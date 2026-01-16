Leviste menyangkal dia menghasilkan uang dari penjualan waralaba ke grup Meralco milik Pangilinan

MANILA, Filipina – Anggota Distrik 1 Batangas Leandro Leviste membantah bahwa ia memanfaatkan waralaba yang diberikan kepada perusahaannya selama pemerintahan Rodrigo Duterte untuk keuntungan pribadi.

Dalam wawancara dengan radio DZBB pada Jumat, 16 Januari, putra Senator Loren Legarda Leviste membantah tuduhan Ombudsman Jesus Crispin "Boying" Remulla bahwa ia mendapat keuntungan dari "menjual" waralaba kongres kepada Manila Electric Company (Meralco) yang dipimpin Manny V. Pangilinan.

Leviste mengatakan perusahaannya yang mendapat waralaba 25 tahun pada 2019 — Solar Para sa Bayan Corporation (SPBC) — berhenti beroperasi pada 2022, menambahkan bahwa ia bahkan merugi setelah gagal mendapatkan izin untuk proyek energi terbarukan, tanpa ada kesalahan dari perusahaannya.

"Wala akong bineneta na prangkisa na kumita ako," katanya. (Saya tidak menjual waralaba apa pun yang menghasilkan keuntungan.)

Remulla telah menggunakan kata-kata keras terhadap Leviste, mengatakan anggota kongres muda itu tidak punya malu karena "membalik" bisnis tenaga suryanya ke grup Meralco.

Namun Leviste mengklarifikasi dalam wawancara radio bahwa Remulla, serta Departemen Energi (DOE), mungkin merujuk pada SPBC, yang menurutnya sudah tidak beroperasi.

DOE telah menjatuhkan denda P24 miliar terhadap perusahaan tenaga surya Leviste karena gagal menyediakan hampir 12.000 megawatt energi terbarukan yang seharusnya beroperasi pada 2024-2025.

"Perusahaan [SPBC] berhenti beroperasi beberapa tahun lalu, dan akibatnya, waralaba tersebut dicabut secara ipso facto," kata Leviste.

Anak perusahaan Meralco, Meralco PowerGen Corporation (MGEN), juga membantah Minggu lalu bahwa perusahaan yang diakuisisi kontrol mayoritas dari Leviste — Solar Philippines New Energy Corporation (SPNEC) — "terpisah dan berbeda" dari SPBC, dan bahwa MGEN tidak mengakuisisi saham apa pun di SPBC. Bisnis energi MGEN juga tidak bergantung pada waralaba kongres apa pun.

Leviste mengatakan Kongres juga mengesahkan Republic Act No. 11646, yang ditandatangani menjadi undang-undang pada 21 Januari 2022 — Undang-Undang yang Mempromosikan Penggunaan Sistem Microgrid untuk Mempercepat Elektrifikasi Total Daerah yang Tidak Terlayani dan Kurang Terlayani di Seluruh Negara — yang tidak lagi mengharuskan waralaba kongres untuk mengoperasikan microgrid di daerah yang tidak terlayani atau kurang terlayani.

Undang-undang ini, katanya, "menggantikan" dan membuat waralaba yang diberikan kepada SPBC tidak relevan. "Itulah sebabnya perusahaan tersebut berhenti," kata Leviste, menambahkan bahwa DOE seharusnya sudah mengetahui hal ini.

Ia juga membantah tuduhan bahwa grup Meralco membeli saham di perusahaannya untuk waralaba yang didapat selama pemerintahan Duterte pada 2019.

Grup Meralco, katanya, membeli SPNEC, yang memiliki proyek pembangkit listrik tenaga surya yang sedang berjalan, termasuk Meralco Terra Solar Project, yang peresmian pembangunannya dibantu oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Nueva Ecija pada 21 November 2024.

Meralco Terra Solar Project, yang membentang seluas 3.500 hektar di Nueva Ecija dan Bulacan, disebut sebagai fasilitas terintegrasi tenaga surya dan penyimpanan baterai terbesar di dunia.

"Setelah sepenuhnya beroperasi pada 2027, fasilitas ini akan menghasilkan puncak 3.500 megawatt tenaga surya ke jaringan Luzon, dengan penyimpanan energi baterai 4.500 megawatt-jam," kata Marcos selama peresmian pembangunan.

Leviste mengatakan berbagai perusahaan utilitas listrik telah menentang masuknya SPBC di wilayah mereka masing-masing, karena takut akan persaingan dan kemungkinan kehilangan bisnis.

Ia mengatakan SPBC akan berkembang dan memasok energi terbarukan ke daerah yang kurang terlayani jika berhasil mendapatkan izin dari otoritas.

Leviste mengatakan ia menggunakan uang yang didapat dari penjualan sahamnya di SPNEC ke grup Meralco untuk "investasi pasif." Ini termasuk membeli saham di ABS-CBN di mana ibunya, Senator Loren Legarda, memulai karir dalam jurnalisme penyiaran, dan investasi di real estat.

Tidak lagi terlibat di SPNEC

Leviste juga menanggapi isu yang diangkat oleh Menteri Energi Sharon Garin, yaitu kegagalan mendirikan proyek energi terbarukan sebagaimana yang telah berkomitmen kepada pemerintah, dan kegagalan untuk melepaskan kepemilikan dari perusahaannya sebagaimana yang diharuskan di bawah Konstitusi.

Ia mengatakan denda berlaku untuk SPNEC, perusahaan yang telah ia lepaskan kepemilikannya setelah grup Meralco mengakumulasi lebih dari setengah saham di perusahaan tersebut pada November 2023 senilai lebih dari P15 miliar.

Karena ia telah melepaskan kepemilikan dari perusahaan tersebut, Leviste mengatakan ia tidak lagi terlibat dalam operasional sehari-hari.

Leviste mengakui bahwa ia masih memiliki Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated (SPPHI), tetapi mengatakan perusahaan ini tidak lagi memiliki proyek energi terbarukan. Namun, ia mengakui bahwa SPPHI masih memiliki saham di SPNEC.

Ia mengklaim bahwa masalah mengenai denda karena kegagalan mendirikan proyek energi terbarukan harus ditujukan kepada SPNEC, yang sekarang dimiliki oleh grup Meralco, dan bukan kepada perusahaan induknya, SPPHI.

Sejauh yang ia tahu, denda-denda ini sudah sedang dibahas oleh DOE dan SPNEC.

Pada Rabu, 14 Januari, SPNEC mengungkapkan kepada Bursa Efek Filipina bahwa perusahaan menerima pemberitahuan penghentian untuk proyek Sta. Rosa-nya, dan bahwa perusahaan telah mengajukan pemberitahuan force majeure tahun lalu.

"Perusahaan sedang dalam pembahasan dengan Departemen Energi mengenai klaim force majeure tersebut dan bermaksud untuk meminta pertimbangan ulang atas penghentian tersebut," kata SPNEC.

Leviste mengakui bahwa SPPHI juga telah dikenai denda oleh DOE tetapi ia mengatakan ini tidak terlalu banyak, hanya dalam "jutaan."

Ia juga membantah bahwa usaha energi suryanya memiliki sedikit hasil — hanya 2% selesai seperti yang dituduhkan oleh Garin — dengan menyebutkan Meralco Terra Solar Project sebagai contoh.

Leviste mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai P110 juta pada Jumat di Balayan di provinsi asalnya Batangas terhadap Wakil Sekretaris Presidential Communications Office Claire Castro karena mengklaim dalam vlog-nya, yang diunggah di Atty. Claire Castro YouTube, bahwa ia menghasilkan uang dari penjualan waralabanya. Castro mengatakan pada Jumat bahwa komentarnya didasarkan pada apa yang dikatakan Remulla dalam acara radio di radio DZRH.

Sebelum mengajukan gugatan pencemaran nama baik, Leviste mengatakan kepada DZBB bahwa Remulla tidak akan dimasukkan dalam gugatan pencemaran nama baik, meskipun membuat tuduhan yang sama, karena ia adalah pejabat yang dapat dimakzulkan, dan karena Ombudsman adalah teman ibunya. – Rappler.com

