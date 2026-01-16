Kripto Teratas untuk Dibeli di 2026: BlockDAG, SUI, UNI, TRON Siap untuk Pertumbuhan Masif

Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari konten editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Pasar kripto pada Januari 2026 bergerak cepat, dan trader mencari koin yang tepat sebelum reli kuartal pertama mendapatkan momentum. Bitcoin dan Ethereum sedang jeda, sementara perhatian beralih ke proyek pertumbuhan tinggi dan presale yang menjanjikan keuntungan lebih besar. Tren ini membantu orang menemukan kripto teratas untuk dibeli.

Menemukan keseimbangan yang tepat antara keandalan dan potensi ledakan sangat penting sekarang. Pasar dengan jelas memisahkan raksasa yang sudah mapan dari jaringan baru yang memecahkan masalah teknologi lama. Baik tujuannya adalah pertumbuhan cepat dari peluncuran atau kesuksesan jangka panjang dari platform terdesentralisasi, memahami apa yang mendorong setiap proyek adalah kunci untuk memilih koin yang tepat tahun ini.

1. BlockDAG: Presale Mencapai Level Rekor

BlockDAG (BDAG) berada di pusat percakapan kripto saat presale rekornya mendekati garis akhir. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $442 juta, menarik perhatian dari trader di seluruh dunia. Dengan hanya 3,1 miliar koin tersisa, presale akan segera ditutup, berakhir pada 26 Januari. Harga peluncuran terkunci di $0,05, menawarkan peserta awal peluang yang signifikan. Penggalangan dana harian melonjak saat pembeli mengamankan posisi mereka.

Teknologi BlockDAG adalah yang membedakannya. Menggunakan struktur Directed Acyclic Graph (DAG), ia dapat memproses 10 blok per detik sambil tetap sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM). Developer dapat memigrasikan aplikasi Ethereum yang ada ke BlockDAG (BDAG) tanpa kesulitan, menggabungkan kecepatan dengan kegunaan yang luas.

Ahli memprediksi penemuan harga yang tajam ketika BlockDAG mulai diperdagangkan. Pasokan terbatas dan permintaan kuat dapat mendorong harga ke $0,30–$0,43 dalam hari-hari pertama. Proyeksi jangka panjang menunjukkan jaringan dapat mencapai pengembalian hingga 3000x, menjadikannya platform fundamental untuk masa depan. Dengan 21.000+ penambang bergabung dan 3,5 juta pengguna X1 App, BlockDAG memposisikan dirinya sebagai salah satu kripto teratas untuk dibeli di 2026.

2. Uniswap: Platform Trading Terdesentralisasi Tetap Kuat

Uniswap tetap menjadi pemain kunci dalam trading terdesentralisasi, bertahan stabil di sekitar $5,40 pada pertengahan Januari. Meskipun periode konsolidasi pasar, ia terus menjadi platform utama untuk swap token di Ethereum. Transfer terbaru 5 juta token UNI dari dompet governance telah memicu spekulasi tentang peningkatan mendatang, menjaga komunitas tetap waspada.

Sebagai salah satu kripto teratas untuk dibeli, kapitalisasi pasar Uniswap sebesar $3,4 miliar menyoroti peran pentingnya dalam ekonomi kripto. Volume trading dan biaya yang terkumpul menunjukkan penggunaan yang konsisten, membuatnya tangguh selama penurunan pasar jangka pendek. Sementara harga mencari dukungan, infrastruktur jaringan memastikan ia tetap vital untuk aktivitas keuangan terdesentralisasi, membuktikan bahwa Uniswap adalah pilihan stabil di 2026.

3. Sui: Minat Institusional Mendorong Pertumbuhan Jaringan

Sui menonjol dengan menarik minat institusional besar, dengan $7,6 juta arus masuk tercatat minggu ini. Harganya bertahan di $1,76, menunjukkan stabilitas bahkan saat jaringan lain berfluktuasi. Peluncuran perangkat gaming SuiPlay0X1 mengubah platform menjadi proyek yang menghadap konsumen, menjembatani gaming dan blockchain.

Kombinasi gaming dan keuangan ini memberi Sui keunggulan yang jelas sebagai salah satu kripto teratas untuk dibeli. Peningkatan terbaru pada protokol DeepBook-nya telah meningkatkan likuiditas dan kecepatan eksekusi. Dengan lebih dari $1 miliar dalam Total Value Locked dan penyerapan lancar dari pembukaan token terbaru, Sui menunjukkan fundamental yang kuat, memposisikan dirinya sebagai kontender jangka panjang di pasar kripto.

4. TRON: Jaringan Pembayaran Global yang Stabil Berkembang

TRON menawarkan stabilitas di pasar yang penuh dengan ayunan, menangani hampir $1,4 miliar dalam aktivitas stablecoin setiap hari. Harga diperdagangkan sekitar $0,30, mempertahankan kisaran ketat dan menawarkan jaringan yang dapat diandalkan ketika yang lain menghadapi volatilitas. TRON berfungsi sebagai lapisan penyelesaian utama untuk USDT, memberikannya utilitas yang tak tertandingi di antara rantai utama.

Ekosistem terus berkembang, dengan hub DeFi TRON SUN.io mencatat volume derivatif $11 miliar baru-baru ini. Kombinasi utilitas dunia nyata dan aktivitas jaringan yang aktif membuat TRON pilihan inti di antara kripto teratas untuk dibeli di 2026. Trader mengawasi penembusan di atas $0,305, tetapi bahkan pada level saat ini, TRON menyediakan fondasi yang solid di ruang kripto.

Kesimpulan

Peluang di awal 2026 berkisar dari presale pertumbuhan tinggi hingga platform yang sudah mapan. Waktu sangat penting saat pasar mulai memperhitungkan perkembangan ini. BlockDAG menawarkan peluang langka untuk keuntungan langsung saat listing, sementara TRON, Uniswap, dan Sui menyediakan infrastruktur yang stabil. Campuran ini membuat mereka semua kripto teratas untuk dibeli.

Saat Februari mendekat, jendela untuk masuk pada harga yang menguntungkan menyempit. Menggabungkan peluang pertumbuhan agresif dengan jaringan yang stabil memungkinkan pendekatan yang seimbang. Langkah bulan ini dapat menentukan kinerja untuk sisa tahun. Memantau perkembangan dengan cermat akan membantu trader menangkap posisi terbaik sebelum harga menyesuaikan.