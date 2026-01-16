Pria Menguras $45.000.000 dari Bank dan Lembaga Keuangan dalam Perampokan Bersejarah, Memicu Desakan Besar untuk Pengembalian

Seorang pria yang menjadi pusat salah satu penipuan bank terbesar dalam sejarah AS telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $37.000.000 sebagai restitusi kepada puluhan bank dan lembaga pemberi pinjaman.

Jaksa federal mengatakan Jesse Hill, seorang penasihat keuangan berusia 35 tahun dari Nebraska, membantu pengusaha Lincoln Aaron Marshbanks meyakinkan hampir 20 bank di Nebraska dan Iowa barat untuk mengeluarkan serangkaian pinjaman berdasarkan dokumentasi keuangan palsu.

Marshbanks dan Hill bersama-sama mengajukan lebih dari $45 juta pinjaman palsu dengan menyajikan laporan rekening investasi palsu dan informasi jaminan lainnya, menurut Nebraska Examiner.

Pada hari Jumat, Hakim Distrik AS Susan Bazis menandatangani perintah restitusi yang menuntut Hill untuk membayar kembali sebagian besar utang yang belum dibayar atas pinjaman palsu tersebut.

Perintah tersebut merinci berapa banyak yang harus dibayar setiap bank, dengan total berkisar dari sekitar $674.000 hingga lebih dari $4 juta untuk pemberi pinjaman individu yang terkena dampak skema tersebut.

Hill sudah menjalani hukuman penjara federal lima tahun setelah menerima kesepakatan pembelaan atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, mengakui bahwa dia membantu Marshbanks dalam mendapatkan kredit dengan dalih palsu.

Jaksa menunjukkan bahwa beberapa aset telah berhasil dipulihkan dan dijual, tetapi jumlah yang signifikan masih belum dibayar, yang mengarah pada putusan restitusi besar-besaran.

Insiden ini pertama kali menarik perhatian publik setelah kematian tak terduga Marshbanks pada akhir 2022, ketika tubuhnya ditemukan di garasi parkir pusat kota Lincoln.

Penyelidik kemudian mengungkapkan bahwa banyak pinjaman yang diperoleh disalurkan ke strategi investasi berisiko dan pembelian mewah, termasuk real estat, sebuah villa di Kosta Rika, dan pesawat turboprop, bukan untuk usaha bisnis yang sah.

Putusan restitusi memaksa Hill untuk melikuidasi properti pribadi yang substansial, termasuk rumah senilai $1,2 juta dan lahan di dekat Hickman, untuk memenuhi perintah tersebut.

Setelah dibebaskan dari penjara, dia akan diharuskan melakukan pembayaran bulanan terhadap saldo yang tersisa, meskipun dengan tarif yang diwajibkan sebesar $100 per bulan atau 5 persen dari upah kotor, pembayaran penuh akan memakan waktu ribuan tahun dengan jadwal saat ini.

Bank-bank yang terkena dampak penipuan, termasuk First Nebraska Bank, Security National, dan State Nebraska Bank and Trust, kini menghadapi proses panjang dalam memulihkan kerugian, dan pertarungan hukum terpisah masih berlangsung mengenai disposisi hasil asuransi jiwa Marshbanks dan aset lain yang mungkin digunakan untuk restitusi pada tahun 2026.

