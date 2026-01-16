Dolar Selandia Baru menguat mendekati 0,5750 karena retorika Iran yang lebih lunak

Pasangan NZD/USD menarik beberapa pembeli ke sekitar 0,5750 selama jam perdagangan Asia pada hari Jumat. Dolar Selandia Baru (NZD) menguat sedikit terhadap Dolar AS (USD) karena mereda ketegangan di Iran mendorong mata uang yang lebih berisiko. Nanti pada hari ini, laporan Produksi Industri AS Desember akan dirilis. Selain itu, Gubernur Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman dijadwalkan untuk berbicara.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa ia telah diberitahu bahwa pembunuhan dalam tindakan keras Iran terhadap protes tampaknya mereda dan tidak melihat rencana langsung untuk eksekusi besar-besaran. Trump belum menghilangkan opsi apapun dari meja, mengatakan bahwa akan ada "konsekuensi serius" jika pembunuhan berlanjut. Nada yang lebih lunak terhadap Iran dapat memberikan dukungan untuk mata uang yang lebih berisiko, seperti Kiwi, dalam jangka pendek.
Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan mungkin mengangkat Greenback dan bertindak sebagai hambatan untuk pasangan ini. Klaim Pengangguran Awal AS dan Penjualan Ritel yang kuat yang dirilis minggu ini mendorong pedagang untuk menunda taruhan untuk pemotongan suku bunga berikutnya hingga Juni.
Sementara Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) memberi sinyal bahwa siklus pelonggaran kemungkinan berakhir tahun lalu setelah pemotongan suku bunga kumulatif 225 basis poin (bps), harga pasar menunjukkan hampir tidak ada kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan Februari. Pedagang hanya mengharapkan kemungkinan kecil adanya pergerakan hingga setidaknya September.
FAQ Dolar Selandia Baru
Dolar Selandia Baru (NZD), juga dikenal sebagai Kiwi, adalah mata uang yang diperdagangkan dengan baik di antara investor. Nilainya secara luas ditentukan oleh kesehatan ekonomi Selandia Baru dan kebijakan bank sentral negara tersebut. Namun, ada beberapa kekhususan unik yang juga dapat membuat NZD bergerak. Kinerja ekonomi China cenderung menggerakkan Kiwi karena China adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru. Berita buruk untuk ekonomi China kemungkinan berarti lebih sedikit ekspor Selandia Baru ke negara tersebut, memukul ekonomi dan dengan demikian mata uangnya. Faktor lain yang menggerakkan NZD adalah harga produk susu karena industri susu adalah ekspor utama Selandia Baru. Harga susu yang tinggi meningkatkan pendapatan ekspor, berkontribusi positif pada ekonomi dan dengan demikian pada NZD.
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat inflasi antara 1% dan 3% dalam jangka menengah, dengan fokus untuk menjaganya mendekati titik tengah 2%. Untuk tujuan ini, bank menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai. Ketika inflasi terlalu tinggi, RBNZ akan meningkatkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi, tetapi langkah tersebut juga akan membuat imbal hasil obligasi lebih tinggi, meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut dan dengan demikian mendorong NZD. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung melemahkan NZD. Yang disebut diferensial suku bunga, atau bagaimana suku bunga di Selandia Baru atau diperkirakan akan dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Federal Reserve AS, juga dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan pasangan NZD/USD.
Rilis data makroekonomi di Selandia Baru adalah kunci untuk menilai keadaan ekonomi dan dapat berdampak pada penilaian Dolar Selandia Baru (NZD). Ekonomi yang kuat, berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran rendah dan kepercayaan tinggi baik untuk NZD. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik investasi asing dan dapat mendorong Reserve Bank of New Zealand untuk meningkatkan suku bunga, jika kekuatan ekonomi ini datang bersama dengan inflasi yang meningkat. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, NZD kemungkinan akan terdepresiasi.
Dolar Selandia Baru (NZD) cenderung menguat selama periode risk-on, atau ketika investor menganggap bahwa risiko pasar yang lebih luas rendah dan optimis tentang pertumbuhan. Ini cenderung mengarah pada prospek yang lebih menguntungkan untuk komoditas dan yang disebut 'mata uang komoditas' seperti Kiwi. Sebaliknya, NZD cenderung melemah pada saat turbulensi pasar atau ketidakpastian ekonomi karena investor cenderung menjual aset berisiko tinggi dan lari ke safe haven yang lebih stabil.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-gains-ground-to-near-05750-on-softer-iran-rhetoric-202601160212