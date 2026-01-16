BursaDEX+
West Virginia mempertimbangkan RUU untuk mengizinkan 10% dana negara bagian dalam Bitcoin, logam mulia.West Virginia mempertimbangkan RUU untuk mengizinkan 10% dana negara bagian dalam Bitcoin, logam mulia.

West Virginia Mengusulkan Investasi 10% Dana Publik dalam Kripto, Emas

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/16 16:21
Yang Perlu Diketahui:
  • RUU West Virginia mengusulkan investasi 10% dana publik dalam kripto dan emas.
  • Bitcoin memenuhi kriteria; RUU menunggu persetujuan.
  • Implikasi pasar negara bagian yang potensial; belum ada tanggapan langsung yang dilaporkan.

Pada 14 Januari 2026, Senator Negara Bagian West Virginia Chris Rose memperkenalkan RUU yang memungkinkan negara bagian untuk menginvestasikan 10% dana publik dalam mata uang kripto dan emas.

Langkah ini dapat menjadi preseden untuk investasi kripto tingkat negara bagian, yang berpotensi memengaruhi dinamika pasar dan mendorong adopsi yang lebih luas di antara entitas investasi publik.

Usulan legislasi West Virginia oleh Senator Negara Bagian Chris Rose bertujuan untuk mengizinkan negara bagian menginvestasikan hingga 10% dana publik dalam mata uang kripto dan logam mulia mulai tahun 2026.

RUU ini ditetapkan untuk mengotorisasi investasi dalam Bitcoin, logam mulia, dan stablecoin yang disetujui, yang memengaruhi strategi keuangan negara bagian.

West Virginia Menargetkan Alokasi Dana 10% dalam Kripto pada 2026

"Undang-Undang Perlindungan Inflasi 2026" yang diperkenalkan oleh Senator Chris Rose menguraikan bahwa West Virginia dapat mengalokasikan hingga 10% dana publik untuk aset digital dan logam mulia.

Legislasi ini mengizinkan investasi dalam Bitcoin (satu-satunya aset digital yang memenuhi kriteria) serta emas, perak, dan platinum. RUU ini menunggu persetujuan komite.

Likuiditas Pasar Kripto Berpotensi Berubah dengan Investasi Negara

Efek pada pasar kripto dapat mencakup perubahan dalam likuiditas dan adopsi aset oleh negara bagian lain, meskipun dampak langsung masih bersifat spekulatif. Tindakan negara bagian sebelumnya memberikan tolok ukur.

Dampak keuangan dapat muncul dari perubahan kebijakan dalam operasi perbendaharaan negara bagian, dengan potensi untuk menstabilkan sumber daya keuangan negara bagian menggunakan kepemilikan kripto dan logam yang aman.

"Jenis keterlibatan negara bagian seperti ini dapat menstabilkan sumber daya keuangan dengan memanfaatkan kepemilikan kripto dan logam yang aman," jelas seorang ahli keuangan.

Investasi Kripto yang Didukung Negara: Pelajaran dari Texas dan New Hampshire

RUU yang diberlakukan sebelumnya di Texas dan New Hampshire mencerminkan strategi serupa, memberikan preseden untuk investasi kripto yang didukung negara bagian meskipun dengan kesuksesan yang beragam.

Para ahli mengindikasikan kemungkinan peningkatan adopsi melalui kesuksesan historis; namun, risiko tetap ada terkait volatilitas pasar dan praktik manajemen aset negara bagian.

Penyangkalan: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar mata uang kripto bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC.

