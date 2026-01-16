MTN Nigeria ungguli Airtel dan Glo sebagai penyedia internet seluler terbaik di 2025 – laporan

MTN Nigeria muncul sebagai jaringan dengan performa internet seluler terbaik

Airtel berada di posisi kedua, mencapai performa yang solid dalam kecepatan unduh rata-rata (10,57 Mb/s) dan kemampuan streaming video yang kuat.

Globacom ditempatkan di posisi ketiga, tetapi mencapai peringkat yang baik dalam hal latensi (121,81 ms) dan penjelajahan (29,86%).

MTN terbaik untuk streaming/unduhan, Glo cukup baik untuk penjelajahan, Airtel merupakan alternatif untuk streaming, tetapi memiliki latensi yang lebih tinggi.

Operator telekomunikasi, MTN Nigeria, telah ditetapkan sebagai jaringan dengan performa internet seluler terbaik pada tahun 2025. Ini berdasarkan laporan analitik oleh nPerf, platform uji kecepatan internet seluler berbasis di Prancis.

Dalam laporan berjudul Barometer of Mobile Internet Connections in Nigeria, yang mencakup seluruh bulan di tahun 2025, MTN Nigeria memimpin industri dengan 37.106 nPoints. Airtel Nigeria berada di posisi kedua dengan 25.614 nPoints yang cukup jauh, sementara Globacom berada di posisi ketiga dengan 20.475 nPoints.

Performa internet operator jaringan seluler dinilai berdasarkan pengalaman pelanggan mereka di berbagai ukuran, termasuk kecepatan unduh dan unggah, latensi, penjelajahan, dan performa streaming. nPerf menambahkan bahwa data dikumpulkan menggunakan penggunaan uji kecepatan platform mereka oleh warga Nigeria.

Analisis ini terutama berfokus pada hasil tes selama jam sibuk (pukul 18.00 hingga 23.00) dan jam tidak sibuk (sisa hari). Dalam hal distribusi tes jaringan per operator, data menunjukkan bahwa MTN Nigeria memegang pangsa tertinggi dengan 58%, diikuti oleh Airtel Nigeria dengan 24% dan Globacom dengan 18%.

MTN Nigeria memimpin di semua aspek

MTN mengukuhkan posisi teratas, mendominasi di semua indikator yang diukur.

Dalam pengukuran kecepatan unduh rata-rata, MTN memimpin dengan 18,65 Mb/s pada tahun 2025. Airtel Nigeria, dengan 10,57 Mb/s, ditempatkan di posisi kedua, sementara Glo memiliki kecepatan unduh rata-rata 7,46 Mb/s. Selanjutnya, MTN memimpin di jam sibuk maupun tidak sibuk (15,37 Mb/s, 19,99 Mb/s), menunjukkan pilihan jaringan yang ideal untuk streaming HD dan unduhan cepat.

Pelanggan MTN juga menikmati kecepatan unggah internet seluler terbaik pada tahun 2025.

Menurut laporan tersebut, operator jaringan mencatat kecepatan unggah rata-rata 8,70 Mb/s. Airtel berada jauh di belakang dengan mencatat 4,74 Mb/s sementara Glo mengikuti dengan 3,85 Mb/s. Pada jam sibuk dan tidak sibuk, MTN memiliki kecepatan unggah rata-rata 7,43 Mb/s dan 9,12 Mb/s.

Selain itu, ukuran Latensi menguntungkan MTN Nigeria. Pengukuran ini menentukan berapa milidetik (ms) yang dibutuhkan data untuk berpindah. Semakin pendek penundaan, semakin reaktif koneksinya. Operator telekomunikasi ini mencatat yang terbaik dengan latensi rata-rata 96,46 ms pada tahun 2025.

Glo melampaui Airtel untuk menempati posisi kedua dengan 121,81 ms, sementara Airtel mencatat latensi rata-rata 141,12 ms.

Indikator yang Diukur MTN Airtel Glo Kecepatan Unduh 18,65 Mb/s 10,57 Mb/s 7,46 Mb/s Kecepatan Unggah 8,70 Mb/s 4,74 Mb/s 3,85 Mb/s Latensi 96,46 ms 141,12 ms 121,81 ms Performa Penjelajahan 35,78% 29,45% 29,86% Performa Streaming 67,02% 62,50% 52,44%

Dalam performa penjelajahan dan streaming, MTN memimpin dengan 35,78% dan 67,02%. Ini menunjukkan bahwa jaringan tersebut paling baik dipertimbangkan untuk streaming video dan semua bentuk unduhan.

Untuk operator lainnya, Glo mencatat performa penjelajahan sebesar 29,86% sementara Airtel mengikuti dengan 29,45%. Kebalikannya terjadi untuk performa streaming, karena Airtel berada di posisi kedua dengan 62,50% dan Glo dengan 52,44%.

Untuk pelanggan Nigeria, laporan nPerf menyajikan gambaran umum tentang performa internet dan pilihan saat menjelajah, streaming, atau mengunduh.

MTN Nigeria memberikan pengalaman tertinggi kepada pengguna dalam hal streaming HD, unduhan, dan panggilan video. Sebagai alternatif, Glo mendekati dalam hal pengalaman penjelajahan di platform media sosial, tetapi tertinggal dalam streaming.

Sebagai alternatif untuk performa streaming MTN, Airtel hadir sebagai pilihan tetapi memiliki waktu respons penjelajahan (Latensi) yang lebih tinggi, dibandingkan dengan operator jaringan lainnya.

