IMF memuji Oman tetapi mendesak diversifikasi lebih cepat

Ekonomi Oman 'tangguh'

Harus lebih gencar beralih dari minyak dan gas

Prospek ekonomi 'menguntungkan'

Ekonomi Oman terbukti tangguh menghadapi masa-masa yang tidak pasti dan diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, kata Dana Moneter Internasional pada akhir proses tinjauan tahunannya.

Negara ini "harus memanfaatkan momentum positif ini dan mempercepat dorongannya untuk melakukan diversifikasi dari minyak dan gas", menurut siaran pers yang dikeluarkan pada hari Kamis.

Kesultanan ini mempertahankan inflasi yang rendah dan cadangan fiskal serta akun berjalan yang kuat meskipun harga minyak lebih rendah dan ketegangan regional, temuan dana tersebut. Negara ini menikmati prospek ekonomi yang "menguntungkan" dengan risiko jangka pendek "cenderung ke sisi negatif."

Direktur eksekutif IMF bergabung dengan staf dalam memuji agenda reformasi Oman, menyoroti upaya untuk memperdalam sektor keuangan, memperkuat pasar tenaga kerja, merampingkan regulasi, dan memajukan produksi energi terbarukan serta digitalisasi.

Oman adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap berkomitmen terhadap hidrogen hijau dan minggu lalu meletakkan dasar untuk mendirikan pusat keuangan internasional di Muscat.

"Para direktur menyambut baik komitmen berkelanjutan pihak berwenang terhadap manajemen fiskal yang bijaksana dan kesetaraan antargenerasi," kata IMF.

"Mereka menekankan perlunya memajukan lebih lanjut kebijakan pajak dan reformasi administrasi, menghapus subsidi yang tidak tertarget secara bertahap sambil melindungi yang paling rentan, dan merasionalisasi pengeluaran yang tidak penting."

Indikator ekonomi Oman sekilas pandang

Siaran pers dan komentar tersebut hadir bersamaan dengan laporan lengkap yang diterbitkan IMF setelah menyelesaikan penilaian 2025 terhadap ekonomi Oman sesuai dengan proses Pasal IV-nya.

Keberhasilan Oman dalam menata keuangan fiskalnya dalam beberapa tahun terakhir telah memenangkan pujian luas dari IMF dan pihak lainnya, serta kembalinya peringkat layak investasi dan pasar yang aktif untuk penerbitan ekuitas baru.

Laporan tersebut mengakui "langkah penting" Oman menuju diversifikasi ekonomi, tetapi mencatat bahwa kemajuan di kesultanan tersebut tertinggal dari negara-negara GCC lainnya.

"Dengan ketidakpastian global yang meningkat dan harga minyak yang lebih rendah, ada keharusan bagi Oman untuk mempercepat transformasi ekonominya," kata laporan tersebut.

