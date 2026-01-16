Brevis dan BNB Chain Memperluas Infrastruktur Privasi Dengan Framework Cerdas Berbasis ZK

Hari ini, Brevis dan BNB Chain keduanya telah membuat pembaruan untuk lebih memperluas kerja sama mereka yang bertujuan menciptakan infrastruktur privasi generasi berikutnya di Web3. Proyek ini berfokus pada adopsi framework privasi yang dapat dikonfigurasi dan sesuai dengan privasi serta dapat didorong oleh teknologi berbasis zero-knowledge terkini.

Inti dari pekerjaan ini adalah visi yang lebih luas: Privasi adalah komponen infrastruktur yang fleksibel dan bukan alat dengan tujuan tunggal. Aplikasi praktis perdana dari visi ini akan diperkenalkan ke ekosistem blockchain BNB Chain selama kuartal pertama tahun 2026 dan mewakili langkah maju yang sangat besar ke arah penggunaan aplikasi penghematan privasi.

Keterbatasan Alat Privasi Kripto Generasi Pertama

Protokol privasi kripto awal sebagian besar ditujukan untuk menyembunyikan informasi tentang transaksi (misalnya, alamat, penerima, dan nilai). Sebagai privasi pembayaran sederhana, sistem ini dibatasi oleh kapasitas teknis bukti zero-knowledge awal, dan kemampuan untuk hanya memverifikasi kompleksitas informasi yang terbatas tanpa pengetahuan tentang informasi sensitif.

Akibatnya, alat privasi sebelumnya bermasalah dalam hal kontrol akses, kepatuhan, dan verifikasi perilaku atau riwayat pengguna. Terdapat sangat sedikit fleksibilitas dalam memutuskan siapa yang dapat mengakses pengaturan privasi atau dalam keadaan apa informasi rahasia dapat diungkapkan.

Pandangan Tiga Dimensi tentang Privasi oleh Brevis

Framework baru yang disediakan oleh Brevis dan BNB Chain dapat melihat privasi dalam tiga dimensi fundamental.

Yang pertama berkaitan dengan apa yang perlu dilindungi dan ini tidak harus terbatas pada transaksi tetapi pada atribut pengguna, data rahasia, atau bahkan logika komputasi berpemilik. Yang kedua adalah cara dan dalam situasi apa informasi yang dilindungi dapat diungkapkan. Ini berisi desain yang memungkinkan pengungkapan secara selektif, pembukaan topeng oleh tata kelola, atau intervensi melalui penegakan tanpa melemahkan perlindungan privasi keseluruhan sistem. Dimensi ketiga menentukan orang-orang yang memiliki akses ke mekanisme privasi. Alih-alih akses penuh atau penolakan penuh, akses mungkin dijaga dengan bukti kriptografi yang mengautentikasi kelayakan tanpa pengungkapan identitas.

Membuka Kasus Penggunaan Web3 Baru

Definisi luas privasi ini membuka kemungkinan praktik yang tidak dapat dipraktikkan sebelumnya.

Pelanggan diizinkan untuk memvalidasi identifikasi situs sosial atau keuangan tanpa menampilkan jejak dompet. Logika berpemilik dari operator pasar dapat diungkapkan tanpa operator pasar mengungkapkan integritas algoritma. Pengembang AI akan dapat menggunakan dataset mereka sendiri tetapi hanya merilis hasil yang dapat diverifikasi.

Kontrol akses yang digabungkan dengan pengungkapan selektif dan komputasi yang dapat diverifikasi menjadikan privasi sebagai alat tepercaya dan bukan penghalang adopsi.

Intelligent Privacy Pool Diluncurkan di BNB Chain Oleh Brevis

Intelligent Privacy Pool yang dirancang oleh Brevis dan BNB Chain dalam kerja sama dengan 0xbow akan menjadi upaya pertama untuk menampilkan framework ini. Pool dibangun berdasarkan BNB Chain, yang memungkinkan pengguna untuk menyetor aset dan menariknya ke alamat baru, tanpa membuat koneksi on-chain antara transaksi.

Pool ini unik karena mekanisme kelayakannya. Deposit harus berada di bawah asosiasi yang disetujui yang akan ditarik secara pribadi. Pengguna juga dapat menghindari kelayakan dengan menunjukkan sumber dana on-chain yang patuh, menggunakan infrastruktur data zero-knowledge Brevis atau secara kriptografi membuktikan kepemilikan akun yang diverifikasi dengan bursa menggunakan alat verifikasi yang menjaga privasi.

Menyeimbangkan Privasi dan Penegakan

Mekanisme intervensi terkontrol juga dimasukkan ke dalam sistem. Jika deposit ternyata terkait dengan tindakan yang sah atau berniat buruk kemudian, itu dapat dihapus dari koleksi asosiasi, sehingga memblokir penarikan pribadi selanjutnya. Ini akan menciptakan akuntabilitas sedemikian rupa sehingga tidak akan mengorbankan privasi pengguna yang sah.

Dengan bukti berbasis atribut, transaksi yang tidak dapat ditautkan dan pilihan jalur penegakan, Intelligent Privacy Pool Brevis menunjukkan bagaimana privasi dan regulasi dapat hidup berdampingan di platform yang sama.