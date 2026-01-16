BursaDEX+
West Virginia Mempertimbangkan Investasi Kripto dengan RUU Baru

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/16 16:59
Poin Utama:
  • RUU ini mengizinkan investasi 10% dalam kripto dan logam.
  • Fokus pada Bitcoin dan stablecoin.
  • Bertujuan untuk melindungi terhadap inflasi.

RUU SB 143 yang diusulkan West Virginia akan mengizinkan negara bagian untuk menginvestasikan hingga 10% dari dana publik dalam logam mulia dan aset digital berkapitalisasi besar. Saat ini, hanya Bitcoin yang memenuhi syarat, karena kapitalisasi pasarnya melampaui $750 miliar.

RUU ini mewakili langkah legislatif untuk mendiversifikasi investasi dan lindung nilai terhadap inflasi dengan memasukkan mata uang kripto dan logam mulia. Keputusan untuk mengeksplorasi aset alternatif ini dapat mendefinisikan ulang strategi investasi tingkat negara bagian.

Diperkenalkan oleh Senator Negara Bagian Chris Rose, RUU yang bernama "Undang-Undang Perlindungan Inflasi 2026" ini menyarankan investasi kas negara bagian dalam logam mulia dan aset digital. Ini mencakup Bitcoin, satu-satunya mata uang digital yang saat ini memenuhi kriteria kapitalisasi pasar.

Proposal ini mengizinkan maksimal 10% dari dana publik untuk diinvestasikan. RUU ini mewajibkan penggunaan opsi kustodi yang aman dan mengizinkan pembuatan imbal hasil melalui staking untuk memastikan keamanan dan efisiensi aset.

Negara bagian AS lainnya seperti Texas dan Arizona telah mengizinkan investasi kripto tingkat negara bagian. Tren ini mungkin memperluas peran blockchain dalam keuangan publik, yang berpotensi mempengaruhi langkah legislatif serupa di negara bagian lain.

Analisis hasil yang diharapkan berfokus pada efek perlindungan inflasi potensial dan keuntungan diversifikasi. Ketergantungan RUU pada aset besar seperti Bitcoin menyiratkan tantangan regulasi dan memerlukan pengawasan, karena pembuat kebijakan memeriksa kompleksitas dan aspek menjanjikan dari mata uang digital.

