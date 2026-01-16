Dorongan Besar Berikutnya Terbentuk saat Dogecoin dan Bittensor Mendingin dan Zero Knowledge Proof Menargetkan Setup $1,7 Miliar

Bagikan

Fokus pasar terus mengelilingi nama-nama yang sudah dikenal saat trader melacak harga Dogecoin, mengamati bagaimana ekspektasi ETF diterjemahkan menjadi permintaan nyata. Pada saat yang sama, harga Bittensor (TAO) mencerminkan kepercayaan yang stabil, didukung oleh perannya dalam infrastruktur yang berfokus pada AI dan meningkatnya minat institusional. Kedua koin tetap relevan, tetapi jalur pertumbuhan mereka kini sudah terdefinisi dengan baik.

Di luar pergerakan yang sudah mapan ini, perhatian sedang beralih ke pengaturan yang berbeda. Zero Knowledge Proof mendapatkan minat karena modal mencari posisi awal daripada konfirmasi akhir.

Sementara Dogecoin dan Bittensor beroperasi dalam kisaran yang terlihat, ZKP masih membentuk kurva nilainya. Analis yang mempelajari kontras ini melihat ZKP muncul sebagai koin kripto teratas potensial, didorong oleh partisipasi awal, desain yang mengutamakan privasi, dan proyeksi yang terkait dengan peristiwa modal $1,7 miliar.

Zero Knowledge Proof Menunjukkan Sinyal Siklus Awal yang Langka

Zero Knowledge Proof menarik perhatian yang meningkat karena beroperasi pada tahap yang banyak dicari investor secara aktif tetapi jarang ditemukan. Privasi berada di inti desainnya, mengatasi keterbatasan yang mempengaruhi sebagian besar jaringan mapan di mana setiap transaksi tetap terlihat. Bagi peserta yang membandingkan struktur daripada hype, perbedaan ini membawa bobot nyata.

Yang telah mengintensifkan minat adalah bagaimana analis membaca data partisipasi awal ZKP. Ilmuwan data independen menyelaraskan perilaku lelangnya dengan fase ICO asli Ethereum. Perbandingan berfokus pada kecepatan partisipasi, waktu masuk modal, dan pembentukan kurva. Pola-pola ini tidak umum, itulah mengapa mereka menghasilkan reaksi kuat di antara pengamat pasar berpengalaman.

Angka-angka menambah urgensi. Berdasarkan tingkat partisipasi saat ini, model menunjuk ke arah peristiwa modal yang diproyeksikan sebesar $1,7 miliar. Angka ini tidak berasal dari target internal. Ini mencerminkan analisis eksternal yang terikat langsung pada arus masuk yang diamati dan tolok ukur historis. Analis menggambarkan pengaturan sebagai tekanan modal yang membangun daripada ekspektasi spekulatif.

Veteran dari siklus pasar sebelumnya mengenali betapa langkanya keselarasan ini. Struktur serupa di masa lalu mendahului ekspansi modal yang cepat setelah kesadaran menyebar. Dalam kasus ZKP, partisipasi meningkat lebih cepat daripada contoh-contoh masa lalu tersebut, memperketat jendela untuk posisi awal.

Sementara banyak pemimpin koin kripto teratas mempertahankan kisaran yang sudah mapan, ZKP masih membentuk kurva penilaiannya. Perbedaan itu penting. Peserta awal mendapat manfaat dari permintaan selanjutnya daripada mengejarnya. Saat partisipasi terus meningkat, analis percaya ZKP dapat menantang jaringan berperingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu, membuat akses saat ini sangat sensitif terhadap waktu.

Harga Dogecoin Bertahan Stabil saat Dampak ETF Menghentikan Momentum

Dogecoin kembali menjadi sorotan setelah pembaruan regulasi besar. Pada 12 Januari, ETF spot 21Shares menerima persetujuan resmi. Ini menandai tonggak penting bagi jaringan. Ekspektasi lonjakan langsung tinggi, tetapi responnya terukur. Alih-alih pergerakan tajam, harga Dogecoin melayang di dekat $0,137.

Reaksi tenang ini menunjukkan keraguan daripada kelemahan. Banyak trader tampaknya menunggu arus masuk modal yang dikonfirmasi sebelum berkomitmen. Akibatnya, aksi harga jangka pendek mencerminkan jeda daripada pergeseran tren.

Di bawah permukaan, aktivitas meningkat tajam. Pada 13 Januari, data futures mengungkapkan lonjakan 654% dalam volume perdagangan. Ini menunjukkan bahwa pemain besar sedang memposisikan diri menjelang volatilitas. Bulls tetap fokus pada level resistensi $0,155. Pergerakan di atas zona itu bisa mengatur ulang momentum dengan cepat.

Untuk saat ini, harga Dogecoin tetap terikat kisaran. Pasar mengamati dengan cermat untuk melihat apakah posisi leverage berubah menjadi permintaan berkelanjutan atau memudar saat ketidakpastian berlanjut.

Harga Bittensor (TAO) Stabil Sementara Trader Mengamati Level $300

Bittensor mendapat perhatian setelah Grayscale mengajukan untuk mengonversi trustnya menjadi ETF spot pada 12 Januari. Pengajuan ini menandakan meningkatnya minat institusional dalam jaringan dan perannya dalam sektor AI. Sejak itu, perilaku harga tetap terkendali daripada tidak menentu.

Harga Bittensor (TAO) telah diperdagangkan antara $280 dan $286. Kisaran ketat ini mencerminkan kepercayaan daripada keraguan. Koin tetap diposisikan dalam 50 teratas menurut peringkat pasar, memperkuat statusnya yang mapan.

Dari sudut pandang teknis, TAO baru-baru ini keluar dari formasi falling wedge. Ini bertahan di atas zona support kunci, yang sering dibaca trader sebagai fase pengaturan. Perhatian sekarang tertuju pada level $300. Pergerakan yang dikonfirmasi di atas resistensi ini dapat membuka jalan menuju wilayah $490.

Saat narasi yang berfokus pada AI mendapatkan kembali daya tarik, harga Bittensor (TAO) berada di titik keputusan. Stabilitas hari ini dapat mengarah pada ekspansi jika tekanan beli menguat.

Pandangan Penutup

Sesi terbaru menunjukkan harga Dogecoin stabil setelah berita ETF besar, menunjukkan pasar menunggu arus masuk yang lebih kuat. Harga Bittensor (TAO) terus berkonsolidasi, dengan trader mengamati breakout di atas resistensi kunci saat narasi AI mendapatkan kembali perhatian. Kedua koin memegang posisi solid, tetapi kenaikan mereka sekarang lebih bertahap.

Zero Knowledge Proof menonjol karena berada pada tahap yang berbeda. Alih-alih mempertahankan keuntungan sebelumnya, ZKP masih menarik partisipasi baru dengan kecepatan yang meningkat. Model berbasis data yang menunjuk ke pergeseran modal $1,7 miliar telah meningkatkan urgensi di sekitar strukturnya.

Bagi mereka yang membandingkan risiko dan waktu, ZKP semakin terbaca sebagai opsi koin kripto teratas untuk eksposur awal, sementara perhatian pasar yang lebih luas tetap terbagi di antara nama-nama yang mapan.

