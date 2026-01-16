Model AI misterius baru dari Alibaba, KIMI AI, saingan potensial pembunuh ChatGPT, memprediksi perkiraan berani akhir tahun untuk tiga mata uang kripto utama: XRP, Shiba Inu, dan Bitcoin.

Menurut model tersebut, kembalinya pasar bullish penuh, terutama yang didukung oleh regulasi AS yang jelas dan mendukung, dapat mendorong aset-aset ini ke rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) baru dalam siklus bullish berikutnya.

Berikut adalah bagaimana AI Alibaba membayangkan pertumbuhan harga aset digital terkemuka ini selama potensi bull run 2026.

XRP (XRP): AI Alibaba Menargetkan $8 XRP pada 2027

XRP Ripple ($XRP) memulai 2026 dengan gemilang, naik 19% di minggu pembukaan. Selama dua minggu terakhir, XRP naik 15% dari kisaran $1,80 ke harga saat ini $2,12. AI Alibaba menyarankan bahwa kondisi bullish yang berkelanjutan dapat melihat XRP melonjak ke $8 pada 2027.

Sumber: Alibaba

Sepanjang 2025, XRP secara konsisten berada di antara mata uang kripto berkapitalisasi besar dengan kinerja terkuat. Pada Juli, ia mencatatkan ATH baru pertamanya dalam tujuh tahun, mencapai $3,65 setelah Ripple mengamankan kemenangan penting dalam sengketa hukum panjangnya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Hasil tersebut secara signifikan mengurangi ambiguitas regulasi seputar XRP dan meredakan kekhawatiran bahwa SEC mungkin mengklasifikasikan altcoin serupa sebagai sekuritas.

Relative Strength Index (RSI) XRP berada di posisi netral 58 dan diperdagangkan di atas rata-rata bergerak 30 hari, yang menunjukkan penurunan kecil kemungkinan akan datang, tetapi token tersebut menikmati dukungan psikologis yang kuat di $2, memberikannya landasan peluncuran untuk penembusan yang menentukan.

Mencapai target $8 Alibaba akan memerlukan kenaikan substansial, karena XRP perlu rally sekitar 277% dari harga hari ini.

Momentum telah diperkuat oleh peluncuran exchange-traded funds (ETF) XRP spot di AS, yang menarik modal institusional dengan cara yang sama seperti ETF Bitcoin dan Ethereum sebelumnya.

Shiba Inu (SHIB): AI Alibaba Melihat SHIB Melonjak Melampaui ATH Hampir 8.000%

Shiba Inu ($SHIB), diperkenalkan pada 2020 sebagai alternatif jenaka untuk Dogecoin, telah berkembang menjadi aset kripto utama dengan kapitalisasi pasar di atas $5 miliar.

Sumber: Alibaba

Diperdagangkan sekitar $0,000008562, SHIB telah melompat 22% selama dua minggu terakhir, mengungguli Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Dogecoin dalam jangka waktu yang sama.

AI Alibaba memprediksi bahwa penembusan di atas resistensi di $0,000025 dapat memicu rally yang kuat, berpotensi mengangkat SHIB ke $0,00067 pada akhir tahun. Pergerakan itu akan mewakili peningkatan sekitar 7.725% dari harga saat ini dan jauh melebihi ATH sebelumnya sebesar $0,00008616, yang ditetapkan pada Oktober 2021.

Di luar aksi harga, ekosistem Shiba Inu terus berkembang. Solusi Layer-2-nya, Shibarium, menghadirkan transaksi lebih cepat, biaya lebih rendah, privasi yang ditingkatkan, dan peralatan yang lebih baik untuk pengembang, fitur yang membedakan SHIB dari banyak koin meme dengan utilitas nyata yang sedikit.

Bitcoin (BTC): AI Alibaba Memperkirakan Lari ke $350.000

Bitcoin ($BTC), mata uang kripto terbesar di dunia, mencapai ATH $126.080 pada 6 Oktober. Ke depan, model AI Alibaba memperkirakan kenaikan dramatis menuju $250.000, secara efektif menggandakan puncak sebelumnya.

Sumber: Alibaba

Sering dipandang sebagai penyimpan nilai digital yang mirip dengan emas, Bitcoin tetap menarik bagi investor institusional dan ritel yang mencari lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

BTC menyumbang lebih dari $1,9 triliun dari total pasar kripto $3,37 triliun dan saat ini diperdagangkan seharga $96.760.

Dengan inflasi menunjukkan tanda-tanda pendinginan dan kejelasan regulasi yang membaik di AS, AI menyarankan Bitcoin dapat mencetak ATH baru sedini musim panas.

Jika pembuat kebijakan AS menindaklanjuti dengan regulasi kripto yang lebih jelas dan maju dengan rencana untuk Cadangan Bitcoin Strategis AS, potensi kenaikan jangka panjang Bitcoin dapat meluas lebih jauh lagi.

Maxi Doge (MAXI): Taruhan Koin Meme Berisiko Tinggi dengan Potensi Kenaikan Eksplosif

Akhirnya, bagi mereka yang mencari hal besar berikutnya, pasar presale menawarkan banyak proyek yang saat ini terbang di bawah radar KIMI AI.

Maxi Doge ($MAXI) adalah salah satu presale yang paling banyak dibicarakan di Januari, mengumpulkan sekitar $4,5 juta menjelang pencatatan bursa yang diharapkan.

Proyek ini memberikan sentuhan berani dan berotot pada maskot Dogecoin klasik. Keras, lancang, dan sengaja berlebihan, Maxi Doge bersandar pada energi kacau yang pernah mendefinisikan budaya koin meme.

Setelah bertahun-tahun menyaksikan DOGE mendominasi dari pinggir lapangan, Maxi Doge menggalang komunitas degen yang didorong oleh meme, strategi perdagangan agresif, dan toleransi tinggi terhadap volatilitas.

MAXI adalah token ERC-20 yang dibangun di blockchain proof-of-stake Ethereum, memberikannya jejak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan desain proof-of-work Dogecoin.

Fase presale saat ini menawarkan hadiah staking hingga 69% APY, meskipun pengembalian menurun seiring lebih banyak peserta bergabung. MAXI dihargai $0,0002785 di putaran terbaru, dengan peningkatan harga otomatis dijadwalkan untuk tahap-tahap mendatang. Token dapat dibeli melalui MetaMask atau Best Wallet.

Maxi mengirim Dogecoin kembali ke kandang dengan ekor di antara kakinya!

Tetap diperbarui melalui halaman X dan Telegram resmi Maxi Doge.