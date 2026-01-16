Korea Selatan Menghapus Aplikasi Bursa Kripto Global dari Google Play

Postingan Korea Selatan Menghapus Aplikasi Pertukaran Kripto Global Dari Google Play pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sebagian besar aplikasi pertukaran cryptocurrency terpusat (CEX) asing akan segera tidak tersedia untuk diunduh atau diperbarui di Google Play Store Korea Selatan. Perubahan ini mengikuti pembaruan kebijakan Google yang mengharuskan pertukaran kripto dan penyedia dompet untuk memiliki lisensi lokal yang valid di wilayah tempat mereka beroperasi. Hasilnya, hanya platform yang terdaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) di Korea Selatan yang akan terus muncul di Play Store, secara efektif menyingkirkan banyak pertukaran global.

Kebijakan revisi Google menghubungkan distribusi aplikasi secara langsung dengan persetujuan regulasi regional. Di Korea Selatan, ini berarti pertukaran kripto harus terdaftar dengan otoritas keuangan dan mematuhi persyaratan anti pencucian uang (AML) dan keamanan yang ketat. Karena hanya sejumlah terbatas platform luar negeri yang telah memperoleh pendaftaran VASP Korea, sebagian besar pertukaran asing akan diblokir dari instalasi baru dan pembaruan aplikasi di Play Store.

Langkah ini tidak sepenuhnya membatasi akses ke pertukaran internasional, tetapi secara signifikan mengurangi kegunaan bagi pengguna Korea.

Akses Terbatas ke Pertukaran Kripto Luar Negeri

Pengguna masih dapat mengakses pertukaran asing melalui browser web seluler atau dengan menginstal aplikasi melalui file APK. Namun, perdagangan berbasis browser tidak memiliki kinerja dan fitur aplikasi asli, membuatnya kurang cocok untuk trader aktif. Seiring waktu, hambatan ini dapat mendorong pengguna menjauh dari platform luar negeri.

Sideloading APK menghadirkan risiko yang lebih besar. Karena melewati perlindungan keamanan Google Play, pengguna menghadapi paparan yang lebih tinggi terhadap malware, serangan phishing, dan aplikasi yang disusupi — perhatian yang sangat serius untuk aplikasi perdagangan dan penyimpanan kripto.

Dampak pada Struktur Pasar Kripto Korea Selatan

Perubahan kebijakan ini kemungkinan akan memperkuat dominasi pertukaran domestik seperti Upbit dan Bithumb. Dengan berkurangnya persaingan dari platform global, pertukaran lokal dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas volume perdagangan, daftar token, dan struktur biaya. Konsentrasi ini dapat membatasi keragaman aset dan memperlambat inovasi kompetitif dalam pasar Korea.

Pada saat yang sama, beberapa pengguna mungkin menjelajahi alternatif keuangan terdesentralisasi.

Kebangkitan DeFi dan Penggunaan Dompet Non-Custodial

Pertukaran terdesentralisasi dan dompet non-custodial tidak tunduk pada persyaratan lisensi aplikasi Google, menjadikannya alternatif potensial bagi pengguna yang mencari akses pasar yang lebih luas. Namun, risiko regulasi dan pajak tetap ada, terutama karena otoritas Korea Selatan terus memperketat standar pelaporan dan penegakan di sektor kripto.

Bagaimana Pertukaran Kripto Global Mungkin Merespons

Daripada keluar dari pasar sepenuhnya, beberapa pertukaran global mungkin mengejar kemitraan atau kepemilikan saham di perusahaan Korea yang memiliki lisensi VASP, mirip dengan pendekatan Binance dengan Gopax. Bahkan dengan kepatuhan lokal, penawaran layanan akan tetap terbatas, dengan produk seperti derivatif kripto masih dilarang di bawah regulasi Korea.