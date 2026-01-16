Batas Kepemilikan Bursa Kripto Hadapi Oposisi Keras di Korea Selatan saat Partai Berkuasa Mendorong Regulasi yang Lebih Cerdas

BitcoinWorld



Batas Kepemilikan Bursa Kripto Menghadapi Oposisi Keras di Korea Selatan saat Partai Berkuasa Mendorong Regulasi yang Lebih Cerdas

Dalam perkembangan signifikan untuk salah satu pasar aset digital paling aktif di dunia, Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan melakukan penentangan substansial terhadap usulan pembatasan kepemilikan bursa mata uang kripto, sebaliknya mengadvokasi kerangka regulasi yang berfokus pada integritas pasar. Perdebatan penting ini, yang berpusat di Seoul pada awal 2025, menyoroti titik kritis bagi tata kelola kripto global, menyeimbangkan perlindungan investor dengan kebutuhan untuk mendorong sektor teknologi keuangan yang kompetitif dan inovatif.

Usulan Batas Kepemilikan Bursa Kripto Memicu Perdebatan Luas

Menurut laporan dari ZDNet Korea, usulan legislatif untuk membatasi kepemilikan pemegang saham utama di bursa mata uang kripto domestik pada kisaran antara 15% dan 20% menghadapi resistensi yang terus meningkat. Koalisi oposisi ini secara khusus mencakup anggota Partai Demokrat yang berkuasa, pemimpin industri, dan pakar akademis. Akibatnya, jalan ke depan untuk Undang-Undang Dasar Aset Digital landmark Korea Selatan tetap kompleks dan diperdebatkan dengan sengit.

Pendukung batas kepemilikan awalnya berpendapat bahwa hal ini akan mencegah kontrol berlebihan oleh satu entitas, sehingga mengurangi risiko sistemik dan potensi konflik kepentingan. Namun, para kritikus dalam partai berkuasa kini menyatakan bahwa pendekatan ini mungkin keliru. Sebaliknya, mereka memperjuangkan filosofi regulasi yang memprioritaskan pengawasan praktik perdagangan yang tidak adil secara spesifik daripada batasan kepemilikan struktural. Pergeseran fokus ini mewakili pemahaman yang lebih bernuansa tentang risiko pasar.

Konsensus Partai Berkuasa Mendukung Regulasi Praktik Perdagangan

Konsensus kuat sedang terbentuk dalam Partai Demokrat bahwa menargetkan perilaku tidak etis secara langsung akan terbukti lebih efektif daripada memberlakukan pembatasan kepemilikan yang luas. Tokoh-tokoh kunci dan gugus tugas partai menekankan bahwa aturan yang kuat terhadap perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan skenario konflik kepentingan yang tidak transparan harus membentuk landasan rezim regulasi baru. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terlihat dalam regulasi sekuritas tradisional, menerapkannya pada ruang aset digital.

Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa batas kepemilikan dapat memiliki beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Mereka berpendapat bahwa batasan tersebut mungkin:

Menghambat Inovasi: Mencegah pendiri dan visioner kunci dari mempertahankan kepemilikan yang signifikan, yang berpotensi mengurangi insentif mereka untuk mendorong kemajuan teknologi jangka panjang.

Mencegah pendiri dan visioner kunci dari mempertahankan kepemilikan yang signifikan, yang berpotensi mengurangi insentif mereka untuk mendorong kemajuan teknologi jangka panjang. Menghalangi Investasi: Membuat sektor bursa kripto Korea Selatan kurang menarik bagi modal ventura domestik dan internasional serta investor strategis yang mencari pengaruh yang berarti.

Membuat sektor bursa kripto Korea Selatan kurang menarik bagi modal ventura domestik dan internasional serta investor strategis yang mencari pengaruh yang berarti. Melemahkan Daya Saing: Menghambat bursa lokal melawan pesaing global di yurisdiksi dengan aturan kepemilikan yang kurang ketat.

Tabel berikut membandingkan dua pendekatan regulasi utama yang sedang dibahas:

Pendekatan Regulasi Mekanisme Utama Tujuan yang Dinyatakan Kritik Utama Batas Kepemilikan (15-20%) Batasan struktural pada kontrol pemegang saham Mencegah kekuatan monopolistik & risiko sistemik Dapat menghambat pertumbuhan, inovasi, dan investasi Aturan Praktik Perdagangan yang Ditingkatkan Larangan manipulasi, perdagangan orang dalam, konflik Memastikan keadilan dan integritas pasar secara langsung Memerlukan kapasitas penegakan dan pemantauan yang kuat

Suara Akademis dan Industri Memperkuat Kekhawatiran

Menggemakan kekhawatiran politik, suara dari akademisi dan industri fintech telah memberikan kritik substantif. Profesor ekonomi dari universitas besar seperti Seoul National University dan Korea University telah menerbitkan analisis yang menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, meskipun merupakan faktor risiko, bukanlah akar penyebab kegagalan pasar. Mereka menunjuk pada keruntuhan Terra-Luna 2022, dengan alasan bahwa pengungkapan transparan dan penegakan anti-penipuan akan menjadi langkah pencegahan yang lebih berdampak daripada aturan kepemilikan.

Secara bersamaan, Korea Blockchain Industry Promotion Association telah melakukan survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% pemimpin bisnis kripto domestik memandang batas yang diusulkan sebagai kendala parah pada kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing secara global. Umpan balik industri ini sekarang mengalir langsung ke proses penyusunan legislatif Partai Demokrat, memastikan pertimbangan bisnis praktis ditimbang bersama model regulasi teoritis.

Jalan Menuju Undang-Undang Dasar Aset Digital

Perdebatan yang sedang berlangsung adalah bagian inti dari penyelesaian Undang-Undang Dasar Aset Digital komprehensif Korea Selatan, yang diharapkan akan diajukan di Majelis Nasional pada akhir 2025. Legislasi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum terpadu pertama untuk aset digital di negara tersebut, mencakup segala hal dari operasi bursa dan perlindungan investor hingga penerbitan dan klasifikasi token. Masalah batas kepemilikan telah muncul sebagai salah satu ketentuan yang paling kontroversial.

Secara internal, gugus tugas khusus Partai Demokrat untuk aset digital mendesak kehati-hatian. Anggota gugus tugas dilaporkan mengadvokasi pendekatan yang lebih lambat dan berbasis bukti. Mereka merekomendasikan penerapan regulasi praktik perdagangan terlebih dahulu dan kemudian menilai apakah batas kepemilikan masih diperlukan. Strategi bertahap ini berusaha menghindari regulasi prematur yang dapat mengunci aturan suboptimal untuk industri yang berkembang pesat.

Secara global, keputusan Korea Selatan akan dipantau dengan cermat. Yurisdiksi dari Uni Eropa, dengan kerangka MiCA-nya, hingga Jepang dan Singapura semuanya menyempurnakan aturan aset digital mereka sendiri. Pilihan Korea Selatan antara batasan struktural dan regulasi perilaku dapat mempengaruhi tren regulasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berusaha menjadi pusat kripto tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.

Kesimpulan

Penentangan terhadap batas kepemilikan bursa kripto dalam Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan menandakan evolusi matang dalam pemikiran regulasi. Dengan memprioritaskan aturan langsung terhadap manipulasi pasar dan konflik kepentingan daripada batasan struktural yang luas, pembuat undang-undang menandakan keinginan untuk melindungi investor tanpa menghambat sektor inovasi yang kritis secara tidak perlu. Saat Undang-Undang Dasar Aset Digital bergerak menuju draf finalnya, refleksi signifikan dari perspektif industri dan ahli menunjukkan Korea Selatan berusaha untuk model regulasi yang seimbang dan efektif yang dapat menetapkan patokan global untuk tahun-tahun mendatang.

FAQ

T1: Apa batas kepemilikan bursa kripto yang diusulkan di Korea Selatan?

Usulan awal berusaha membatasi kepemilikan pemegang saham utama mana pun di bursa mata uang kripto pada kisaran antara 15% dan 20% dari total kepemilikan.

T2: Mengapa Partai Demokrat yang berkuasa menentang batas kepemilikan?

Anggota partai kunci percaya bahwa memperkuat regulasi spesifik terhadap praktik perdagangan yang tidak adil seperti perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar adalah cara yang lebih langsung dan efektif untuk melindungi investor daripada memberlakukan batasan kepemilikan struktural.

T3: Apa kekhawatiran utama tentang batas kepemilikan?

Kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menghambat inovasi dengan mengurangi insentif pendiri, menghalangi investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan, dan melemahkan daya saing global bursa kripto Korea Selatan.

T4: Legislasi apa yang menjadi bagian dari perdebatan ini?

Masalah ini adalah bagian sentral dari penyusunan Undang-Undang Dasar Aset Digital komprehensif Korea Selatan, yang bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum lengkap untuk pasar aset digital.

T5: Bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi industri mata uang kripto global?

Sebagai pasar utama, pendekatan regulasi Korea Selatan berpengaruh. Fokus pada aturan praktik perdagangan daripada batas kepemilikan dapat mendorong yurisdiksi lain untuk mengadopsi model regulasi serupa yang berpotensi lebih ramah inovasi.

Postingan ini Batas Kepemilikan Bursa Kripto Menghadapi Oposisi Keras di Korea Selatan saat Partai Berkuasa Mendorong Regulasi yang Lebih Cerdas pertama kali muncul di BitcoinWorld.