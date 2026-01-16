Polygon Memangkas Tenaga Kerja di Tengah Pivot Pendanaan $250M yang Berfokus pada Open Money Stack

Polygon Labs Melakukan Restrukturisasi di Tengah Pivot yang Didorong Pembayaran dan Pemangkasan Staf

Polygon Labs telah melakukan restrukturisasi signifikan, berfokus secara intens pada strategi pembayaran-pertama yang berpusat pada infrastruktur stablecoin dan rangkaian layanan keuangan onchain baru yang dijuluki "Open Money Stack." Langkah ini mencakup pemutusan hubungan kerja yang menyusul akuisisi profil tinggi baru-baru ini, menandakan pergeseran strategis menuju solusi pembayaran yang diatur dan interoperabilitas dalam ekosistem blockchain.

Pemutusan hubungan kerja terjadi tak lama setelah Polygon mengumumkan kesepakatan senilai hingga $250 juta untuk mengakuisisi operator ATM kripto berbasis AS Coinme dan pengembang dompet/platform Sequence. Meskipun jumlah peran yang dihilangkan belum diungkapkan secara resmi, berbagai sumber media sosial menunjukkan pengurangan hingga 30%, terutama didorong oleh upaya integrasi pasca-merger. Polygon tidak menanggapi permintaan komentar tentang pemutusan hubungan kerja pada saat publikasi.

Fokus Strategis dan Perspektif Kepemimpinan

CEO Polygon Marc Boiron menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak terkait dengan kinerja tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempertajam fokus perusahaan. Dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter), ia menyatakan, "Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mempertajam fokus Polygon Labs pada satu misi: memindahkan semua uang ke onchain." Ia menyoroti bahwa akuisisi Coinme dan Sequence baru-baru ini membawa keahlian substansial dalam pembayaran yang diatur, dompet, dan interoperabilitas, semuanya integral terhadap visi jangka panjang perusahaan.

Boiron menjelaskan bahwa saat tim-tim ini berintegrasi ke dalam struktur organisasi terpadu, beberapa tumpang tindih dalam peran telah dikonsolidasikan untuk merampingkan operasi. Meskipun ada perubahan ini, ia meyakinkan bahwa jumlah karyawan keseluruhan akan tetap serupa dan menekankan bahwa restrukturisasi diarahkan untuk mengoptimalkan efisiensi struktural perusahaan, bukan masalah kinerja. Ia juga menyatakan rasa terima kasih kepada karyawan yang keluar, menggambarkan mereka sebagai "luar biasa" dan menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk mendukung mereka melalui transisi ini.

Pemutusan Hubungan Kerja di Polygon. Sumber: Marc Boiron

Meskipun ada perubahan operasional, banyak mantan karyawan menyatakan positivitas tentang lintasan Polygon. Komentar berkisar dari mengakui keputusan yang sulit hingga optimisme bersama tentang peluang masa depan dalam perusahaan dan ruang blockchain yang lebih luas.

Tren Industri yang Lebih Luas dan Konteks

Restrukturisasi ini melanjutkan pola disiplin biaya yang diamati di seluruh sektor. Selama dua tahun terakhir, Polygon telah mengurangi tenaga kerjanya sekitar 19%, termasuk pemisahan unit Polygon Ventures dan Polygon ID-nya, semuanya ditujukan untuk mempertajam fokusnya pada kompetensi inti. Raksasa industri lainnya, seperti Coinbase dan Binance, juga telah menerapkan beberapa pemutusan hubungan kerja selama penurunan untuk tetap fleksibel dan kompetitif. Baru-baru ini, protokol aset dunia nyata seperti Mantra mengumumkan pemutusan hubungan kerja di tengah konsolidasi industri yang sedang berlangsung, mencerminkan tren yang lebih luas menuju efisiensi operasional dalam lingkungan pasar yang pulih namun hati-hati.

