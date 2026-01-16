Tom Brady Memberikan Nasihat Kepada Mantan Quarterback Packers Aaron Rodgers

Tom Brady (kiri) dan Aaron Rodgers memiliki beberapa pertarungan berkesan selama masa bermain mereka. Getty Images

Tom Brady adalah GOAT yang tidak dipertanyakan.

Dia memenangkan tujuh gelar Super Bowl, lima MVP Super Bowl, bermain 22 musim NFL dan bermain hingga usia 45 tahun.

Aaron Rodgers tidak seprestasi itu, tetapi dia menikmati karier yang luar biasa di mana dia memenangkan empat MVP dan satu Super Bowl bersama Green Bay. Rodgers yang berusia 42 tahun — yang bermain untuk Pittsburgh pada 2025 — baru-baru ini menyelesaikan musim NFL ke-21 nya.

Pada hari Kamis, Brady ditanya oleh pembawa acara televisi FOX kapan dia tahu sudah waktunya untuk berhenti.

"Musim terakhir saya sulit," kata Brady, yang sekarang menjadi komentator utama di FOX. "Saya memiliki masalah pribadi dan keluarga yang menjadi tantangan dan itu sangat menguras saya dan kemampuan saya untuk terus bermain. Saya menjalaninya selama 23 tahun, jadi saya tidak merasa kehilangan apa pun dengan pensiun. Saya merasa ini waktunya. Saya selalu memiliki target 45 — usia 45 tahun, saya ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak saya. Saya merasa, 'OK, sekarang saatnya saya hadir di pertandingan anak-anak saya. Mereka sudah cukup sering hadir di pertandingan ayah mereka.'

"Aaron harus membuat keputusannya sendiri. Dia tidak punya anak. Dia mencoba menavigasi apa yang ingin dia lakukan pasca-karier. Sulit juga untuk melepaskan sepak bola. Itu adalah sesuatu yang sangat kami kuasai. Itu adalah sesuatu yang Anda sukai. Anda suka berada di luar sana bersama rekan setim Anda."

Rodgers memiliki musim yang solid bersama Steelers, tetapi tidak seperti pemain yang dulu dia dulu di Green Bay.

Rodgers berada di peringkat ke-14 di NFL dalam rating quarterback (94,8), ke-16 dalam persentase penyelesaian (65,7%) dan ke-15 dalam passing yard (3.322). Rodgers melempar 24 touchdown, tujuh intersepsi dan berada di peringkat ke-27 dalam yard per percobaan (6,7).

Rodgers, yang mobilitasnya merupakan kekuatan besar ketika dia bermain di Green Bay, sekarang hampir seperti patung. Itu terlihat jelas dalam kekalahan playoff Steelers 30-6 melawan Houston pada hari Senin.

Rodgers hampir pasti akan mencari tim baru di 2026. Pelatih kepala Pittsburgh Mike Tomlin mengundurkan diri pada hari Selasa, dan Steelers diperkirakan akan mengambil arah yang berbeda di posisi quarterback.

"Bagi saya, apakah Anda ingin membuat komitmen sepanjang tahun?" kata Brady. "Jika tidak, maka tidak akan pernah berjalan dengan baik ketika musim tiba. Jika Anda ingin menjadi pemain NFL yang hebat, Anda harus berkomitmen dan sepenuhnya fokus. Itulah satu-satunya cara agar tim Anda memiliki peluang untuk menang, terutama ketika Anda adalah quarterback starting. Hanya Aaron yang bisa memutuskannya untuk dirinya sendiri."