Tom Lee Bertaruh $200 Juta pada MrBeast – Inilah Mengapa Itu Rumit.

Bitmine milik Tom Lee baru saja menggelontorkan $200 juta ke Beast Industries milik MrBeast. Kesepakatan akan ditutup pada 19 Januari, dengan asumsi tidak ada yang berubah pikiran antara sekarang dan saat itu.

Di atas kertas, ini masuk akal. MrBeast memiliki audiens. Beast Industries memiliki pengajuan merek dagang untuk "MrBeast Financial" yang sedang diproses di Kantor Paten AS, mencakup pemrosesan pembayaran kripto, layanan pertukaran, dan perdagangan terdesentralisasi. Jeff Housenbold, CEO Beast Industries, mengatakan mereka sedang mengeksplorasi cara untuk mengintegrasikan DeFi ke dalam platform layanan keuangan yang akan datang.

Tom Lee menyebut Beast Industries sebagai "platform berbasis kreator terbesar dan paling inovatif di dunia" dengan jangkauan yang tak tertandingi di kalangan demografi muda. Dia tidak salah tentang jangkauannya. Saluran YouTube utama MrBeast memiliki ratusan juta pelanggan.

Tapi inilah yang tidak masuk ke dalam siaran pers.

Masalah Coffeezilla

Pada bulan November, investigator kripto Coffeezilla merilis video terperinci yang memeriksa aktivitas mata uang kripto MrBeast. Tuduhan-tuduhannya tidak ringan. Coffeezilla menyajikan bukti yang menunjukkan MrBeast menghasilkan lebih dari $10 juta dari SuperVerse setelah membeli dengan harga $100.000 selama prapenjualan, kemudian diduga mempromosikan token tersebut dan menjualnya secara agresif selama periode pembukaan.

Coffeezilla mengutip tangkapan layar yang bocor antara MrBeast dan pendiri SuperVerse, ditambah analisis dompet yang melacak token kembali ke alamat yang terhubung dengan YouTuber tersebut. Dia juga memeriksa keterlibatan dengan PMON, STACK, Ethernity, dan XCAD – proyek-proyek di mana MrBeast diduga mendapat untung setelah aktivitas promosi.

Perwakilan MrBeast memberi tahu Coffeezilla bahwa investasi tersebut dikelola oleh dana dengan para ahli industri, mengklaim kepatuhan penuh terhadap aturan dan regulasi. Perwakilan tersebut mengatakan MrBeast tidak secara pribadi memiliki atau mengelola dompet yang dimaksud.

Detektif blockchain terpisah menuduh pada bulan Oktober bahwa MrBeast mengendalikan lebih dari 50 dompet kripto yang menghasilkan $23 juta melalui berbagai skema. Tidak ada satupun dari ini yang terbukti di pengadilan. Tapi informasinya ada di luar sana, terdokumentasi, dan Tom Lee tetap menulis cek $200 juta.

Apa yang Sebenarnya Dilakukan Bitmine

Bitmine menggambarkan dirinya sebagai perusahaan perbendaharaan Ethereum terkemuka secara global. Tujuan yang dinyatakan perusahaan adalah mengakuisisi 5% dari total pasokan Ethereum. Pendukung termasuk ARK milik Cathie Wood, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera Capital, Kraken, DCG, dan Galaxy Digital.

Perusahaan diperdagangkan di NYSE American dengan ticker BMNR dan memposisikan dirinya sebagai mengimplementasikan strategi aset digital untuk investor institusional. Berinvestasi $200 juta dalam bisnis kreator dengan ambisi kripto sesuai dengan mandat tersebut, dengan asumsi Anda nyaman dengan profil risikonya.

Aplikasi merek dagang MrBeast Financial masih dalam tahap awal dan belum ditugaskan kepada pemeriksa. Pengajuan merek dagang tidak menjamin peluncuran produk. Tetapi jika Beast Industries membangun platform kripto yang menargetkan audiens MrBeast, itu dapat berfungsi sebagai jalur masuk yang signifikan bagi pengguna muda yang memasuki aset digital.

Itulah skenario positifnya. Sisi negatifnya adalah mengikat modal institusional pada kreator yang sejarah kriptonya mencakup tuduhan perdagangan orang dalam dan skema pump-and-dump, terlepas dari apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak.

Gambaran Besar

Perusahaan yang berfokus pada kreator sedang menarik modal institusional dalam skala besar. Konten MrBeast – aksi viral, pemberian amal – telah membangun audiens yang cukup besar untuk membenarkan investasi sembilan digit. Masa-masa Beast Industries sebagai saluran YouTube sudah lama berlalu, sekarang ini adalah operasi media dengan aliran pendapatan yang melampaui tarif iklan.

Tetapi kripto menambah kompleksitas. Jika Beast Industries meluncurkan MrBeast Financial dan menjadi bursa yang diatur atau neobank yang melayani jutaan pengguna muda, tuduhan Coffeezilla tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan muncul kembali selama setiap diskusi lisensi, setiap pengajuan regulasi, setiap tinjauan kepatuhan.

Tom Lee bertaruh bahwa jangkauan lebih penting daripada risiko reputasi. Mungkin dia benar. Audiens MrBeast belum meninggalkannya karena tuduhan kripto atau temuan pelecehan di tempat kerja yang keluar dari investigasi Alex Spiro awal tahun ini.

Tetapi $200 juta adalah uang nyata, dan regulasi kripto semakin ketat, bukan mengendur. Kesepakatan ini entah berhasil karena platform MrBeast menjadi terlalu besar untuk diabaikan, atau menjadi studi kasus mengapa modal institusional harus melakukan uji tuntas yang lebih mendalam sebelum mendukung kreator dengan masa lalu yang rumit.

Secara terpisah, Bitmine mengadakan rapat pemegang saham tahunannya kemarin di Wynn Las Vegas.

