7 Dompet Polygon Terbaik di 2026

Polygon adalah pilihan populer di kalangan pengguna cryptocurrency karena menawarkan kompatibilitas dengan Ethereum sekaligus biaya transaksi yang jauh lebih rendah. Jika Anda bertanya-tanya wallet mana yang dapat digunakan dengan Polygon, kabar baiknya adalah banyak wallet Ethereum juga dapat digunakan dengan Polygon.

Untuk membantu Anda memilih wallet yang tepat sesuai kebutuhan spesifik Anda, kami telah memilih 7 wallet Polygon terbaik untuk digunakan di tahun 2026.

Wallet Polygon terbaik di tahun 2026: Ledger Nano X – Hardware wallet crypto terbaik untuk Polygon MetaMask – Wallet Polygon terbaik secara keseluruhan Rabby – Alternatif MetaMask terbaik dengan fitur keamanan ekstra Trezor Safe 5 – Alternatif Ledger open-source dengan dukungan Polygon Guarda – Wallet multi-mata uang yang powerful dengan dukungan Polygon Rainbow – Wallet Polygon terbaik untuk kolektor NFT 1inch Wallet – Wallet Polygon terbaik untuk penggemar DeFi

Wallet Polygon terbaik di tahun 2026 – Pandangan lebih dekat

Saat memilih wallet terbaik untuk Polygon, kami memastikan untuk menyertakan berbagai macam wallet karena kami ingin setiap tipe investor dan pengguna Polygon menemukan wallet yang sempurna sesuai kebutuhan mereka. Daftar kami mencakup wallet yang memprioritaskan keamanan, wallet yang fokus memberikan pengalaman pengguna yang lancar, dan wallet yang mencoba menyeimbangkan kedua pendekatan ini.

Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat lebih dekat setiap kandidat dalam daftar wallet Polygon terbaik kami.

1. Ledger Nano X – Hardware wallet crypto terbaik untuk Polygon

Untuk penyimpanan jangka panjang Polygon, Ledger Nano X adalah salah satu opsi paling aman yang tersedia. Sebagai salah satu hardware wallet unggulan Ledger, Nano X dipercaya secara luas karena pengaturan keamanannya yang kuat, rasio harga-ke-kinerja yang solid, dan dukungan yang andal untuk jaringan kompatibel Ethereum seperti Polygon.

Ledger Nano X meningkatkan keamanan dengan menyimpan private key Anda langsung di perangkat, dilindungi oleh chip Secure Element bersertifikat CC EAL5+. Desain ini menjaga key tetap terisolasi dari lingkungan yang berpotensi terkompromi seperti komputer desktop atau ponsel, secara signifikan mengurangi risiko serangan jarak jauh.

Saat Anda mengirim POL atau berinteraksi dengan dApps berbasis Polygon, transaksi ditandatangani secara internal di Ledger Nano X. Hanya data transaksi yang ditandatangani yang ditransmisikan, memastikan private key Anda tidak pernah meninggalkan perangkat atau terekspos online.

Untuk mengelola aset Polygon, Ledger Nano X menonjol berkat konektivitas Bluetooth-nya, yang memungkinkan penggunaan nirkabel dengan smartphone di samping koneksi USB tradisional ke perangkat desktop. Ini bekerja dengan sempurna dengan Ledger Live dan terintegrasi dengan wallet seperti MetaMask, memudahkan akses ke platform DeFi Polygon sambil mempertahankan keamanan tingkat hardware.

2. MetaMask – Wallet Polygon terbaik secara keseluruhan

MetaMask adalah wallet paling populer untuk Polygon dan blockchain lain berbasis EVM (Ethereum Virtual Machine). Ini memiliki dukungan yang hampir universal di seluruh ekosistem DApp (aplikasi terdesentralisasi), yang berarti Anda akan dapat menggunakan MetaMask terlepas dari DApp mana yang Anda coba hubungkan.

MetaMask tentu saja dapat digunakan untuk menyimpan dan bertransaksi dengan POL dan token berbasis Polygon, tetapi wallet ini juga menawarkan fitur untuk membeli, menjual, dan menukar token crypto langsung di blockchain. MetaMask juga memiliki pelacak portofolio yang dapat Anda gunakan untuk dengan mudah memantau kinerja kepemilikan crypto Anda.

MetaMask adalah pilihan yang bagus untuk pemula, serta pengguna Polygon lanjutan yang sering berinteraksi dengan protokol DeFi atau marketplace NFT. Ini dapat berfungsi sebagai hot wallet untuk penggunaan sehari-hari, tetapi jika Anda ingin menggunakannya untuk mengelola jumlah crypto yang lebih besar, kami merekomendasikan Anda memasangkannya dengan hardware wallet seperti Ledger Nano Plus untuk keamanan yang ditingkatkan.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang hardware wallet mana yang dapat Anda gunakan dengan MetaMask, pastikan untuk melihat daftar kami tentang hardware wallet terbaik untuk MetaMask.

3. Rabby – Alternatif MetaMask terbaik dengan fitur keamanan ekstra

Rabby adalah wallet crypto yang relatif baru yang mendukung jaringan kompatibel EVM seperti Polygon. Meskipun tidak semapan MetaMask, Rabby telah muncul sebagai pesaing yang layak berkat fitur unik yang memprioritaskan keamanan.

Wallet Rabby memiliki mesin keamanan yang memeriksa transaksi sebelum pengguna menandatanganinya dan memberi tahu pengguna jika mendeteksi potensi jebakan. Selain itu, wallet ini memiliki simulator transaksi, yang memberi pengguna gambaran tentang hasil persetujuan transaksi. Ini bisa menjadi penyelamat jika pengguna akan berinteraksi dengan smart contract yang dirancang untuk menipu mereka dan mencuri dana mereka.

Rabby mendukung produsen hardware wallet paling populer, termasuk Ledger dan Trezor. Berkat dukungan ekstensif mode penandatanganan, Rabby dapat digunakan bersama dengan berbagai solusi wallet crypto lainnya.

Untuk pengguna yang mencari alternatif MetaMask dan menginginkan lapisan keamanan tambahan saat berinteraksi dengan ekosistem terdesentralisasi, Rabby adalah salah satu opsi terbaik yang tersedia di pasaran.

4. Trezor Safe 5 – Alternatif Ledger open-source dengan dukungan Polygon

Trezor Safe 5 adalah hardware wallet paling canggih dari Trezor dan alternatif kuat untuk Ledger untuk menyimpan Polygon (POL) dengan aman. Ini menggabungkan filosofi open-source Trezor dengan hardware yang ditingkatkan, menjadikannya cocok untuk pengguna yang menghargai transparansi di samping fitur keamanan modern dan pengalaman pengguna premium.

Trezor Safe 5 bekerja dengan sempurna dengan Trezor Suite dan juga dapat dipasangkan dengan wallet kompatibel Polygon seperti MetaMask. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan POL dengan aman sambil berinteraksi dengan aplikasi DeFi berbasis Polygon, NFT, dan dApps, dengan semua transaksi dikonfirmasi langsung di layar sentuh perangkat.

Keamanan di Trezor Safe 5 diperkuat oleh chip Secure Element EAL 6+, entri PIN dan passphrase di perangkat, dan opsi pemulihan canggih seperti backup 20 kata dan Multi-share Backup opsional. Fitur-fitur ini membantu melindungi aset Polygon bahkan dalam skenario yang melibatkan kehilangan perangkat atau kompromi fisik.

Sementara model Trezor sebelumnya fokus pada keterjangkauan atau fitur spesifik, Safe 5 dirancang untuk pengguna yang menginginkan keamanan dan kegunaan tingkat atas dalam satu perangkat. Layar sentuh berwarna dengan umpan balik haptik, struktur tahan lama, dan dukungan crypto yang luas menjadikannya pilihan solid untuk mengelola Polygon jangka panjang.

5. Guarda – Wallet multi-mata uang yang powerful dengan dukungan Polygon

Guarda adalah wallet multi-mata uang yang powerful yang tersedia sebagai aplikasi mobile untuk iOS dan Android, serta komputer desktop yang menjalankan sistem operasi Windows, MacOS, dan Linux. Wallet Guarda mendukung lebih dari 50 platform blockchain, yang juga mencakup Polygon. Guarda memiliki desain non-custodial, yang berarti pengguna memiliki kontrol atas private key mereka.

Selain menyimpan, menerima, dan mengirim crypto, Anda juga dapat menggunakan Guarda untuk membeli dan menjual cryptocurrency, atau melakukan staking coin Anda untuk mendapatkan hasil secara pasif. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk langsung menukar lebih dari 50 aset crypto yang berbeda.

Satu kelemahan menggunakan Guarda sebagai wallet Polygon Anda adalah wallet ini tidak mendukung staking POL secara native langsung di antarmukanya.

Guarda adalah pilihan kuat jika Anda adalah pemegang POL yang juga memiliki banyak jenis cryptocurrency lainnya – alih-alih berpindah antar wallet yang berbeda, Anda dapat mengelola semua kepemilikan crypto Anda di satu tempat. Jika Anda terutama tertarik pada POL, namun, kami merekomendasikan wallet yang khusus untuk jaringan kompatibel EVM (misalnya, MetaMask).

6. Rainbow – Wallet Polygon terbaik untuk kolektor NFT

Rainbow adalah wallet untuk Ethereum, Polygon, dan jaringan kompatibel EVM lainnya yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Rainbow dapat digunakan sebagai ekstensi browser web (Chrome, Firefox, Edge, dan Arc) atau sebagai aplikasi mobile di perangkat iOS dan Android.

Rainbow adalah wallet crypto berfitur lengkap, menawarkan semua yang diharapkan dari wallet Polygon modern. Selain fungsionalitas dasar menyimpan, menerima, dan mengirim crypto, Rainbow juga dapat digunakan untuk melacak alamat yang Anda minati, menukar antara berbagai jenis token, dan menjembatani antara jaringan blockchain.

Jika Anda seorang kolektor NFT, Rainbow adalah pilihan yang sangat baik, karena memiliki fitur yang melayani khusus untuk NFT. Wallet Rainbow memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola koleksi NFT mereka di berbagai blockchain, mengakses data pasar terkini yang relevan dengan NFT yang mereka miliki, dan bahkan memperdagangkan NFT. Wallet rainbow mendukung berbagai format media, yang berarti Anda akan dapat menikmati NFT Anda terlepas dari format apa pun yang mereka wakili.

Baru-baru ini, tim Rainbow telah memperkenalkan fitur Onchain Browser, yang menyederhanakan proses menemukan dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi di jaringan yang didukung. Onchain Browser menampilkan simulator transaksi, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memahami hasil transaksi yang mereka akan setujui.

Wallet Rainbow adalah non-custodial dan kompatibel dengan hardware wallet Ledger dan Trezor, yang berarti ini adalah pilihan solid bahkan untuk pengguna yang memiliki persyaratan keamanan yang lebih kuat.

7. 1inch Wallet – Wallet Polygon terbaik untuk penggemar DeFi

1inch Wallet adalah wallet cryptocurrency untuk Ethereum dan jaringan blockchain kompatibel EVM, termasuk Polygon. 1inch Wallet dikembangkan oleh tim di balik 1inch Network, yang merupakan salah satu protokol paling populer dalam ekosistem decentralized finance (DeFi).

Wallet ini, yang tersedia sebagai aplikasi mobile untuk perangkat iOS dan Android, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola semua aset crypto mereka (termasuk NFT) di jaringan kompatibel EVM. Mengingat silsilah DeFi yang kuat dari tim 1inch, tidak mengherankan bahwa 1inch Wallet juga memiliki beberapa trik yang menjadikannya pilihan yang bagus untuk partisipan DeFi aktif.

Misalnya, pengguna dapat membatalkan transaksi yang tertunda, menyesuaikan biaya gas untuk mempercepat eksekusi transaksi, dan langsung menyetujui serta menandatangani transaksi dalam ukuran apa pun. Wallet ini juga menyediakan fitur manajemen transaksi canggih, seperti kemampuan untuk mengirim data hex mentah dan menetapkan batas gas spesifik.

Tentu saja, 1inch Wallet juga terintegrasi erat dengan protokol 1inch Network, memberi pengguna akses mudah ke token swap dengan tarif terbaik yang tersedia di ekosistem DeFi.

Kesimpulan

Karena blockchain Polygon PoS kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine, pengguna Polygon mendapat manfaat dari memiliki akses ke ekosistem wallet Ethereum yang sangat kaya. Dalam artikel kami, kami berusaha sebaik mungkin untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik dan menyoroti wallet Polygon terbaik yang tersedia saat ini.

Selain memilih wallet, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana Anda akan mencadangkan seed phrase Anda. Solusi backup seed phrase yang kokoh akan memastikan bahwa seed phrase Anda akan tetap aman tidak peduli apa pun yang terjadi – untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar kami tentang wallet crypto metal terbaik untuk penyimpanan seed phrase.