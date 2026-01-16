Mantan Presiden Korea Selatan Yoon divonis 5 tahun penjara dalam putusan pertama terkait darurat militer

SEOUL, Korea Selatan – Sebuah pengadilan Korea Selatan pada Jumat, 16 Januari, menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan yang termasuk menghalangi upaya penangkapan oleh pihak berwenang setelah upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada Desember 2024.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Yoon bersalah karena memobilisasi layanan keamanan presiden untuk menghalangi pihak berwenang melaksanakan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan secara sah oleh pengadilan untuk menyelidikinya terkait deklarasi darurat militernya.

Dalam persidangan yang disiarkan televisi, ia juga dinyatakan bersalah atas tuduhan yang termasuk memalsukan dokumen resmi dan gagal mematuhi proses hukum yang diperlukan untuk darurat militer.

Putusan ini adalah yang pertama terkait tuduhan pidana yang dihadapi Yoon atas deklarasi darurat militernya yang gagal.

"Terdakwa menyalahgunakan pengaruhnya yang sangat besar sebagai presiden untuk mencegah pelaksanaan surat perintah yang sah melalui pejabat dari Dinas Keamanan, yang secara efektif memprivatisasi pejabat ... yang setia kepada Republik Korea demi keselamatan pribadi dan keuntungan pribadi," kata hakim ketua dari panel tiga hakim tersebut.

Berbicara di luar pengadilan segera setelah keputusan, salah satu pengacara Yoon, Yoo Jung-hwa, mengatakan mantan presiden akan mengajukan banding atas putusan tersebut. "Kami menyatakan penyesalan bahwa keputusan dibuat dengan cara yang terpolitisasi," katanya.

Ia bisa menghadapi hukuman mati dalam persidangan terpisah atas tuduhan merencanakan pemberontakan dengan mendeklarasikan darurat militer tanpa justifikasi.

Yoon berargumen bahwa itu termasuk dalam kewenangannya sebagai presiden untuk mendeklarasikan darurat militer dan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk membunyikan alarm atas obstruksi pemerintahan oleh partai-partai oposisi.

Yoon, yang juga menyangkal tuduhan Jumat, bisa menghadapi hingga 10 tahun penjara atas tuduhan penghalangan terkait ketika ia membarikade dirinya di dalam kompleks tempat tinggalnya pada Januari tahun lalu dan memerintahkan layanan keamanan untuk menghalangi penyidik.

Ia akhirnya ditangkap dalam upaya kedua yang melibatkan lebih dari 3.000 petugas polisi. Penangkapan Yoon adalah yang pertama kalinya untuk presiden yang masih menjabat di Korea Selatan.

Parlemen, yang bergabung dengan beberapa anggota partai konservatif Yoon, memberikan suara dalam beberapa jam untuk membatalkan dekrit darurat militernya yang mengejutkan dan kemudian memakzulkannya, menangguhkan kekuasaannya.

Ia dicopot dari jabatannya pada April 2025 oleh Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan ia melanggar tugas jabatannya.

Meskipun upaya Yoon memberlakukan darurat militer hanya berlangsung sekitar enam jam, hal itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Korea Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia, sekutu keamanan kunci AS, dan telah lama dianggap sebagai salah satu demokrasi paling tangguh di dunia. – Rappler.com