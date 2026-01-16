Tren Teknologi Utama untuk 2026: Tren Teknologi Strategis yang Perlu Diperhatikan Tahun Ini

Bagikan

Lanskap teknologi bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2026, laju inovasi akan ditentukan oleh seberapa baik perusahaan beradaptasi, mengatur, dan menskalakan AI secara bertanggung jawab. Dari infrastruktur yang lebih cerdas hingga komputasi berkelanjutan, beberapa tahun ke depan akan memisahkan mereka yang bereksperimen dari mereka yang mengeksekusi. Seperti yang terkenal dikatakan oleh Satya Nadella, "Setiap perusahaan adalah perusahaan perangkat lunak. Anda harus mulai berpikir dan beroperasi seperti perusahaan digital."

Pernyataan itu terasa lebih relevan menuju tahun 2026 dan seterusnya, karena para pemimpin teknologi mempersiapkan diri untuk gelombang perubahan berikutnya. Sebagai pemilik bisnis, baik di Filipina atau di belahan dunia lain, tetap familiar dengan tren ini dapat menjadi pengubah permainan. Pergeseran ini tidak hanya terbatas pada perusahaan umum saja. Bahkan sektor seperti hiburan online dan iGaming telah bertransformasi melalui teknologi.

Dan menurut ahli iGaming Evelyn Balyton, tetap terinformasi tentang adopsi AI sama pentingnya dalam gaming seperti halnya dalam bisnis. Rekomendasinya untuk "mengamati pola perubahan, bukan hanya hype" juga berlaku untuk bagaimana perusahaan mempersiapkan diri untuk tren teknologi tahun 2026.

7 Tren Teknologi Yang Akan Membentuk Inovasi dan Industri di 2026

Tren teknologi berikut untuk tahun 2026 bukanlah ide spekulatif. Ini adalah tren teknologi strategis yang sudah mempengaruhi transformasi bisnis, prioritas investasi, dan penyedia teknologi di seluruh dunia.

Jadi, seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, "Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah."

Itu berarti tantangan utama yang kemungkinan akan kita hadapi di tahun 2026 adalah menggunakan teknologi tidak hanya untuk bertransformasi, tetapi untuk beradaptasi dan memimpin.

1. Perusahaan yang Ditingkatkan AI Menjadi Standar

Jika ada tren tertentu yang perlu diwaspadai di tahun 2026, itu akan menjadi kemajuan AI. Perusahaan yang ditingkatkan AI akan memimpin jalan bagi banyak tren dan akan muncul dalam diskusi teknologi. Menurut survei AI yang dilakukan oleh ABI Research pada tahun 2025, lebih dari 70% organisasi mengatakan kecerdasan buatan sekarang menjadi prioritas strategis. Namun bahkan dengan itu, sekitar 50% masih kekurangan tata kelola yang konsisten dan tidak tahu cara mengukur nilainya.

Tujuan untuk tahun 2026 adalah menciptakan sistem AI yang koheren yang selaras dengan aplikasi bisnis nyata, bukan proyek yang terisolasi. Itu berarti menggunakan alat AI untuk meningkatkan produktivitas, pengambilan keputusan, dan kolaborasi – di bawah struktur tata kelola yang jelas.

Seperti yang terkenal dikatakan Steve Jobs, "Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut."

Perusahaan yang menjadikan AI bagian dari DNA operasi mereka akan menjadi mereka yang tetap kompetitif hingga tahun 2026 dan seterusnya.

2. AI Generatif dalam Skala Besar

AI Generatif bergerak dari keingintahuan berbasis obrolan ke kemampuan tingkat perusahaan. Pada tahun 2025, banyak perusahaan terjun ke eksperimen dengan AI. Namun di tahun 2026, perusahaan akan bergerak dari hanya bereksperimen ke sepenuhnya menerapkan AI di berbagai bidang bisnis mereka.

Kita akan mulai melihat perusahaan mengintegrasikan AI generatif ke dalam area seperti Pemasaran, dukungan pelanggan, dan pengembangan. Ini akan lebih dari apa yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya.

Akan ada juga kemajuan signifikan dalam model bahasa. Mereka akan menjadi lebih cepat, lebih kecil, dan dioptimalkan untuk konteks bisnis tertentu. Namun, CIO kemungkinan akan menghadapi keputusan sulit mengenai keamanan data dan manajemen data sensitif saat mereka menskalakan kerangka kerja AI di seluruh organisasi mereka.

Pasar AI diproyeksikan akan melampaui US$300 miliar pada tahun 2026, dan ini akan sangat didorong oleh solusi bertenaga AI berbasis cloud. Perusahaan yang akan berkembang di lingkungan ini adalah mereka yang siap mengoptimalkan untuk nilai, dan bukan hanya volume.

3. AI Agentik dan Sistem Otonom

Minat pada AI agentik telah meningkat, meskipun penelitian menunjukkan bahwa persentase besar perusahaan belum mencobanya. Pada tahun 2026, adopsinya pasti akan meningkat, karena lebih banyak perusahaan akan merangkul penggunaan agen digital ini untuk menangani tugas-tugas berulang berisiko rendah. Pikirkan tugas seperti otomasi IT, operasi penjualan, dan penjadwalan.

Perusahaan akan menggandakan penggunaan sistem otonom, dengan fokus pada transparansi, tata kelola, dan penerapan terkontrol. Agen AI ini akan menjadi penambah utama dalam hal mengumpulkan wawasan dan membuat keputusan.

4. Kesiapan Pasca-Kuantum

Komputasi kuantum mungkin belum menjalankan perusahaan Anda, tetapi sudah menguji enkripsi Anda. Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST) telah menyelesaikan algoritma pasca-kuantum pertamanya, mendesak bisnis untuk mempersiapkan transisi aman kuantum sebelum dekade berikutnya.

Bank, pemerintah, dan penyedia cloud berinvestasi dalam pilot komputasi kuantum untuk data yang tahan masa depan. Pemimpin teknologi harus mulai menginventarisasi sistem kriptografi, menetapkan struktur tata kelola, dan memastikan kerangka peraturan siap untuk migrasi.

Seperti yang pernah dicatat Bill Gates, "Kita selalu melebih-lebihkan perubahan yang akan terjadi dalam dua tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang akan terjadi dalam sepuluh tahun ke depan."

Itu berlaku sempurna untuk garis waktu komputasi kuantum.

5. IT Berkelanjutan berdasarkan Desain dan Efisiensi Komputasi

Keberlanjutan tidak akan lagi menjadi proyek sampingan. Ini sekarang bagian dari tata kelola perusahaan. Laporan menunjukkan bahwa hampir 80% organisasi global menghubungkan keberlanjutan dengan investasi IT. Pada tahun 2025, lebih dari 75% akan menggunakan alat tata kelola yang didorong ESG untuk melacak emisi dan limbah digital.

Untuk tahun 2026, agendanya akan tentang menyeimbangkan konsumsi energi dari beban kerja AI dan pusat data. Alokasi komputasi yang lebih cerdas, desain perangkat keras modular, dan alat otomasi hijau akan menentukan tren teknologi ini.

Keseimbangan antara keberlanjutan dan nilai ini akan menjadi ciri khas inovasi teknologi di tahun-tahun mendatang.

6. Edge AI dan Komputasi Terdistribusi

Permintaan untuk komputer meledak pada tahun 2026 karena beban kerja bertenaga AI meningkat. Model hanya cloud tradisional berjuang dengan latensi, biaya, dan skala. Ini mendorong pertumbuhan edge AI, pusat data terdistribusi, dan lingkungan cloud hybrid. ABI Research menyoroti bahwa pasar edge AI global berkembang pesat karena perusahaan membawa pemrosesan lebih dekat ke dunia fisik.

Industri seperti manufaktur, perawatan kesehatan, dan logistik mengandalkan komputer lokal untuk mendukung sistem robot, pemeliharaan cerdas, dan optimasi rantai pasokan. Tren teknologi baru ini juga akan membentuk kembali bagaimana penyedia teknologi membangun produk dan memberikan layanan transformasi bisnis.

7. Keamanan Siber Melampaui Inti

Ketika berbicara tentang tren yang akan membentuk tahun 2026, daftarnya pasti tidak akan lengkap tanpa menyebutkan keamanan siber. Saat ini, penyerang tidak lagi terbatas pada menargetkan sistem inti. Mereka sekarang mengeksploitasi tepi dan mitra. Menurut laporan CERT-Wavestone 2025, sekitar 80% pelanggaran dimulai dengan tata kelola yang buruk atau otomasi yang lemah di ruang SaaS.

Di tahun baru, alat pertahanan yang didorong AI akan membantu mengklasifikasi data sensitif terlebih dahulu dan memprioritaskan respons. Tetapi ini tidak akan dengan cara apa pun menghilangkan pengawasan manusia dari persamaan. Kolaborasi unik antara AI dan penilaian manusia ini adalah jalur yang akan ditempuh perusahaan untuk melindungi diri mereka sendiri di berbagai industri.

Pemikiran Akhir: Cara Tetap Unggul dan Mengoptimalkan Tren Teknologi Ini

Forum ekonomi dunia menyebut era ini "lima tahun berikutnya dari adaptasi yang dipercepat." Hal utama yang akan menentukan seberapa sukses organisasi ke depan adalah bagaimana mereka berhasil tetap unggul. Sekarang, sebagian besar teknologi baru ini tidak lagi tersembunyi untuk penyedia teknologi tertentu; setiap perusahaan sekarang memiliki akses ke mereka.

Bahkan, beberapa bisnis sudah memetik manfaat yang ditawarkan sistem AI.

Untuk setiap perusahaan tetap patuh sambil menikmati manfaat ini tahun baru ini, mereka harus:

Lebih berkonsentrasi pada penerapan di tempat-tempat di mana mereka bisa merasakan nilai.

Fokus pada membangun kerangka peraturan yang jelas yang membantu mereka mengelola AI dengan aman.

Memadukan AI fisik, AI agentik, dan robot untuk lebih meningkatkan operasi mereka.

Memberikan pelatihan yang diperlukan kepada tim mereka tentang cara menggunakan AI tanpa mengorbankan kepercayaan.

Untuk organisasi dan individu, gelombang AI berikutnya pasti akan tentang memperkuat orang daripada menggantikan mereka.

Seperti yang pernah dikatakan Elon Musk, "Beberapa orang tidak menyukai perubahan, tetapi Anda perlu merangkul perubahan jika alternatifnya adalah bencana."

Untuk organisasi mana pun untuk menang dalam lanskap saat ini, mereka hanya harus merangkul dan belajar bagaimana menggunakan teknologi baru ini untuk keuntungan mereka. Itu pasti normal baru untuk bisnis dan organisasi – 10 dari 10!

Artikel ini disediakan oleh Evelyn Balyton

