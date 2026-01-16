LMAX Group dan Ripple Bentuk Kemitraan Strategis untuk Mengintegrasikan Stablecoin RLUSD untuk Perdagangan Institusional

TLDR:

LMAX Group mengintegrasikan RLUSD sebagai jaminan inti di seluruh platform trading kripto spot, perpetual futures, dan CFD.

Ripple menyediakan pembiayaan $150 juta untuk mendukung pertumbuhan lintas aset LMAX dan strategi adopsi stablecoin.

Kemitraan menggabungkan bursa LMAX Digital dengan Ripple Prime untuk mengurangi fragmentasi pasar bagi institusi.

RLUSD berada di peringkat lima besar stablecoin yang didukung USD, menawarkan akses pasar lintas aset 24/7 untuk klien.

LMAX Group telah membentuk aliansi strategis dengan Ripple untuk mengintegrasikan stablecoin RLUSD di seluruh platform trading institusionalnya.

Kemitraan multi-tahun ini mencakup pembiayaan $150 juta dari Ripple. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjembatani keuangan tradisional dan pasar aset digital melalui opsi jaminan yang ditingkatkan.

Integrasi RLUSD Memperluas Kemampuan Trading Lintas Aset

Kemitraan ini memungkinkan LMAX Group untuk menggabungkan RLUSD sebagai jaminan inti di seluruh infrastruktur pasar globalnya.

Institusi keuangan besar, termasuk bank dan broker, akan mengakses efisiensi margin yang ditingkatkan melalui integrasi ini.

LMAX mengumumkan kolaborasi di media sosial, menyoroti komitmennya untuk mempercepat adopsi stablecoin institusional.

RLUSD akan berfungsi sebagai jaminan dan mata uang penyelesaian untuk trading cryptocurrency spot di platform.

Klien dapat memanfaatkan stablecoin untuk pendanaan margin di seluruh produk trading perpetual futures dan CFD.

LMAX Custody akan menyediakan penyimpanan aman melalui dompet terpisah, memastikan transferabilitas aset antara pasar tradisional dan digital.

Integrasi ini mendukung akses pasar lintas aset 24/7 melalui fungibilitas RLUSD. Fitur ini mengatasi keterbatasan yang saat ini ada pada transaksi mata uang fiat.

LMAX Kiosk akan memfasilitasi on-ramp institusional, memungkinkan klien untuk memperdagangkan berbagai produk FX dan digital menggunakan jaminan RLUSD.

David Mercer, Chief Executive Officer LMAX Group, menggambarkan perjanjian tersebut sebagai pencapaian penting bagi perusahaan.

"Bermitra dengan pemimpin seperti Ripple adalah pencapaian penting bagi LMAX, mencerminkan kepercayaan dan momentum dalam strategi pertumbuhan lintas aset kami," ungkap Mercer.

Dia menambahkan bahwa stablecoin yang didukung fiat akan mendorong konvergensi antara keuangan tradisional dan aset digital dengan kejelasan regulasi yang lebih baik.

Aliansi Strategis Menggabungkan Bursa LMAX dengan Layanan Ripple Prime

Kolaborasi ini melampaui integrasi stablecoin untuk mencakup koneksi bursa LMAX Digital dengan Ripple Prime.

Kombinasi ini memberikan institusi akses yang lebih efisien ke trading aset digital sambil mengurangi fragmentasi pasar.

Pelanggan Ripple Prime kini dapat memanfaatkan LMAX Digital sebagai tempat utama untuk penemuan harga dan likuiditas.

Jack McDonald, SVP Stablecoins di Ripple, mengakui pengakuan institusi yang semakin meningkat terhadap potensi transformatif teknologi blockchain.

"Institusi semakin menyadari potensi transformatif teknologi blockchain untuk memodernisasi struktur pasar keuangan global," catat McDonald.

Dia memuji rekam jejak LMAX dalam menyediakan infrastruktur yang transparan dan teregulasi untuk peserta institusional.

McDonald menekankan posisi pasar RLUSD dan nilai strategis kemitraan ini. Dia menjelaskan bahwa RLUSD sudah berada di peringkat lima besar stablecoin yang didukung USD yang tersedia.

Kolaborasi ini akan mempercepat pemanfaatan RLUSD dalam salah satu lingkungan trading terbesar dan paling canggih secara global.

Komitmen pembiayaan Ripple sebesar $150 juta mendukung strategi pertumbuhan lintas aset jangka panjang LMAX Group.

Pengaturan ini mencerminkan visi bersama kedua perusahaan untuk membangun ekosistem keuangan on-chain yang efisien.

Ripple mempertahankan lebih dari 75 lisensi dan registrasi regulasi di seluruh dunia, menyediakan infrastruktur yang patuh untuk institusi keuangan.

LMAX Group melaporkan volume bursa institusional sebesar $8,2 triliun selama tahun 2025, membangun momentum melalui fleksibilitas jaminan yang ditingkatkan.

The post LMAX Group and Ripple Form Strategic Partnership to Integrate RLUSD Stablecoin for Institutional Trading appeared first on Blockonomi.