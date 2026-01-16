RUU Struktur Kripto Hadapi Penundaan di Tengah Perselisihan Senat

Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.

Oposisi Armstrong mempengaruhi kemajuan Senat.

Ketidakpastian atas regulasi imbal hasil stablecoin terus berlanjut.

Kemajuan RUU struktur kripto bergantung pada kesepakatan "pendapatan" mengenai imbalan imbal hasil stablecoin; CEO Coinbase menentang karena kekhawatiran wewenang CFTC. Pemain kunci termasuk Tim Scott, Cynthia Lummis, dan Brian Armstrong yang mempengaruhi negosiasi.

Oposisi Brian Armstrong telah menghambat RUU struktur kripto Senat AS, yang awalnya dijadwalkan untuk sesi markup 15 Januari, dengan mengutip isu-isu kunci.

Penundaan RUU ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung dalam regulasi kripto AS, dengan dampak potensial pada pemain industri kunci.

Digital Asset Market Clarity Act bertujuan untuk mendefinisikan otoritas regulasi antara CFTC dan SEC, tetapi perselisihan atas imbalan imbal hasil stablecoin telah menghambat kemajuan. Oposisi kuat CEO Coinbase Brian Armstrong mencerminkan kekhawatiran industri atas implikasi RUU tersebut. Armstrong menyatakan,

Tokoh-tokoh kunci seperti Tim Scott dan Cynthia Lummis mendorong RUU tersebut, sementara Elizabeth Warren mengangkat kekhawatiran etika. Komentar Armstrong menggarisbawahi kekhawatiran tentang kelebihan regulasi, yang berdampak pada perusahaan aset digital besar.

Penundaan RUU ini dapat mempengaruhi pasar, khususnya penerbit USDC dan sektor perbankan yang waspada terhadap persaingan dari imbal hasil stablecoin. Penyesuaian keuangan diantisipasi jika pembatasan imbal hasil berlanjut, mempengaruhi platform kripto dan bank tradisional.

Orang dalam industri seperti Ron Hammond menyarankan negosiasi berlanjut di tengah ketidakpastian, mencerminkan kemungkinan pergeseran dalam dinamika regulasi. Preseden masa lalu dari FIT21 dan Genius Act menunjukkan tantangan regulasi yang serupa.

RUU ini bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dengan kerangka regulasi, dengan RUU sebelumnya menjadi dasar. Pengesahan dapat menyebabkan perubahan signifikan, terutama untuk program imbalan stablecoin.