Saham Bentley Systems, Inc. (BSY): Melunasi Utang Konvertibel $678 Juta, Meredakan Kekhawatiran Dilusi

Bentley Systems melunasi surat utang konversi senilai $678 juta yang jatuh tempo tahun 2026 menggunakan kas dan fasilitas kredit.

Langkah ini mengurangi saham yang sepenuhnya terdilusi sekitar 3%, atau lebih dari 10 juta saham.

Leverage bersih tetap di 2,2x, dengan kapasitas kredit tersisa $700 juta.

Bentley Systems Inc. (NASDAQ: BSY) ditutup pada $39,07 pada 15 Januari, turun 0,66% pada hari itu, saat pasar mencerna berita pergerakan neraca besar.

Perusahaan perangkat lunak infrastruktur tersebut mengkonfirmasi telah melunasi seluruh pokok $678 juta dan bunga yang masih harus dibayar atas Surat Utang Senior Konversi 0,125% yang jatuh tempo tahun 2026 pada saat jatuh tempo.

Surat Utang Konversi Dilunasi pada Jatuh Tempo

Perusahaan mendanai pelunasan melalui kombinasi kas yang ada dan $610 juta yang ditarik dari fasilitas kredit bergulir yang sebelumnya tidak digunakan. Setelah transaksi tersebut, Bentley mempertahankan sekitar $700 juta dalam kapasitas kredit yang tersedia, yang oleh manajemen digambarkan cukup untuk kebutuhan operasional dan akuisisi potensial.

Chief Financial Officer Werner Andre mengatakan leverage bersih perusahaan berada di 2,2x pada kuartal ketiga 2025, menempatkannya dalam kisaran target yang dinyatakan Bentley. Setelah pelunasan, perusahaan masih memiliki $575 juta dalam Surat Utang Senior Konversi 0,375% yang jatuh tempo pertengahan 2027.

Dampak Jumlah Saham Mulai Terlihat

Satu hasil langsung dari pelunasan utang melibatkan struktur ekuitas. Bentley mengatakan transaksi tersebut mengurangi jumlah saham yang sepenuhnya terdilusi sekitar tiga persen, mewakili lebih dari 10 juta saham. Perubahan ini menghilangkan potensi dilusi yang akan terjadi jika pemegang surat utang mengonversi menjadi ekuitas.

Manajemen mencatat bahwa arus kas bebas telah bertambah pada tingkat tahunan di pertengahan belasan persen dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih sedikit saham terdilusi yang beredar, perusahaan mengharapkan arus kas bebas untuk meningkat berdasarkan per saham ke depan. Bagaimana pergeseran itu mempengaruhi alokasi modal jangka panjang? Investor kemungkinan akan melacak hal itu dengan cermat.

Peran Historis Utang Konversi

Executive Chairman Greg Bentley menunjuk pada peran strategis penerbitan konversi sebelumnya. Perusahaan menggunakan dana tersebut untuk menyelesaikan akuisisi besar, termasuk pembelian Seequent senilai $1 miliar pada Juni 2021 dan akuisisi Powerline Systems hampir $700 juta pada Januari 2022.

Transaksi-transaksi ini memperluas jejak Bentley di seluruh pemodelan bawah permukaan dan perangkat lunak teknik tenaga listrik. Sejak itu, perusahaan telah fokus pada integrasi aset-aset ini sambil mempertahankan tingkat leverage yang disiplin.

Kinerja Operasional dan Perkembangan Terkini

Bentley Systems melaporkan laba per saham kuartal ketiga 2025 sebesar $0,27, sesuai ekspektasi. Pendapatan mencapai $376 juta, melebihi prakiraan $369,73 juta. Perusahaan juga menyelesaikan akuisisi Talon Aerolytics dan teknologi Pointivo, memperkuat portofolio Asset Analytics untuk pelanggan telekomunikasi dan utilitas listrik.

Penambahan ini mendukung pemantauan infrastruktur, penerapan 5G, dan inisiatif modernisasi jaringan listrik. Sementara itu, Bentley mengumumkan dividen kuartalan sebesar $0,07 per saham untuk kuartal keempat 2025, dibayarkan pada 11 Desember kepada pemegang saham yang tercatat per 4 Desember.

Pengembalian Modal dan Prospek Analis

Bentley memperpanjang otorisasi pembelian kembali saham, memungkinkan pembelian kembali hingga $500 juta dalam saham biasa Kelas B dan surat utang konversi hingga 31 Desember 2028. Program ini menawarkan fleksibilitas saat perusahaan mengelola pengembalian modal bersama prioritas investasi.

Sebaliknya, Piper Sandler baru-baru ini menurunkan peringkat saham dari Overweight menjadi Neutral. Perusahaan tersebut mengutip ekspektasi untuk pertumbuhan pendapatan berulang tahunan organik yang memoderasi pada 2026 dan menurunkan target harga menjadi $45 dari $60.

Konteks Kinerja Saham

Per 15 Januari, saham Bentley mencatat kenaikan tahun ini sebesar 2,37%, sedikit di depan S&P 500 yang 1,45%. Selama satu tahun, BSY turun 15,25%, sementara benchmark naik 16,72%. Pengembalian jangka panjang juga tertinggal dari pasar yang lebih luas.

Dengan transaksi utang besar sekarang dilunasi dan dilusi dikurangi, Bentley memasuki fase berikutnya dengan struktur modal yang disederhanakan dan target leverage yang tidak berubah. Bagaimana pasar menimbang pergeseran itu mungkin membentuk kinerja BSY di bulan-bulan mendatang.

