BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ekonomi Oman terbukti tangguh menghadapi masa-masa yang tidak pasti dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang, kata Dana Moneter InternasionalEkonomi Oman terbukti tangguh menghadapi masa-masa yang tidak pasti dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang, kata Dana Moneter Internasional

IMF memuji Oman tetapi mendesak diversifikasi lebih cepat

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/16 15:54
Archer Hunter
FASTER$0.0000674-2.74%
  • Ekonomi Oman 'tangguh'
  • Harus lebih gencar beralih dari minyak dan gas
  • Prospek ekonomi 'menguntungkan'

Ekonomi Oman terbukti tangguh menghadapi masa-masa yang tidak pasti dan diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, kata Dana Moneter Internasional pada akhir proses tinjauan tahunannya.

Negara ini "harus memanfaatkan momentum positif ini dan mempercepat dorongannya untuk melakukan diversifikasi dari minyak dan gas", menurut siaran pers yang dikeluarkan pada hari Kamis. 

Kesultanan ini mempertahankan inflasi yang rendah dan cadangan fiskal serta akun berjalan yang kuat meskipun harga minyak lebih rendah dan ketegangan regional, temuan dana tersebut. Negara ini menikmati prospek ekonomi yang "menguntungkan" dengan risiko jangka pendek "cenderung ke sisi negatif." 

Direktur eksekutif IMF bergabung dengan staf dalam memuji agenda reformasi Oman, menyoroti upaya untuk memperdalam sektor keuangan, memperkuat pasar tenaga kerja, merampingkan regulasi, dan memajukan produksi energi terbarukan serta digitalisasi.

Oman adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap berkomitmen terhadap hidrogen hijau dan minggu lalu meletakkan dasar untuk mendirikan pusat keuangan internasional di Muscat. 

"Para direktur menyambut baik komitmen berkelanjutan pihak berwenang terhadap manajemen fiskal yang bijaksana dan kesetaraan antargenerasi," kata IMF. 

"Mereka menekankan perlunya memajukan lebih lanjut kebijakan pajak dan reformasi administrasi, menghapus subsidi yang tidak tertarget secara bertahap sambil melindungi yang paling rentan, dan merasionalisasi pengeluaran yang tidak penting."

Indikator ekonomi Oman sekilas pandang

Siaran pers dan komentar tersebut hadir bersamaan dengan laporan lengkap yang diterbitkan IMF setelah menyelesaikan penilaian 2025 terhadap ekonomi Oman sesuai dengan proses Pasal IV-nya.

Keberhasilan Oman dalam menata keuangan fiskalnya dalam beberapa tahun terakhir telah memenangkan pujian luas dari IMF dan pihak lainnya, serta kembalinya peringkat layak investasi dan pasar yang aktif untuk penerbitan ekuitas baru. 

Laporan tersebut mengakui "langkah penting" Oman menuju diversifikasi ekonomi, tetapi mencatat bahwa kemajuan di kesultanan tersebut tertinggal dari negara-negara GCC lainnya.

"Dengan ketidakpastian global yang meningkat dan harga minyak yang lebih rendah, ada keharusan bagi Oman untuk mempercepat transformasi ekonominya," kata laporan tersebut.

Bacaan lebih lanjut:

  • PDB Oman meningkat karena pendapatan non-minyak yang tumbuh
  • Oman merencanakan pinjaman $2 miliar untuk menutupi defisit anggaran
  • Pendapatan Oman terpukul oleh penurunan pendapatan minyak dan gas 
Peluang Pasar
Logo Archer Hunter
Harga Archer Hunter(FASTER)
$0.0000674
$0.0000674$0.0000674
-13.25%
USD
Grafik Harga Live Archer Hunter (FASTER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44