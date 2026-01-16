BursaDEX+
Inisiatif nirlaba memperluas penggunaan sistem terdesentralisasi dan bertenaga AI untuk mendorong dampak sosial yang transparan Singapura, SG – 16 Januari 2026 – Good Tokens,

Good Tokens Memperluas Adopsi Solusi Berbasis Blockchain untuk Kebaikan Global

Penulis: TechbullionSumber: Techbullion
2026/01/16 15:02

Inisiatif nirlaba memperluas penggunaan sistem terdesentralisasi dan bertenaga AI untuk mendorong dampak sosial yang transparan

Singapura, SG – 16 Januari 2026 – Good Tokens, inisiatif nirlaba dari KaJ Labs, mengumumkan upaya untuk memperluas adopsi solusi berbasis blockchain yang dirancang untuk memajukan kebaikan global di seluruh inisiatif kemanusiaan, pendidikan, keberlanjutan, dan kesetaraan digital. Melalui GoodTokens.org, inisiatif ini terus mempromosikan penggunaan teknologi terdesentralisasi dan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam program dampak sosial di seluruh dunia.

Good Tokens berfokus pada memungkinkan penggunaan infrastruktur blockchain yang lebih luas untuk mendukung inisiatif sosial yang transparan dan dapat dilacak. Dengan menerapkan sistem terdesentralisasi, inisiatif ini membantu organisasi dan komunitas meningkatkan kepercayaan, koordinasi, dan visibilitas tentang bagaimana upaya berbasis teknologi diterapkan dan diukur. Pendekatan ini mendukung adopsi teknologi yang etis sekaligus mengurangi inefisiensi yang umum ditemukan dalam model tradisional.

Kecerdasan buatan melengkapi solusi berbasis blockchain ini dengan meningkatkan pengambilan keputusan, koordinasi sumber daya, dan penilaian dampak. Good Tokens mendukung aplikasi seperti penyaluran bantuan yang transparan, perencanaan keberlanjutan dan respons bencana yang dibantu AI, inisiatif literasi digital dan akses di wilayah yang kurang terlayani, serta inovasi yang didorong komunitas yang didukung melalui model partisipasi berbasis token. Bersama-sama, solusi-solusi ini dirancang untuk berkembang secara bertanggung jawab sambil tetap inklusif dan berfokus pada hasil.

J. King Kasr, Kepala Ilmuwan di KaJ Labs, menyatakan bahwa memperluas adopsi solusi berbasis blockchain adalah kunci untuk memaksimalkan dampak sosial. Ia menekankan bahwa sistem terdesentralisasi dan cerdas dapat memberdayakan individu dan organisasi untuk berkontribusi secara bermakna pada tujuan global sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pusat dari setiap inisiatif.

Tentang Good Tokens

Good Tokens adalah inisiatif nirlaba dari KaJ Labs yang didedikasikan untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk kebaikan global. Inisiatif ini mengembangkan dan mendukung solusi digital terdesentralisasi untuk bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, pendidikan, keberlanjutan, dan akses yang adil ke teknologi baru melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Good Tokens adalah inisiatif nirlaba dari KaJ Labs yang didedikasikan untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk kebaikan global. Inisiatif ini mengembangkan dan mendukung solusi digital terdesentralisasi untuk bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, pendidikan, keberlanjutan, dan akses yang adil ke teknologi baru melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

