Imperium Media MrBeast Dapatkan Investasi $200 Juta Dari Raksasa Ethereum Bitmine

Bitmine menginvestasikan 200 juta dolar di perusahaan MrBeast untuk menargetkan demografi yang lebih muda dan mengharapkan pengembalian sepuluh kali lipat dari kesepakatan tersebut.

Perusahaan tersebut mengharapkan portofolio Ethereum senilai 13 miliar dolar menghasilkan 400 juta dolar pendapatan staking tahunan meskipun memegang 2,3 miliar dolar kerugian yang belum direalisasi.

Ketua Tom Lee bertujuan menutup kesepakatan pada 19 Januari untuk menyatukan kreator global teratas dengan platform Ethereum korporat terbesar.

Bitmine Immersion Technologies, pemegang Ethereum (ETH) korporat terbesar, mengatakan akan menginvestasikan US$200 juta (AU$298 juta) di Beast Industries, perusahaan di balik kreator YouTube Jimmy Donaldson, atau lebih dikenal sebagai MrBeast.

Tom Lee, Ketua perusahaan tersebut, mengungkapkan kesepakatan dalam wawancara dengan CNBC dan diharapkan ditutup pada 19 Januari.

Saya pikir kami dengan mudah akan mendapatkan pengembalian yang luar biasa dari itu – 10x. Dia adalah kreator konten ikonik dari generasi kita. Tom Lee, Ketua Bitmine.

Menjangkau Gen Z?

Beast Industries telah membangun audiens lebih dari 450 juta pelanggan di seluruh saluran YouTube-nya dan telah berkembang ke produk konsumen seperti cokelat batangan Feastables dan pekerjaan dampak sosial melalui Beast Philanthropy.

Lee mengatakan kepemilikan saham tersebut memberikannya eksposur pada merek dengan jangkauan kuat di kalangan Gen Z dan milenial.

Saya pikir ini bagian dari evolusi platform digital dan uang, dan saya pikir ini benar-benar menyatukan kreator No. 1 di dunia dengan platform ethereum terbesar di dunia. Tom Lee, Ketua Bitmine.

Tak lama setelah pengumuman MrBeast, Lee mengatakan dalam catatan kepada investor pada hari yang sama bahwa perusahaan mengharapkan untuk menghasilkan lebih dari US$400 juta (AU$612 juta) pendapatan tahunan sebelum pajak dari sekitar US$13 miliar (AU$19,8 miliar) ETH-nya, terutama melalui staking.

Lee juga mengatakan Bitmine "mungkin menghemat" sekitar US$400 juta (AU$612 juta) pada pembelian Ether dalam beberapa bulan terakhir, memuji firma penasihat MOZAYXX dan teknisi Tom DeMark untuk strategi eksekusinya.

Meski begitu, posisi ETH perusahaan masih menunjukkan sekitar US$2,3 miliar (AU$3,5 miliar) kerugian yang belum direalisasi sejak mulai membeli ETH pada Juli, menyusul fluktuasi tajam di pasar kripto.

