Miliarder Dubai dan pendiri Emaar Properties Mohamed Alabbar telah menghidupkan kembali kemitraan hotelnya dengan rumah mode Giorgio Armani, namun kali ini di luar Emaar

Alabbar dari Emaar dan Armani memulai kembali kemitraan hotel

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/16 16:58
  • Kesepakatan dengan perusahaan investasi Alabbar
  • Hanya dua hotel diluncurkan dalam 22 tahun
  • Hotel direncanakan untuk Diriyah Gate Arab Saudi

Miliarder Dubai dan pendiri Emaar Properties, Mohamed Alabbar, telah menghidupkan kembali kemitraan hotelnya dengan rumah mode Giorgio Armani, tetapi kali ini di luar grup Emaar. 

Sebaliknya, mandat ini berada di kantor investasi pribadinya, Symphony Global, yang kini memegang hak untuk mengembangkan hotel dan resor Armani di masa depan, melanjutkan kemitraan 22 tahun yang hingga saat ini hanya menghasilkan dua hotel. 

Dalam pernyataan bersama, Alabbar dan Giorgio Armani Group mengatakan kolaborasi baru akan fokus pada destinasi internasional pilihan tetapi tidak memberikan detail atau jadwal waktu. Kesepakatan akan berlangsung selama 20 tahun, dengan opsi untuk memperpanjang satu dekade lagi. 

Rilis tersebut menyatakan bahwa perusahaan investasi Alabbar akan mengembangkan hotel tetapi tidak mengoperasikannya. Ini berarti Alabbar bisa memiliki aset, tetapi kemudian menyewa perusahaan lain untuk menjalankan properti tersebut. Di Dubai dan Milan, Emaar adalah pemilik dan operator usaha patungan.

Emaar and Eagle Hills founder AlabbarWam
Pendiri Emaar dan Eagle Hills Mohamed Alabbar

Armani Hotels and Resorts akan beroperasi dari kantor di Dubai dan Milan. 

Rencana yang diperbarui Alabbar dan Armani mengisyaratkan dua merek terpisah di bawah kemitraan: bendera mewah di mana hotel Dubai dan Milan yang ada termasuk di dalamnya dan merek gaya hidup yang ditujukan untuk demografi yang lebih muda dan lebih trendi. 

"Ini akan melayani generasi wisatawan baru dengan lebih baik, terutama di benua 'baru', dan dengan ambisi merespons permintaan global yang terus meningkat untuk keramahan kelas atas," kata keduanya dalam pernyataan bersama. 

Tetapi kedua perusahaan telah mencoba dan gagal untuk go global sebelumnya. 

Di bawah kemitraan pertama mereka, dua dari 14 hotel yang awalnya direncanakan terwujud selama dua dekade. Emaar bermitra dengan Armani pada tahun 2004 untuk merek hotel, dengan rencana hotel di Dubai, Milan, Tokyo, New York, dan Paris. Tujuan awal adalah empat resor dan 10 hotel pada tahun 2011. 

Hanya Dubai dan Milan yang dibuka. Hotel masa depan direncanakan di proyek Diriyah Gate Arab Saudi, satu-satunya proyek mendatang di halaman pengembangan merek hotel. 

Pada tahun 2015, lima tahun setelah hotel Armani di Dubai dibuka, Emaar mengatakan rencana untuk properti ketiga telah ditunda. 

AGBI telah menghubungi kedua belah pihak untuk komentar. 

Bacaan lebih lanjut:

  • Pengembang mempertanyakan nilai residensi bermerek Dubai
  • Pengembang bertaruh pada rumah bermerek untuk mempromosikan kubus Mukaab
  • Nick Candy dan pemilik Claridge's membahas proyek UEA

Jaringan hotel berlabuh mode lainnya telah berkembang lebih cepat: sejak 2001 Bulgari dan Marriott's Bulgari Hotels and Resorts telah melahirkan sembilan properti dengan lima lainnya dalam tahap pengembangan. 

Tidak jelas mengapa kesepakatan lisensi diperbaharui di bawah Alabbar secara langsung daripada Emaar seperti sebelumnya. Satu kemungkinan adalah memberikan Alabbar jalan yang lebih mudah untuk berkembang di luar Dubai asalnya, seperti di proyek Eagle Hills, pengembang real estat di mana dia juga pendiri. 

Eagle Hills secara efektif adalah bisnis pengembangan internasional Alabbar. Ini memiliki proyek yang sedang berlangsung di Albania, Bahrain, Kroasia, Mesir, Ethiopia, Georgia, Italia, Yordania, Latvia, Montenegro, Maroko, Oman, Serbia, dan UEA, menurut situs webnya. 

