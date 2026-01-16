Korea Selatan Memblokir Aplikasi Kripto yang Tidak Terdaftar di Google Play

Sebuah perubahan kebijakan terkait distribusi aplikasi Android akan segera memutus jalur utama yang digunakan oleh investor ritel, menandakan fase baru dalam kampanye regulasi jangka panjang negara tersebut terhadap bursa luar negeri.

Poin Penting Korea Selatan akan memblokir aplikasi kripto luar negeri yang tidak terdaftar dari Google Play Store mulai 28 Januari

Hanya bursa yang terdaftar secara lokal yang diizinkan menawarkan unduhan dan pembaruan aplikasi Android

Platform global besar seperti Binance, Bybit, dan OKX terkena dampak pembatasan ini

Akses web tetap tersedia, tetapi pembatasan lebih lanjut dimungkinkan seiring pengetatan regulasi

Mulai 28 Januari, bursa cryptocurrency luar negeri dan dompet perangkat lunak yang tidak terdaftar pada otoritas Korea Selatan akan secara efektif menghilang dari Google Play Store negara tersebut. Perubahan ini berasal dari aturan kepatuhan yang diperbarui yang mengharuskan aplikasi terkait kripto memenuhi standar lisensi lokal agar tetap tersedia untuk diunduh atau diperbarui.

Persyaratan ini berakar pada pendaftaran dengan Korea Financial Intelligence Unit, badan yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan anti pencucian uang di sektor aset digital. Tanpa persetujuan FIU, platform asing tidak akan lagi diizinkan untuk memelihara atau memperbarui aplikasi Android mereka untuk pengguna di Korea Selatan.

Siapa yang bertahan, siapa yang terkunci

Hanya sejumlah kecil platform yang saat ini memenuhi kriteria. Hanya 27 bursa domestik yang telah menyelesaikan proses pendaftaran FIU, termasuk pemimpin pasar Upbit dan Bithumb. Perusahaan-perusahaan ini akan terus beroperasi secara normal di pasar aplikasi Google.

Sebaliknya, bursa internasional besar seperti Binance, Bybit, dan OKX tetap tidak terdaftar di Korea Selatan. Akibatnya, aplikasi mereka tidak akan lagi tersedia untuk instalasi baru atau pembaruan melalui Google Play, meskipun mereka tetap banyak digunakan oleh trader Korea.

Bagi platform global, kepatuhan secara luas dipandang sebagai hambatan yang hampir mustahil. Pendaftaran memerlukan lokalisasi mendalam, termasuk sertifikasi keamanan Korea, kerangka kerja AML domestik, dan pengawasan operasional yang dipandang banyak perusahaan luar negeri sebagai tidak proporsional untuk satu pasar.

Perdagangan berlanjut – tetapi dengan hambatan

Meskipun ada pembatasan mobile, akses ke bursa luar negeri tidak sepenuhnya terputus. Pengguna masih dapat berdagang melalui browser web di perangkat desktop dan mobile. Namun, penghapusan aplikasi asli diperkirakan akan menurunkan pengalaman pengguna dari waktu ke waktu, terutama karena versi yang sudah usang menjadi tidak kompatibel dengan sistem operasi yang lebih baru.

Regulator tidak mengesampingkan tindakan lebih lanjut. Pelaku pasar sudah berspekulasi bahwa pembatasan serupa pada akhirnya dapat menargetkan akses berbasis browser atau meluas ke App Store Apple, menutup saluran distribusi utama lainnya.

Pola pengetatan kontrol

Ini bukan langkah yang terisolasi. Korea Selatan secara bertahap telah mempersempit ruang operasi bagi perusahaan kripto asing dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas sebelumnya melarang platform yang tidak terdaftar dari menawarkan layanan berbahasa Korea, beriklan kepada pengguna lokal, atau mendukung transaksi dalam denominasi won Korea.

Media lokal News1 melaporkan bahwa pembatasan Play Store dapat menghantam bursa luar negeri dengan keras, mengingat popularitas mereka di kalangan trader ritel Korea yang mencari leverage lebih tinggi, peluang arbitrase, dan eksposur ke token yang tidak tersedia di platform domestik.

Menurut publikasi lokal Digital Asset, komunitas kripto di Korea Selatan sudah berbagi metode untuk menghindari pembatasan aplikasi, termasuk penggunaan VPN dan instalasi APK manual. Namun, ahli keamanan memperingatkan bahwa solusi ini secara signifikan meningkatkan risiko malware, phishing, dan aplikasi yang disusupi.

Mengapa ini penting secara global

Korea Selatan tetap menjadi salah satu pasar kripto yang didorong oleh ritel paling berpengaruh di dunia, dengan lebih dari 10 juta pengguna aktif – sekitar 20% dari populasi. Dengan menargetkan akses aplikasi daripada aktivitas perdagangan itu sendiri, regulator menerapkan tekanan pada tingkat infrastruktur, strategi yang dapat berfungsi sebagai model bagi yurisdiksi lain yang mencari kontrol lebih ketat tanpa larangan langsung.

Karena akses mobile menjadi lebih terbatas, bursa global mungkin segera dipaksa untuk memutuskan apakah Korea Selatan layak untuk biaya regulasi tetap terhubung sepenuhnya dengan salah satu basis pengguna kripto yang paling aktif.

