Direkomendasikan untuk pejabat game Korea yang ingin memasuki pasar Jepang dan global Acara Networking Tahun Baru Pertama di 2026 SEOUL, Korea Selatan–(BUSINESS WIRE

"2026 New Year Beer Buff" Diselenggarakan di Seoul: Diselenggarakan Bersama oleh AB180, GMO-Z.com TECH KR, Playio, dan SmileShark

Penulis: AI JournalSumber: AI Journal
2026/01/16 17:15
Direkomendasikan untuk pejabat game Korea yang bertujuan memasuki pasar Jepang dan global

Acara Networking Tahun Baru Pertama di 2026

SEOUL, Korea Selatan–(BUSINESS WIRE)–Anggota GMO Internet Group, GMO-Z.com TECH KR, Inc. (Kantor Pusat: Seoul) akan mengadakan acara pertukaran bisnis "2026 New Year Beer Buff" untuk pemangku kepentingan industri game di Gangnam, Seoul pada hari Kamis, 22 Januari 2026, bekerja sama dengan AB180, Playio, dan SmileShark.

Acara ini dirancang untuk menyediakan pertukaran informasi praktis dan peluang networking dalam industri bagi pejabat industri game yang sedang mempertimbangkan memasuki pasar Jepang dan global. Peserta dapat berinteraksi dengan pejabat industri dan membangun koneksi dengan mitra bisnis terpercaya sambil menikmati bir.

Khususnya, bagi perusahaan Korea yang bertujuan memasuki pasar Jepang, ini diharapkan menjadi kesempatan bermakna untuk memahami pasar Jepang dan mendapatkan saran langsung serta petunjuk arah dukungan dari co-host dengan jaringan lokal.

[ Informasi Acara ]

Garis Besar

Nama Acara: 2026 New Year Beer Buff

Tanggal dan waktu: 22 Januari 2026 (Kamis) 19:00-22:00

Biaya masuk: Gratis

Kapasitas: 80 orang (*Sistem pendaftaran terlebih dahulu; undian jika ada banyak pelamar)

Peserta:

  • Pejabat game yang tertarik memasuki pasar Jepang dan global
  • Yang aktif dalam bisnis gaming secara umum
  • Yang ingin membangun networking dalam industri gaming

URL Pertanyaan: [email protected]
Diselenggarakan bersama oleh: AB180, GMO-Z.com TECH KR, Playio, dan SmileShark

Program

19:00: Pengenalan

19:30: Makanan, basa-basi

20:00: Acara Kuis & Hadiah

20:30: Networking

21:20: Undian berhadiah

22:00: Selesai

[ Pengenalan GMO-Z.com TECH KR, Inc. ]

GMO-Z.com TECH KR, Inc. adalah anggota GMO Internet Group, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo, dan menyediakan dukungan pemasaran global yang menghubungkan Korea dan Jepang.

Perusahaan ini menyediakan dukungan satu atap untuk perusahaan Korea mulai dari menetapkan strategi untuk memasuki pasar Jepang hingga promosi, operasi iklan, dan ekspansi penjualan. Tim profesional yang familiar dengan budaya dan praktik bisnis Korea-Jepang menyediakan solusi yang langsung menghasilkan hasil.

Situs resmi: https://tech.z.com/kr/en/

Copyright (C) 2026 GMO-Z.com TECH KR, Inc. All Rights reserved.

Kontak

Kontak Hubungan Media / Kontak Bisnis
GMO-Z.com TECH KR, Inc.

Tim Hubungan Masyarakat/ Tim Bisnis

E-mail: [email protected]
GMO TECH Holdings, Inc.
URL: https://hd.gmotech.jp/
GMO Internet Group, Inc.
URL: https://group.gmo/

