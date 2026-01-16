Cake Wallet Memperluas Tumpukan Privasi Dengan Perlindungan Zcash Default

Cake Wallet Mengintegrasikan dukungan Zcash selain Monero, memungkinkan alamat terlindungi secara default dan rotasi alamat transparan.

Bersama Zcash, Cake Wallet menambahkan NEAR intents untuk memungkinkan swap lintas-rantai.

Cake Wallet, dompet privasi berbasis Monero telah memperluas penawaran privasinya dengan integrasi Zcash asli yang memungkinkan transaksi terlindungi secara default, yang memposisikan Cake Wallet sebagai platform privasi yang lebih luas.

Berdasarkan tweet resmi yang diposting pada 15 Januari dari Cake Wallet, dukungan Zcash memastikan anonimitas diaktifkan secara default ke alamat terlindungi. Dengan itu, pengguna masih dapat memilih alamat transparan, meskipun Cake Wallet menambahkan fungsionalitas rotasi alamat transparan yang membuat alamat Zcash baru setiap kali. Dengan demikian, ini mengurangi penggunaan ulang alamat dan kemampuan pelacakan on-chain, dan teknik ini meningkatkan privasi pengguna.

Dengan itu, Cake Wallet menambahkan fitur seperti dompet yang dilindungi passphrase dan sinkronisasi blockchain latar belakang untuk meningkatkan keamanan dan kegunaan. Selain itu, Cake Wallet telah menggabungkan kerangka kerja NEAR Intents untuk swap dalam aplikasi, memanfaatkan teknologi lintas-rantai.

Seth For Privacy, COO Cake Labs, memposting tweet tentang mengapa khususnya Zcash, sementara Monero sudah ada, "kami telah melihat dalam beberapa bulan terakhir dengan munculnya privasi sebagai narasi inti bagi banyak orang di ruang ini, sering kali dengan diskusi seputar Zcash memimpin jalan."

Juga, ia mengatakan bahwa meskipun Monero tetap menjadi bagian penting dari fokus privasi Cake Wallet, Zcash melayani komunitas yang berbeda dengan preferensi dan kasus penggunaan yang berbeda. Dengan itu, memperluas dukungan Zcash memungkinkan Cake Wallet memberikan privasi terbaik di kelasnya sambil memungkinkan pengguna berpindah secara mulus antara ZEC dan kripto lainnya dengan satu ketukan.

Berita ini datang pada saat tim pengembangan utama Zcash minggu lalu mengundurkan diri dari Electric Coin Company (ECC) karena sengketa tata kelola internal yang melibatkan dewan bootstrap.

XMR berada di puncak sektor koin privasi dengan kapitalisasi pasar $12 miliar, dan saat ini diperdagangkan pada $667 dengan penurunan 4,74%; namun, naik sekitar 45% dalam seminggu terakhir, pada saat penulisan. Dengan itu, pada 15 Januari, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $798,91.

Sementara ZEC saat ini diperdagangkan pada $406 dengan penurunan lebih dari 5% hari ini, dan turun hampir 7% dalam seminggu terakhir, sementara kapitalisasi pasar berada di $6,7 miliar, menurut data CMC.

Berita kripto yang disorot hari ini:

