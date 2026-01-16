CEO Robinhood Memperingatkan Regulasi Kripto AS Tertinggal dengan Staking Diblokir di 4 Negara Bagian Sementara Uni Eropa Bergerak Maju

CEO Robinhood Vlad Tenev telah secara terbuka mengkritik lambatnya kemajuan regulasi kripto AS.

Dia menunjukkan kurangnya staking kripto di empat negara bagian lokal, membandingkannya dengan kemajuan yang telah dibuat di Uni Eropa dengan saham yang ditokenisasi.

Tenev Mendesak Amerika untuk Bertindak atas Regulasi Kripto

Berbicara di media sosial, Tenev mengatakan bahwa staking tetap menjadi salah satu fitur yang paling dicari di antara pengguna Robinhood. Namun, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan ini di empat negara bagian Amerika "karena kebuntuan saat ini."

Eksekutif tersebut lebih lanjut menjelaskan bagaimana masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal pengawasan aset digital.

Menurutnya, Amerika perlu mengesahkan undang-undang yang melindungi konsumen dan membuka inovasi untuk semua orang. "Kami mendukung upaya Kongres untuk mengesahkan undang-undang struktur pasar. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kami melihat jalan dan berada di sini untuk membantu," tambahnya.

Komentar CEO Robinhood ini muncul di tengah keputusan terbaru Komite Perbankan Senat untuk menunda markup yang direncanakan dari RUU struktur pasar kripto yang luas. Undang-undang tersebut berusaha untuk mendefinisikan kapan token kripto dianggap sebagai sekuritas atau komoditas. Ini juga memperjelas peran regulasi SEC dan CFTC, menetapkan aturan untuk staking, pinjaman, dan stablecoin, dan memperkenalkan jalur pendaftaran untuk pertukaran kripto dan platform DeFi.

Pemimpin industri kripto lainnya juga telah menyuarakan frustrasi yang meningkat atas penundaan terbaru Senat AS terhadap RUU struktur pasar kripto.

Misalnya, CEO Coinbase Brian Armstrong telah mengkritik potensi RUU tersebut untuk mempromosikan lembaga keuangan tradisional dan membatasi inovasi dengan mengatur secara berlebihan platform terdesentralisasi. Pada akhirnya, ini mengakibatkan bursa menarik dukungannya untuk versi saat ini dari undang-undang tersebut.

Staking Kripto AS Tertinggal saat Uni Eropa Maju dengan Saham yang Ditokenisasi

Staking kripto tetap dibatasi di empat negara bagian AS, termasuk California, Maryland, New Jersey, dan Wisconsin, karena litigasi yang sedang berlangsung dan pengawasan yang meningkat. Pembatasan ini berasal dari tuduhan bahwa layanan staking yang ditawarkan oleh platform seperti Coinbase dan Robinhood adalah penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, yang telah mengakibatkan tindakan penegakan dan langkah-langkah kepatuhan di tingkat negara bagian.

Di sisi lain, Uni Eropa telah bergerak maju dengan aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA), yang menyediakan kerangka kerja terpadu untuk aset digital di semua negara anggota.

Kejelasan regulasi ini telah memungkinkan platform untuk memperkenalkan penawaran canggih seperti saham yang ditokenisasi, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan aset digital dengan percaya diri. Robinhood telah meluncurkan produk ekuitas yang ditokenisasi di wilayah tersebut, dengan Tenev sebelumnya menggambarkannya sebagai inovasi paling signifikan di pasar modal dalam lebih dari satu dekade.

