Pengadilan menyatakan aktivis hilang James Jazmines sebagai korban penghilangan paksa

MANILA, Filipina – Pengadilan Banding (CA) telah memberikan hak istimewa writ amparo dan habeas data untuk aktivis yang hilang James Jazmines, sekaligus menyatakan dia sebagai korban penghilangan paksa.

Dalam keputusan yang dipublikasikan pada Rabu, 14 Januari, divisi ke-12 CA mengabulkan petisi istri Jazmines, Corazon, dan memberikan mereka hak istimewa writ perlindungan.

Pengadilan selanjutnya memutuskan bahwa petisi tersebut mampu membuktikan "dengan bukti substansial" bahwa hilangnya aktivis tersebut merupakan "penghilangan paksa" sesuai definisi hukum.

Writ amparo adalah upaya hukum yang digunakan untuk melindungi hak seseorang atas hidup, kebebasan, dan keamanan, dan digunakan dalam kasus seperti penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum. Sementara itu, writ habeas data melindungi hak privasi dan digunakan untuk memaksa penghancuran informasi.

Mengutip aturan tentang writ amparo, CA menyatakan pejabat polisi tinggi bertanggung jawab atas kegagalan mereka melaksanakan tugas dalam penyelidikan dan penyelesaian penghilangan paksa Jazmines.

Selanjutnya, keputusan tersebut menyatakan bahwa writ habeas data diperlukan karena aparat negara terbukti "memiliki, mengendalikan, atau telah mengakses" data pribadi Jazmines, yang diperoleh dan disimpan dalam "keadaan yang meragukan."

"Para responden gagal menunjukkan ketekunan luar biasa yang diperlukan untuk meniadakan ancaman terhadap hak hidup, kebebasan, keamanan, dan privasi. Sebaliknya, tindakan mereka mencerminkan kepatuhan prosedural tanpa transparansi atau efektivitas," kata keputusan tersebut.

Responden petisi tersebut termasuk mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina dan Manajer Umum Metropolitan Manila Development Authority saat ini Nicolas Torre III, direktur polisi regional Bicol Andre Dizon, dan direktur polisi Albay Julius Añonuevo, antara lain.

Pada Juli 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permintaan perlindungan sementara yang dimohonkan oleh keluarga Jazmines.

Kasus tersebut diserahkan kepada CA karena CA-lah yang ditugaskan oleh MA untuk melakukan sidang ringkas dan memutuskan petisi berdasarkan bukti yang akan diajukan oleh para pihak. Sederhananya, MA hanya mengabulkan petisi tahun lalu, tetapi CA-lah yang menentukan apakah hak istimewa writ akan diberikan oleh peradilan.

Jazmines, seorang aktivis yang bekerja dengan kelompok buruh Kilusang Mayo Uno, diculik pada Agustus 2024 di Kota Tabaco, Albay. Temannya dan sesama aktivis, Felix Salaveria Jr., adalah korban penghilangan paksa ke-14 dan ke-15, atau desaparecidos, di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr.

"Ini adalah keputusan penting untuk kebenaran dan keadilan. Tetapi kami terus menuntut agar Negara memunculkan James dan sesama aktivis yang hilang Felix Salaveria," kata National Union of Peoples' Lawyers dalam sebuah pernyataan. – Vicensa Nonato/Rappler.com

Vicensa Nonato, magang Rappler, adalah mahasiswa jurnalistik di University of the Philippines Diliman. Cerita ini ditinjau oleh reporter dan editor meja Rappler.