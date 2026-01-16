Short Squeeze Menghantam 500 Kripto Teratas, Trader Melepas Taruhan Bearish

Pasar mata uang kripto mengalami short squeeze terbesar sejak penjualan di awal Oktober, karena rebound harga memaksa trader bearish untuk menutup posisi dan memicu harapan pemulihan yang lebih luas.

Likuidasi short di seluruh kontrak futures dan perpetual kripto naik menjadi sekitar $200 juta pada hari Rabu, level tertinggi sejak sekitar $1 miliar posisi short dihapus selama crash pasar Oktober, menurut data yang dibagikan oleh perusahaan analitik Glassnode. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa ini adalah peristiwa likuidasi short terbesar di 500 mata uang kripto terbesar sejak penjualan 10 Oktober.

Rebound ini mengikuti pemulihan signifikan dalam sentimen investor, yang berbalik dari ketakutan menjadi keserakahan untuk pertama kalinya sejak awal Oktober, lapor Cointelegraph sebelumnya pada hari Kamis.

Beberapa analis mengatakan short squeeze dan peningkatan sentimen adalah sinyal untuk kondisi pasar yang lebih baik menjelang pemulihan yang lebih luas. Short squeeze terjadi ketika harga aset mengalami kenaikan tajam, memaksa penjual short untuk membeli aset tersebut guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Sumber: Glassnode

Bitcoin (BTC) menyumbang bagian terbesar dari likuidasi, dengan $71 juta dalam short dilikuidasi dalam 24 jam terakhir. Ether (ETH) menyusul dengan $43 juta, dan token privasi Dash (DASH) memiliki $24 juta dalam short yang dilikuidasi, menurut dashboard Glassnode.

Geopolitik menambah bahan bakar pemulihan

Analis lain menunjuk pada tanda-tanda awal pemulihan pasar karena Bitcoin mulai mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian yang meningkat tentang independensi Federal Reserve dan meningkatnya kekhawatiran geopolitik setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS pada 3 Januari.

"Satu angin struktural untuk Bitcoin sebagai aset cadangan adalah meningkatnya volatilitas geopolitik, yang sejauh ini menjadi hambatan bagi dolar AS," kata Nicolai Sondergaard, analis riset di platform intelijen kripto Nansen, kepada Cointelegraph.

"Meskipun logam mulia tetap menjadi penerima manfaat utama dalam lingkungan ini, Bitcoin semakin menjadi bagian dari percakapan sebagai aset cadangan alternatif dan dapat mengambil manfaat dari tren ini, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah," tambahnya.

Grafik BTC&DXY, year-to-date. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Harga Bitcoin naik 10,6% year-to-date, sementara Indeks Dolar AS (DXY) naik 0,75% selama periode yang sama, menurut TradingView.

Bitcoin juga dapat mengambil manfaat dari kekuatan pasar lainnya, termasuk penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell. Ini dapat memperkenalkan "premi risiko" untuk BTC, kata analis dari bursa kripto Bitunix pada hari Senin.

