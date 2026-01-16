Nominasi dibuka untuk Penghargaan MIDORI untuk Keanekaragaman Hayati 2026 oleh AEON Environmental Foundation dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati

Penghargaan MIDORI mengakui kontribusi individu yang luar biasa terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati

Penghargaan unik ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik tentang peran penting keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan manusia dan dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim

Upacara Penghargaan dan Forum Pemenang Penghargaan akan diadakan pada 27 Agustus 2026 di Tokyo, Jepang

TOKYO & MONTREAL–(BUSINESS WIRE)–#AEONEnvironmentalFoundation–Panggilan untuk nominasi Penghargaan MIDORI untuk Keanekaragaman Hayati 2026 dibuka dari 2 Februari hingga 31 Maret 2026. Nominasi diundang dari anggota masyarakat melalui situs web AEON Environmental Foundation di https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/. Upacara Penghargaan dan Forum Pemenang Penghargaan edisi 2026 akan diadakan pada 27 Agustus di Tokyo, Jepang. Acara-acara ini akan berkontribusi pada mobilisasi global seputar COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), yang akan berlangsung di Yerevan (Armenia) dengan tema "Mengambil Tindakan untuk Alam".

Diselenggarakan bersama oleh AEON Environmental Foundation dan Sekretariat CBD, Penghargaan ini diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap tujuan global terkait keanekaragaman hayati, termasuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta tantangan lingkungan lainnya seperti perubahan iklim. Hingga saat ini, 21 individu dari 20 negara telah menerima penghargaan ini.

Didirikan oleh AEON Environmental Foundation selama Tahun Internasional Keanekaragaman Hayati 2010, Penghargaan ini telah diberikan kepada para juara keanekaragaman hayati di berbagai bidang, termasuk Implementasi, Ilmu Pengetahuan & Penelitian dan Kebijakan & Pencerahan, mencerminkan kebutuhan untuk pendekatan seluruh masyarakat dalam implementasi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF). Diadopsi pada Pertemuan ke-15 Konferensi Para Pihak (COP15) untuk CBD pada tahun 2022, KMGBF adalah cetak biru dunia untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati melalui 23 target aksi yang harus dicapai pada tahun 2030.

Detail

Periode nominasi: 2 Februari hingga 31 Maret 2026



Kelayakan: Semua individu yang berkontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dalam kategori Implementasi, Ilmu Pengetahuan & Penelitian, dan Kebijakan & Pencerahan



Penyelenggara: AEON Environmental Foundation dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (SCBD)



Jumlah pemenang: Dua



Hadiah uang: 100.000 dolar AS masing-masing



Upacara penghargaan: 27 Agustus 2026 di Tokyo, Jepang



Metode pendaftaran: Lihat situs web AEON Environmental Foundation di https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/

Kontak

AEON Environmental Foundation



[email protected]

Kepala Komunikasi di CBD



[email protected]