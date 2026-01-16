Safaricom menunjuk direktur bisnis tetap menjelang peluncuran serat bayar sesuai penggunaan

Safaricom telah menunjuk Sylvia Anampiu sebagai direktur bisnis tetap saat operator telekomunikasi terbesar Kenya ini bergerak lebih dekat untuk meluncurkan broadband serat optik prabayar untuk rumah dan kantor di Kenya.

Penunjukan ini datang saat Safaricom bersiap mengubah cara internet tetap dijual, beralih dari paket bulanan yang kaku ke pilihan harian, mingguan dan bulanan yang mencerminkan harga data seluler. Model ini menjadi inti dari rencana perusahaan untuk meningkatkan tiga kali lipat ukuran pasar broadband tetap Kenya selama lima tahun ke depan.

Anampiu, yang memulai perannya sejak 5 Januari, memimpin strategi, pertumbuhan dan profitabilitas di seluruh bisnis broadband tetap Safaricom, mencakup konektivitas rumah dan perusahaan. Dia juga akan mengawasi model harga baru yang dirancang untuk menurunkan biaya masuk bagi rumah tangga di luar lingkungan berpenghasilan tinggi.

Chief executive Safaricom Peter Ndegwa mengatakan pada bulan Desember bahwa broadband tetap berada di pusat fase pertumbuhan berikutnya grup.

"Kami memiliki lebih dari 400.000 pelanggan broadband tetap saat ini, di pasar yang hanya melayani sekitar 1,2 juta," kata Ndegwa. "Di tingkat negara, peluangnya mendekati empat juta. Itu menyisakan sekitar tiga juta orang yang masih perlu terhubung."

Safaricom memperkirakan segmen ini akan tumbuh hingga 50% per tahun tanpa mencapai saturasi, dengan kombinasi serat optik, nirkabel tetap 5G dan perangkat pelanggan yang lebih murah.

Safaricom berencana meluncurkan akses Wi-Fi tertoken dan serat optik prabayar di paruh kedua tahun keuangannya, yang berlangsung dari Oktober hingga Maret, memungkinkan pelanggan membeli broadband dalam paket berbasis waktu alih-alih berkomitmen pada paket bulanan.

"Dengan cara yang sama kami mengubah data seluler dengan harga fleksibel, kami sekarang melakukan hal yang sama untuk tetap," kata Ndegwa. "Dengan mengubah cara kami memasuki pasar dan cara kami menetapkan harga, kami dapat memperluas partisipasi dan tetap mengelola biaya layanan kami."

Anampiu bergabung dari Bayobab Kenya, bagian dari MTN Group, di mana dia menjabat sebagai managing director dan memimpin ekspansi jaringan serat optik dan restrukturisasi bisnis. Dia sebelumnya memegang peran senior di Airtel Africa, Orange Kenya, dan Bayer East Africa.

Penunjukannya juga mendukung dorongan Safaricom yang lebih luas untuk menggabungkan konektivitas tetap dengan layanan TIK, cloud dan IoT untuk usaha kecil dan menengah, segmen yang dilihat perusahaan kurang terlayani.

Broadband tetap dan layanan perusahaan, kata Ndegwa, adalah kunci untuk memastikan pelanggan "membeli hasil, bukan produk" saat Safaricom memperketat integrasi di seluruh penawaran konsumen, bisnis dan sektor publik.