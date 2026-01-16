Zcash Merosot Meskipun SEC Membebaskan Zcash Foundation dari Risiko Penegakan Hukum

Zcash turun 7,6% pada hari itu, menentang apa yang biasanya dianggap sebagai kemenangan regulasi, setelah Zcash Foundation mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyelesikan penyelidikannya terhadap organisasi amal publik tersebut tanpa merekomendasikan tindakan penegakan hukum.

Ringkasan Zcash Foundation mengumumkan bahwa SEC telah menutup penyelidikannya terhadap organisasi tersebut, tanpa merekomendasikan tindakan penegakan hukum.

Penyelidikan yang dimulai pada Agustus 2023 ini menimbulkan kekhawatiran atas penawaran aset kripto tertentu namun kini telah diselesaikan.

Pengumuman yang diungkapkan dalam pernyataan hari Selasa tersebut tampaknya menghilangkan beban besar bagi cryptocurrency yang berfokus pada privasi ini, yang telah lama menghadapi pengawasan ketat dari regulator.

Namun reaksi pasar menggarisbawahi dinamika yang familiar dalam perdagangan kripto, di mana sentimen risiko yang lebih luas, pengambilan keuntungan, atau ketidakpastian yang masih ada seputar koin privasi dapat mengungguli bahkan perkembangan regulasi yang menguntungkan.

Apa yang terjadi?

Yayasan tersebut menerima surat panggilan dari SEC pada 31 Agustus 2023, sebagai bagian dari penyelidikan berjudul "In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings (SF-04569)," demikian pernyataan tersebut.

SEC menginformasikan kepada yayasan bahwa pihaknya tidak berencana merekomendasikan tindakan penegakan hukum atau perubahan apapun yang berkaitan dengan organisasi tersebut.

Token Zcash naik 12% menyusul pengumuman tersebut, menurut data pasar. Memang, kenaikan harga membalikkan penurunan nilai cryptocurrency baru-baru ini. Namun itu tidak berlangsung lama.

Token tersebut turun 3,7% untuk minggu ini, dan naik hanya 0,2% untuk bulan ini. Ya, selama satu tahun, token ini naik 642,3%, namun tetap jauh di bawah (-87,2%) rekor tertinggi sepanjang masa.

Perkembangan ini terjadi di tengah pergeseran regulasi aset digital di bawah pemerintahan saat ini, termasuk penunjukan Paul Atkins sebagai ketua SEC. Komisi tersebut menghentikan tindakan penegakan hukum serupa terhadap perusahaan termasuk Uniswap, Coinbase dan Robinhood pada tahun 2024, menurut dokumen regulasi.

Dalam pernyataannya, yayasan tersebut mengatakan tetap berkomitmen pada transparansi dan kepatuhan regulasi. Organisasi tersebut menyatakan fokusnya terus memajukan infrastruktur keuangan yang menjaga privasi pengguna.