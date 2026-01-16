Jaringan Sei Melihat Lonjakan Pembayaran Stablecoin saat Pasokan P2P Mendekati $100 Juta

Pasokan stablecoin P2P Sei Network melonjak 150% dalam enam bulan, mendekati $100 juta.

Penyelesaian cepat dan biaya hampir nol mendorong adopsi pembayaran stablecoin dunia nyata di Sei.

Dalam setengah tahun, Sei Network telah mengalami peningkatan kuat dalam aktivitas stablecoin. Saldo stablecoin P2P yang dimiliki pengguna naik sekitar 152%, kini mendekati $100 juta.

Lonjakan ini menunjukkan bahwa stablecoin di jaringan semakin banyak digunakan untuk transfer langsung antar pengguna. Dengan penyelesaian transaksi dalam waktu kurang dari satu detik dan biaya hampir nol, Sei Network semakin relevan sebagai gateway pembayaran berbasis blockchain yang cepat.

Lonjakan ini didorong oleh akses mudah ke stablecoin paling populer di dunia. Pengguna dapat mengirim dan menerima dana dengan cepat tanpa proses rumit dari sistem pembayaran tradisional.

Transfer di jaringan tetap cepat dan murah, membuatnya berguna untuk pembayaran lintas batas, transaksi kecil sehari-hari, dan aktivitas bisnis berbasis aplikasi.

Sei Network Membangun Momentum Pembayaran Dunia Nyata

Pertumbuhan stablecoin P2P melacak momentum keseluruhan di jaringan. Dengan desain yang cepat dan efisien, Sei Network menangani lalu lintas transaksi tinggi dengan sedikit gangguan.

Ketika pengguna mengalami langsung bahwa transfer dana dapat diselesaikan dalam hitungan detik, kepercayaan terhadap jaringan meningkat. Selain itu, biaya transaksi yang sangat rendah berarti pengguna tidak perlu berpikir dua kali sebelum melakukan transfer bahkan yang kecil sekalipun.

Namun, peran ekosistem aplikasi tidak dapat diabaikan. Seiring aplikasi DeFi, game, dan layanan konsumen berkembang dalam jaringan, kebutuhan akan stablecoin sebagai alat pembayaran juga meningkat.

Stablecoin tidak hanya digunakan untuk trading, tetapi juga untuk membeli item digital, mengirim hadiah dalam aplikasi, atau menyelesaikan transaksi antar pengguna secara langsung.

Di luar faktor teknis, arah pengembangan infrastruktur juga memperkuat tren ini. Sei Network terus memperluas dukungan untuk integrasi lintas aplikasi, memungkinkan stablecoin digunakan lebih fleksibel.

Ketika berbagai layanan mematuhi standar yang sama, transfer dana antar platform menjadi jauh lebih sederhana.

Sebagai catatan tambahan, pada 14 Januari, kami menyoroti bahwa jumlah alamat aktif di jaringan SEI juga mencapai rekor baru, melampaui 1,5 juta, seiring adopsi di sektor DeFi, gaming, dan aplikasi konsumen meningkat. Secara total, 19 aplikasi di blockchain SEI telah melampaui 100.000 alamat aktif bulanan.

Sebelumnya, pada awal Desember, kami juga melaporkan bahwa Sei Network memperkuat infrastrukturnya melalui integrasi feed AI prediktif dari Allora, yang memberikan data pasar yang terus belajar dan membantu pengambilan keputusan on-chain yang lebih cerdas.

Lebih jauh ke belakang, pada 19 Agustus, kami mencatat peluncuran Monaco Protocol, yang memberikan eksekusi sub-milidetik dan penyelesaian sekitar 400 milidetik untuk mendukung trading on-chain skala institusional, lengkap dengan model likuiditas bersama dan pembagian pendapatan otomatis untuk pengembang dan institusi.

Pada saat berita ini ditulis, SEI diperdagangkan sekitar $0,121, turun 0,41% selama 24 jam terakhir dan 1,36% selama 7 hari terakhir.