BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ada dasar yang lebih kuat untuk bull run karena 30% ETH yang beredar menjadi tidak likuid – Prediksi harga Ethereum kini membidik setup $10,000.Ada dasar yang lebih kuat untuk bull run karena 30% ETH yang beredar menjadi tidak likuid – Prediksi harga Ethereum kini membidik setup $10,000.

Prediksi Harga Ethereum: Hampir 30% ETH Baru Saja Menghilang Dari Sirkulasi – $10.000 Hanya Beberapa Minggu Lagi?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/16 07:54
Ethereum
ETH$3,300.39-0.15%
Nowchain
NOW$0.00078+8.33%

Ada dasar yang lebih kuat untuk bull run karena 30% dari ETH yang beredar menjadi tidak likuid – prediksi harga Ethereum sekarang membidik setup $10.000.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,300.39
$3,300.39$3,300.39
+1.10%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Postingan XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Crypto Bits Bisakah XRP benar-benar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:13
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44