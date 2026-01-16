Korea Selatan Membangun Kerangka Hukum untuk Sekuritas Berbasis Blockchain

Daripada memperlakukan aset tertokenisasi sebagai inovasi pinggiran, pembuat undang-undang dan regulator membentuk aturan yang memposisikannya sebagai perpanjangan alami dari pasar modal yang ada.

Poin-Poin Penting Korea Selatan telah menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk menerbitkan dan memperdagangkan sekuritas tertokenisasi dalam sistem keuangan yang ada

Sekuritas berbasis blockchain akan diperlakukan sebagai aset kontrak investasi yang diatur, bukan instrumen eksperimental

Aturan baru mulai berlaku pada Januari 2027, memberikan waktu bagi institusi untuk mempersiapkan infrastruktur dan kepatuhan

Lampu hijau hukum untuk sekuritas blockchain

Perubahan ini mengikuti persetujuan amandemen legislatif oleh Majelis Nasional Korea Selatan, yang memperbarui Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Sekuritas Elektronik. Bersama-sama, revisi ini secara resmi mengakui sekuritas yang diterbitkan dan dicatat pada teknologi buku besar terdistribusi, menghilangkan area abu-abu yang telah lama membatasi adopsi institusional.

Di bawah kerangka kerja yang direvisi, penerbit yang memenuhi syarat diizinkan untuk menerbitkan sekuritas secara langsung pada buku besar berbasis blockchain, sementara investor dapat memperdagangkannya melalui pialang dan perantara keuangan yang diatur. Dengan mengklasifikasikan aset tertokenisasi sebagai sekuritas kontrak investasi, pembuat undang-undang memastikan mereka berada di bawah struktur pengawasan yang familiar daripada menciptakan kelas aset yang sepenuhnya baru.

Integrasi daripada gangguan

Regulator Korea Selatan telah eksplisit tentang niat mereka. Tokenisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan infrastruktur pasar yang ada, tetapi untuk meningkatkannya. Komisi Layanan Keuangan (Financial Services Commission) memandang buku besar terdistribusi sebagai cara untuk memodernisasi bagaimana akun dikelola dan bagaimana transaksi diproses.

Dengan menggunakan buku besar bersama dan kontrak pintar, otoritas mengharapkan proses penerbitan, penyelesaian, dan pasca-perdagangan menjadi lebih otomatis dan efisien. Ini dapat mengurangi biaya rekonsiliasi, membatasi kesalahan operasional, dan meningkatkan transparansi, sambil tetap menjaga sekuritas dengan tegas dalam lingkungan yang diatur.

Peluncuran yang tertunda dengan maksud strategis

Meskipun undang-undang telah disahkan parlemen, sekarang akan berpindah ke Dewan Negara dan kemudian ke promulgasi presiden, langkah-langkah yang secara luas dipandang sebagai formalitas. Detail yang lebih mencolok adalah waktu. Aturan baru dijadwalkan untuk mulai berlaku pada Januari 2027, memberikan institusi keuangan beberapa tahun untuk membangun infrastruktur, menguji platform, dan menyelaraskan kerangka kepatuhan.

Pendekatan bertahap ini menunjukkan pembuat kebijakan memprioritaskan stabilitas dan kesiapan daripada kecepatan, bertujuan untuk menghindari gangguan pasar sambil tetap menangkap manfaat jangka panjang.

Kerangka tokenisasi tiba bersamaan dengan perubahan regulasi lainnya. Korea Selatan baru-baru ini menyelesaikan aturan yang memungkinkan korporasi dan investor institusional untuk memperdagangkan aset digital, membalikkan hampir satu dekade pembatasan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menandakan pergeseran yang lebih luas menuju integrasi yang hati-hati namun disengaja dari teknologi blockchain ke dalam sektor keuangan.

Konteks global dan potensi pasar

Pendekatan Korea Selatan mencerminkan momentum internasional yang berkembang. Di Amerika Serikat, regulator telah mulai melonggarkan panduan untuk mendorong eksperimen institusional, sementara pemain keuangan besar sudah menerapkan produk tertokenisasi langsung. JPMorgan, misalnya, telah meluncurkan dana pasar uang tertokenisasi di Ethereum.

Proyeksi pasar menyoroti mengapa pemerintah memperhatikan. Boston Consulting Group memperkirakan pasar sekuritas tertokenisasi Korea Selatan bisa mencapai sekitar $249 miliar pada akhir dekade ini. Dalam skala global, Standard Chartered mengharapkan aset tertokenisasi tumbuh menjadi pasar $2 triliun pada 2028.

