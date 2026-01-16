Menggerakkan kemakmuran energi: Menyeimbangkan ambisi dengan keterjangkauan bagi warga Filipina

Catatan editor: Artikel ini ditulis oleh Ruth Yu-Owen, Ketua Komite Energi European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP), dalam kemitraan dengan AboitizPower dan ECCP. Artikel ini ditangani oleh BrandRap, divisi penjualan dan pemasaran Rappler. Tidak ada anggota tim berita dan editorial yang terlibat dalam penerbitan artikel ini.

Saya merasa terhormat telah menerima penghargaan perdana Women in Renewable Energy pada Department of Energy (DOE) Sustainability Awards 2025. Meskipun penghargaan ini mengakui kepemimpinan dan inovasi teknis, saya melihatnya terutama sebagai bukti untuk "Solar Nanays" – para wanita pemberani yang memanjat atap untuk menguasai teknologi baru dan membangun masa depan yang lebih aman bagi keluarga mereka dan negara kita.

Pengakuan ini memperkuat keyakinan inti yang menjadi pusat dari seri diskusi panel tiga bagian kami baru-baru ini, "Powering Up: Future-proofing the Philippine energy mix" – transisi energi kita harus inklusif, kuat secara teknis, dan, yang terpenting, terjangkau.

Saat kita menavigasi target Philippine Energy Plan – 35% pangsa energi terbarukan pada 2030 dan lebih dari 50% pada 2040 – kita harus mengakui bahwa portofolio teknologi yang beragam adalah aset terkuat kita. Pengalaman saya telah menunjukkan bahwa seperangkat teknologi yang beragam dapat menciptakan sistem yang andal dengan efek transformatif pada komunitas.

Misalnya, proyek Balesin Island Solar and Battery Storage, yang menampilkan Solar Farm 4,1 MW dan Battery Energy Storage System 5,5 MW, berfungsi sebagai bukti konsep langsung untuk mencapai daya off-grid berskala besar yang berkelanjutan yang menggantikan generator diesel yang mahal.

Memilih masa depan energi kita seperti menanam kebun nasional. Kita harus sangat mengandalkan "pohon" yang kita tahu cara menanam dan memanennya dengan terjangkau, seperti tenaga surya dan angin darat, yang sudah berbuah. Teknologi-teknologi ini telah mengalami proses "pematangan" selama puluhan tahun untuk mencapai keterjangkauan yang kita nikmati saat ini.

Sebagaimana diingat oleh Profesor Rowaldo "Wali" del Mundo, ketika mereka merintis tenaga surya pada 1990-an, biayanya mencapai $20 per 1 sentimeter persegi, setara dengan 1 watt; hari ini, jumlah yang sama telah dikomersialisasikan menjadi sekitar $0,10 per watt, penurunan harga yang dulunya tak terbayangkan untuk integrasi jaringan.

Undersecretary Mylene Capongcol lebih lanjut mengilustrasikan lintasan ini, mencatat bahwa tenaga surya dulunya berharga P16 per kilowatt-jam di bawah skema Feed-In Tariff sebelumnya tetapi sejak itu anjlok ke tarif kompetitif P4 atau P5 per kilowatt-jam. Secara keseluruhan, biaya modul solar PV telah menurun hingga 90% sejak 2010.

Sementara kita memelihara "pohon" yang matang ini, kita harus berhati-hati terhadap varietas langka dan eksotis seperti angin lepas pantai. Meskipun menjanjikan hasil yang besar – secara teoritis cukup untuk memberi daya ke seluruh negara – saat ini memerlukan sistem irigasi yang sangat mahal. Seperti yang dibahas panel, angin lepas pantai penuh dengan ketidakpastian dan label harga tinggi.

Hambatan utama adalah infrastruktur: kabel bawah laut adalah infrastruktur jaringan paling mahal di dunia, dan kita juga harus berinvestasi besar-besaran di pelabuhan untuk menangani bilah turbin yang besar. Beberapa analis menyarankan kita harus mengamati lintasan global selama 5 hingga 10 tahun lagi sebelum adopsi skala penuh untuk menghindari "pajak pengadopsi awal", memungkinkan teknologi mencapai skala ekonomi yang sama yang membuat tenaga surya terjangkau.

Pada akhirnya, sinyal pemerintah dan arah kebijakan sangat penting bagi bagaimana sistem energi negara akan berkembang. Namun, arah-arah ini tidak boleh menyimpang dari keharusan memberikan sistem tenaga yang andal, terjangkau, dan tangguh yang akan memicu kemakmuran orang Filipina.

Tidak ada solusi tunggal untuk semua kasus. Karena negara kita adalah kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau, kita harus merangkul sekeranjang solusi untuk menyesuaikan situasi yang berbeda, mulai dari proyek terhubung jaringan yang besar hingga sistem mandiri independen yang memastikan bahkan komunitas paling terpencil tidak ditinggalkan dalam kegelapan.

Filipina membutuhkan lebih banyak energi untuk mendorong pertumbuhannya, tetapi kita harus mengejar jalur ini secara pragmatis dan praktis. Dengan menjaga keamanan dan keterjangkauan energi sebagai yang terdepan dan terpusat, kita dapat membangun sistem energi yang memberikan daya andal sekarang dan di tahun-tahun mendatang. Hanya melalui pilihan teknologi yang kritis, berbasis data, dan dipikirkan dengan matang kita dapat memungkinkan kemakmuran sejati semua orang Filipina, memastikan bahwa transisi hijau kita sama adilnya dengan ambisinya. – Rappler.com

