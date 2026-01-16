Salvo Games Bermitra dengan GANA Insight untuk Menghubungkan Gaming dan Pembayaran Dunia Nyata di Web3

Salvo Games, salah satu platform GameFi paling populer, telah mengumumkan kemitraan dengan GANA Insight, protokol PayFi generasi berikutnya di BNB Chain.

Kerja sama ini bertujuan untuk mengubah cara pemain menggunakan nilai mereka di blockchain di seluruh ekonomi global dengan menjembatani kesenjangan antara aset digital game dan pembayaran aktual melalui infrastruktur AI-native yang baru.

Perpaduan Mulus antara Gaming dan Infrastruktur Keuangan

GANA Insight bekerja sebagai protokol PayFi yang menggabungkan konsep pembayaran dan keuangan terdesentralisasi untuk membuat transfer nilai yang dapat diprogram, diverifikasi, dan efisien dengan audit real-time dan proses penyelesaian yang transparan.

Arsitektur teknologi platformnya sangat cocok untuk aplikasi gaming, dengan teknologi kartu virtual untuk pengeluaran aset digital, mode AI to Pay berdasarkan penyelesaian otomatis, dan protokol agen pembayaran terdesentralisasi untuk logika pembayaran yang dapat disesuaikan.

Kemitraan ini menempatkan basis pemain besar Salvo Games untuk memanfaatkan solusi Virtual Payment Card GANA yang memungkinkan kemampuan penyelesaian stabil 24/7.

Untuk ekosistem gaming yang telah mengalami game seperti Rage Mage melampaui 500.000 unduhan dan Cloud Wars mencapai daya tarik mainstream untuk para gamer strategi di mana-mana, integrasi pembayaran ini adalah langkah maju yang masuk akal untuk meningkatkan utilitas dan eksposur di pasar yang semakin mainstream.

Penyelarasan Strategis dengan Misi Web2 ke Web3 Salvo

Salvo Games telah menandai tempatnya sebagai kekuatan besar yang kuat dalam ekosistem GameFi dengan berfungsi sebagai platform hiburan sosial yang didukung kecerdasan buatan yang mengubah pemain sehari-hari menjadi pemain Web3 yang terlibat melalui game, kompetisi, dan hadiah nyata.

Kunci kesuksesan platform ini adalah kemampuannya untuk menyediakan pengalaman gaming berkualitas bergaya Web2 dengan teknologi blockchain untuk mendukungnya, yang berarti bahwa transisinya mulus untuk gamer tradisional yang mungkin belum familiar dengan mekanisme cryptocurrency.

Kemitraan dengan GANA Insight ini adalah bagian dari strategi ekspansi agresif Salvo untuk sepanjang tahun 2026, yang telah melihat Salvo berkolaborasi dengan Conflux Network untuk memperkuat infrastruktur gaming Web3, WebKey untuk integrasi DePIN, dan Last Odyssey untuk penggunaan dalam pengalaman gaming yang didorong AI.

Baru-baru ini Salvo bermitra dengan BONDX untuk mengintegrasikan jalur pembayaran yang akan memungkinkan pembayaran dalam game yang lebih cepat dan pembelian aset yang lebih lancar. Inklusi infrastruktur PayFi GANA Insight adalah blok bangunan strategis lain dari visi Salvo untuk membangun ekosistem gaming yang komprehensif di mana pemain dapat memperoleh, memperdagangkan, dan menghabiskan aset digital dengan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Membawa PayFi Lebih Jauh dalam Gaming

Ide PayFi – yang merupakan singkatan dari Payment Finance – adalah bagian dari kelas solusi baru dalam domain blockchain yang mengintegrasikan kemampuan pembayaran dan pembiayaan on-chain.

Arsitektur teknologi GANA adalah kerangka kerja kompatibilitas multi-chain yang memiliki jaringan blockchain yang berbeda, yang dirancang untuk menciptakan jaringan keuangan terbuka dan modular yang dapat beradaptasi dengan perubahan persyaratan industri.

Fleksibilitas ini membantu memastikan bahwa tidak peduli blockchain mana yang dijalankan game masa depan Salvo, infrastruktur pembayaran tetap konsisten dan dapat diakses oleh pemain.

Kemitraan ini juga merupakan indikator tren industri infrastruktur pembayaran sebagai pendorong pertumbuhan penting. Adopsi pembayaran Stablecoin telah menjadi faktor pertumbuhan peringkat tertinggi gaming Web3 seperti yang didefinisikan oleh Laporan State of the Industry 2025 oleh Blockchain Gaming Alliance dan menunjukkan bahwa industri ini mengubah cengkeramannya pada play-to-earn spekulatif dengan merangkul pengalaman berbasis utilitas yang lebih berkelanjutan.

Dengan instalasi solusi PayFi oleh GANA, Salvo dapat berada di garis depan perkembangan ini karena memberikan pemain dinamika keuangan yang sebenarnya alih-alih fisika token hipotetis.

Kesimpulan:

Kemitraan yang tepat waktu antara Salvo Games dan Gana Insight merupakan tonggak penting bagi industri gaming Web3. Kemitraan ini menunjukkan bahwa industri gaming Web3 sekarang bergerak cepat menuju pematangan, dengan integrasi yang mulus dengan infrastruktur pembayaran dunia nyata.

Kemitraan seperti ini akan mempercepat adopsi mainstream dan akan membantu dalam memberikan manfaat kepada pemain di seluruh dunia.