ETF Spot Ethereum Mencatat Arus Masuk Bersih $175,1 Juta

Poin Utama: ETF spot Ethereum mengumpulkan arus masuk $175,1 juta.

Hari arus masuk berturut-turut ketiga tercatat.

BlackRock memimpin dengan arus masuk $81,6 juta.

ETF spot $ETH mengalami arus masuk bersih sebesar 52,97K ETH ($175,1 juta) pada 14 Januari 2026, menandai tiga hari pertumbuhan berturut-turut. Pemain kunci termasuk BlackRock dan Grayscale dengan arus masuk masing-masing $81,6 juta dan $43,5 juta.

Arus masuk ke ETF spot Ethereum menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor, dengan kontribusi signifikan dari pemain besar seperti BlackRock dan Grayscale.

Kinerja ETF Spot Ethereum

Arus masuk bersih terbaru sebesar 52,97K ETH ke ETF spot telah menunjukkan tren positif dalam investasi Ethereum. Ini menandai tiga hari arus masuk berturut-turut, membalikkan tren arus keluar sebelumnya.

ETF ETHA BlackRock memimpin dengan arus masuk sebesar $81,6032 juta, diikuti oleh ETF ETH Mini Trust Grayscale sebesar $43,4695 juta. Ini menunjukkan minat institusional yang kuat.

Dampak pada Pasar Ethereum

Dampak pada pasar Ethereum menyoroti meningkatnya minat investor, dengan nilai aset bersih ETF spot kini membentuk 5,1% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Ini menunjukkan jumlah modal yang signifikan berfokus pada Ethereum.

Implikasi finansial mencakup peningkatan valuasi pasar untuk Ethereum, dengan ETF mengelola bagian substansial dari pasokan yang beredar. Arus masuk yang berkelanjutan menunjukkan potensi stabilitas dan daya tarik bagi investor institusional.

Dinamika Pasar dan Tren Masa Depan

Tren arus masuk masa lalu menunjukkan minat yang bangkit kembali pada Ethereum setelah periode arus keluar tiga hari. Sentimen investor tampaknya telah bergeser, mendukung Ethereum di tengah dinamika pasar yang berkembang.

Data historis menunjukkan potensi untuk arus masuk berkelanjutan, yang dipandang analis sebagai potensi pertanda untuk stabilitas harga Ethereum dan peningkatan likuiditas pasar.

Kehadiran institusi keuangan besar dalam arus masuk ini menekankan fundamental pasar yang kuat.

