CEO Bank Of America Mengeluarkan Peringatan Imbalan Stablecoin Senilai $6T Saat Perdebatan Regulasi Memanas

CEO Bank of America telah memperingatkan bahwa triliunan dolar dapat melarikan diri dari deposito bank ke sektor stablecoin jika RUU struktur pasar kripto yang akan datang mengizinkan pembayaran bunga pada token tersebut.

Sistem Perbankan Dapat Menghadapi Masalah $6 Triliun

Pada hari Rabu, CEO Bank of America Brian Moynihan mengatakan kepada investor bahwa industri perbankan dapat menghadapi tantangan signifikan jika Kongres AS tidak melarang stablecoin berbunga.

Selama panggilan penghasilan Q4, eksekutif tersebut menegaskan bahwa hingga $6 triliun dalam deposito, sekitar 30% hingga 35% dari semua deposito bank komersial AS, dapat mengalir keluar dari sistem perbankan dan masuk ke sektor stablecoin, mengutip studi Departemen Keuangan.

Sektor perbankan telah mengkritik keras undang-undang stablecoin bersejarah AS, GENIUS Act, selama berbulan-bulan, mengklaim bahwa undang-undang tersebut memiliki celah yang dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan. Khususnya, kerangka kripto melarang pembayaran bunga pada kepemilikan atau penggunaan stablecoin untuk tujuan pembayaran tetapi hanya menangani penerbit.

Beberapa asosiasi perbankan di seluruh AS mengirim surat bersama ke Komite Perbankan Senat yang mendesak Kongres untuk mengamendemen undang-undang agar mencakup bursa aset digital, broker, dealer, dan entitas terkait.

Menurut transkrip panggilan, Moynihan membandingkan aset digital dengan reksa dana pasar uang, yang mengharuskan cadangan disimpan dalam instrumen jangka pendek, seperti Surat Utang Negara AS, sehingga mengurangi kapasitas pinjaman dalam sistem.

CEO tersebut menegaskan bahwa Bank of America tidak akan terpengaruh oleh masalah ini, karena institusi akan dapat "memenuhi permintaan pelanggan, apa pun yang mungkin muncul." Namun, ia mencatat bahwa hal ini akan sangat merugikan bisnis kecil dan menengah, karena mereka "sebagian besar dipinjamkan kepada konsumen akhir oleh industri perbankan."

Perdebatan Imbalan Stablecoin Mengintensif

Pernyataan Moynihan muncul di tengah perjuangan Senat dengan RUU struktur pasar yang telah lama ditunggu. Draf yang baru-baru ini dibagikan, yang dijadwalkan untuk markup hari ini, telah menimbulkan kekhawatiran di antara pemimpin industri kripto, yang telah menguraikan berbagai masalah dengan RUU tersebut.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menggunakan X untuk membagikan kekecewaannya terhadap undang-undang tersebut, menegaskan bahwa "versi ini akan jauh lebih buruk daripada status quo saat ini. Kami lebih baik tidak ada RUU daripada RUU yang buruk."

Ia menegaskan bahwa, setelah meninjau draf RUU, Coinbase tidak dapat mendukungnya dalam keadaan saat ini, dengan alasan bahwa ada "terlalu banyak masalah." Di antara masalahnya, ia mencatat larangan de facto pada ekuitas yang ditokenisasi, larangan DeFi yang krusial, "erosi" otoritas Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan kebijakan mengenai pembayaran bunga pada stablecoin.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, versi RUU struktur pasar ini memperkenalkan pembatasan kunci bagi penerbit stablecoin. Di bawah perubahan yang diusulkan, penerbit akan dapat menawarkan imbalan untuk tindakan tertentu, seperti pembukaan akun dan cashback.

Namun, mereka dilarang menawarkan pembayaran bunga kepada pemegang token pasif. Bagi Armstrong, hal ini "akan membunuh imbalan pada stablecoin," dan memungkinkan bank untuk "melarang kompetisi mereka."

Di tengah reaksi keras yang mengintensif, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott mengumumkan pada hari Rabu bahwa markup RUU telah ditunda untuk "memberikan aturan jalan yang jelas yang melindungi konsumen, memperkuat keamanan nasional kami, dan memastikan masa depan keuangan dibangun di Amerika Serikat."