Zcash Memperoleh Privasi Lebih Kuat karena Cake Wallet Memberlakukan Transfer Tersembunyi

Cake Wallet mengintegrasikan Zcash dengan transfer terlindungi default, memperkuat standar privasi dan menyederhanakan transaksi aman.

Cake Wallet telah memperkuat privasi onchain dengan mengintegrasikan Zcash dengan transfer terlindungi yang diaktifkan secara default. Dengan melakukan hal ini, pengguna diberikan perlindungan otomatis tanpa perubahan pengaturan atau kompleksitas opsi. Langkah ini menandakan meningkatnya permintaan untuk dompet berorientasi privasi.

Cake Wallet Menjadikan Zcash Terlindungi sebagai Pengalaman Default

Cake Wallet, yang sangat terkait dengan penggunaan Monero, membuat pengumuman untuk mengintegrasikan Zcash melalui akun X resminya. Yang penting, transfer terlindungi sekarang digunakan secara default di semua transaksi ZEC. Oleh karena itu, jumlah transaksi, pengirim, dan penerima disembunyikan kecuali pengguna sengaja menonaktifkan fitur privasi.

Zcash memiliki transaksi transparan dan terlindungi di seluruh jaringannya. Alamat transparan masih dapat dilacak seperti kebanyakan blockchain saat ini. Namun, alamat terlindungi menggunakan bukti tanpa pengetahuan untuk mengenkripsi semua detail transaksi sensitif dengan aman.

Cake Wallet telah mengimplementasikan Zcash dengan cara yang mengutamakan privasi tanpa kompleksitas pengaturan opsional. Dana selalu berasal dari sumber terlindungi, bahkan ketika dikirim ke alamat transparan. Dengan demikian, pengguna tidak terpapar secara tidak sengaja, dan privasi transaksi terjaga setiap saat.

Selain itu, alamat penerima berubah secara otomatis di antarmuka dompet. Dana yang masuk ke alamat transparan kemudian dilindungi segera setelah tiba di tujuan. Hasilnya, aktivitas pengeluaran bersifat pribadi dan aman dari risiko pengawasan blockchain.

Cake Wallet juga fokus pada peningkatan kegunaan selain peningkatan privasi. Sinkronisasi latar belakang digunakan untuk menjaga dompet tetap terkini tanpa harus melakukan tindakan refresh manual. Selain itu, dukungan frasa sandi bawaan menambah keamanan lebih untuk pengguna lanjutan yang mengelola kepemilikan bernilai lebih tinggi.

Selain Zcash, Cake Wallet menambahkan fungsionalitas lebih lanjut dengan menambahkan dukungan swap NEAR Intents. Sistem ini digunakan untuk pengguna menyatakan hasil swap yang diinginkan. Kemudian, jaringan terdesentralisasi bersaing untuk menawarkan harga optimal dan efisiensi eksekusi.

NEAR Intents digunakan untuk swap lintas rantai yang efisien antara aset seperti Bitcoin dan Zcash. Khususnya, NEAR menawarkan dukungan native untuk transaksi Zcash terlindungi. Oleh karena itu, swap terjadi tanpa data transaksi sensitif bocor ke publik.

Reaksi Pasar dan Kinerja ZEC Tetap Menjadi Fokus

Sementara itu, kinerja pasar Zcash menunjukkan volatilitas bersamaan dengan pengumuman integrasi privasi. Pada 16 Januari 2026, ZEC diperdagangkan mendekati $414,28. Selama 24 jam sebelumnya, harga mencapai tertinggi sepanjang masa $448,21.

Namun, ZEC telah turun sekitar 7,41% dalam 24 jam terakhir. Meskipun lemah dalam jangka pendek, kinerja jangka panjang patut dicatat. Selama tahun terakhir, harga ZEC naik lebih dari 600%.

Pengamat pasar mengaitkan meningkatnya minat dengan meningkatnya narasi privasi. Pengawasan regulasi dan pertumbuhan analitik blockchain menyebabkan meningkatnya permintaan untuk transaksi pribadi. Oleh karena itu, default privasi tingkat dompet menjadi penting secara strategis di seluruh pasar kripto.

Integrasi Cake Wallet adalah bagian dari gerakan lebih luas dalam industri untuk menanamkan solusi privasi. Alih-alih fitur opsional, privasi dengan desain semakin menjadi prioritas bagi pengembang. Dengan ini, risiko kesalahan pengguna berkurang sementara hambatan adopsi diturunkan.

Pengumuman tersebut menekankan pada pengembangan sumber terbuka dan akses gratis tanpa daftar tunggu. Pengguna mendapatkan manfaat dari fungsionalitas dompet modern tanpa rumit dalam proses onboarding. Ini adalah pendekatan untuk mencerminkan meningkatnya persaingan antara penyedia dompet yang berfokus pada privasi.

Lebih jauh lagi, swap Zcash terlindungi membuat keuangan terdesentralisasi lebih mudah diakses. Aktivitas lintas rantai sering mempublikasikan riwayat transaksi. Namun, integrasi ini mengurangi eksposur selama pergerakan aset.

Cake Wallet melakukan pembaruan melalui Explorers di akun X resminya. Perusahaan menekankan komitmen jangka panjang terhadap privasi pengguna. Akibatnya, Zcash menemukan kepentingan baru dalam lingkungan blockchain yang berubah.

Secara keseluruhan, transfer terlindungi default mewakili langkah penting menuju normalisasi privasi default. Seiring penggunaan blockchain berkembang, infrastruktur yang menjaga privasi menjadi semakin penting dalam skala global.

