Penarikan Bitcoin Melonjak di Iran di Tengah Gejolak Ekonomi dan Kerusuhan

Penarikan Bitcoin di Iran melonjak tajam karena protes, inflasi, dan keruntuhan mata uang mendorong warga beralih ke kripto sebagai bentuk perlindungan finansial.

Penarikan Bitcoin di Iran melonjak tajam seiring meluasnya protes di seluruh negeri di tengah ketidakstabilan ekonomi yang semakin dalam dan ketidakpastian finansial. Akibatnya, masyarakat mulai semakin banyak mencari perlindungan dalam Bitcoin untuk mempertahankan nilai di tengah keruntuhan mata uang. Menurut Chainalysis, penggunaan kripto meningkat seiring melemahnya kepercayaan terhadap sistem perbankan tradisional di seluruh negara.

Protes dan Inflasi Mendorong Aktivitas Kripto Lebih Tinggi

Pada awalnya, protes dimulai sekitar 28 Desember karena memburuknya kondisi ekonomi di beberapa wilayah di Iran. Secara khusus, rial Iran mencapai rekor terendah baru terhadap dolar AS. Saat protes semakin membesar, pihak berwenang memutus internet dan melakukan penangkapan massal di seluruh negara.

Sementara itu, inflasi, dalam kisaran 40 hingga 50%, memangkas daya beli rumah tangga secara substansial baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, warga mulai mencari alternatif dari sistem keuangan yang dikendalikan pemerintah. Chainalysis melaporkan ekosistem kripto Iran mencapai $7,78 miliar pada tahun 2025.

Selain itu, terjadi peningkatan tajam dalam transfer harian mata uang kripto selama periode kerusuhan politik dan tekanan ekonomi. Data menunjukkan nilai transaksi meningkat seiring semakin banyaknya aktivitas protes. Dengan demikian, perilaku blockchain mencerminkan respons waktu nyata terhadap ketidakstabilan dan ketidakpastian domestik.

Khususnya, laporan tersebut mengaitkan lonjakan aktivitas kripto dengan perkembangan politik dan keamanan utama di dalam Iran. Misalnya, pengeboman Kerman Januari 2024, di mana hampir 100 orang tewas dalam acara untuk mengenang korban industri minyak dan gas. Selanjutnya, transfer kripto Iran meningkat selama masa tegang nasional tersebut.

Demikian pula, pada Oktober 2024, serangan rudal ke Israel menyebabkan lonjakan substansial lainnya dalam aktivitas kripto. Itu meningkat setelah pembunuhan di Teheran dan Beirut. Sekali lagi, data blockchain menunjukkan respons transaksional yang segera.

Kemudian, perkembangan konflik pada Juni 2025 menyebabkan volatilitas lebih lanjut dalam jaringan aset digital Iran. Serangan gabungan AS-Israel dilakukan terhadap fasilitas nuklir dan rudal. Sementara itu, operasi bursa Nobitex dan Bank Sepah terganggu akibat serangan siber.

Penarikan Bitcoin Mencerminkan Pergeseran Menuju Penyimpanan Mandiri Finansial

Yang penting, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku penarikan selama gerakan protes massal saat ini di seluruh Iran. Laporan tersebut membandingkan aktivitas sebelum dan sesudah 28 Desember 2025. Transfer ke dompet Bitcoin pribadi melonjak seiring kerusuhan.

Yang paling mencolok, penarikan di bursa Iran ke dompet pribadi meningkat dengan laju yang lebih cepat. Dompet-dompet ini tidak memiliki atribusi institusional yang jelas. Oleh karena itu, data menyiratkan preferensi yang berkembang untuk solusi penyimpanan mandiri oleh warga.

Pada saat yang sama, Korps Pengawal Revolusi Islam meningkatkan keterlibatan kriptonya secara konsisten. Alamat terkait IRGC menerima lebih dari 50% nilai kripto Iran di Q4 2025. Pada tahun 2024, alamat-alamat tersebut menerima lebih dari dua miliar dolar on-chain.

Selama tahun 2025, angka tersebut jauh di atas $3 miliar. Namun, analis berpikir bahwa total sebenarnya masih lebih tinggi. Banyak dompet dan fasilitator terafiliasi tidak diketahui publik.

Meskipun demikian, masyarakat biasa semakin menggunakan Bitcoin sebagai pertahanan ketika mereka dilanda tekanan ekonomi. Bitcoin menyediakan likuiditas, inheren, dan portabilitas selama pembatasan. Tidak seperti bank, Bitcoin memungkinkan akses bahkan selama penutupan atau kontrol modal.

Akhirnya, Chainalysis melaporkan tren serupa di wilayah krisis lain di seluruh dunia. Perang, sanksi, dan represi sering berkorelasi dengan peningkatan penggunaan kripto. Oleh karena itu, Iran adalah manifestasi dari tren perilaku finansial yang lebih luas di dunia.

Saat kerusuhan terus berlanjut, Bitcoin kemungkinan akan menjadi penyelamat finansial penting bagi banyak warga Iran. Analitik blockchain terus memberikan informasi waktu nyata tentang tekanan ekonomi geopolitik.

