NESG outlook: 5 hal yang harus diharapkan startup dari ekonomi Nigeria di 2026

Jika Anda sedang membangun startup di Nigeria, 2026 bukan sekadar tahun biasa. Menurut prospek makroekonomi NESG, negara ini memasuki apa yang mereka sebut fase konsolidasi. Dalam bahasa sederhana, ini berarti Nigeria mencoba mengunci reformasi yang menyakitkan selama dua tahun terakhir dan mengubahnya menjadi sesuatu yang stabil dan berguna. Tidak ada lagi mode krisis dalam ekonomi. Setidaknya itulah rencananya.

Jadi apa yang sebenarnya harus diharapkan para founder dari ekonomi di 2026?

Mari kita bahas.

Dr. Tayo Aduloju, CEO, NESG Dr. Tayo Aduloju, CEO, NESG

1. Inflasi akan menurun, tetapi biaya hidup Anda tidak akan hilang secara ajaib

Cerita inflasi Nigeria adalah salah satu dari sedikit titik terang dalam laporan. Inflasi turun dari sekitar 27,61 persen pada Januari 2025 menjadi 17,33 persen pada November 2025, berdasarkan angka yang didasarkan ulang dari Biro Statistik Nasional. Itu adalah penurunan 10,28 poin persentase yang besar dalam waktu kurang dari satu tahun. Ini adalah tingkat inflasi terendah sejak Mei 2022

Ini terjadi terutama karena kebijakan moneter ketat dari Bank Sentral. Suku bunga dijaga tetap tinggi untuk memperlambat pengeluaran dan menstabilkan harga. Bagi startup, ini berarti volatilitas harga akan berkurang. Anda bisa merencanakan dengan lebih baik. Biaya Anda tidak akan melonjak setiap minggu.

Tetapi jangan merayakan terlalu cepat. Inflasi pangan masih keras kepala. Laporan NESG mengatakan rumah tangga masih kesulitan karena harga pangan tetap tinggi karena ketidakamanan di area pertanian dan gangguan pasokan

Terjemahan untuk founder: Pelanggan Anda masih merasa bangkrut. Daya beli akan meningkat perlahan. Pertumbuhan akan bertahap, tidak eksplosif.

2. Suku bunga akan tetap tinggi, tetapi ada cahaya di ujung terowongan

Pada 2025, suku bunga pinjaman tetap menyakitkan. Suku bunga pinjaman maksimum berada di sekitar 29 persen. Suku bunga kebijakan moneter masih di atas 27 persen. Ya, gila. Laporan menunjukkan suku bunga hanya sedikit mereda pada akhir tahun.

Bagi startup, ini berarti pinjaman bank masih akan mahal di 2026. Bootstrapping tetap raja. Hibah dan ekuitas akan terus mengalahkan utang.

Tetapi NESG memproyeksikan pelunakan yang lambat jika inflasi terus turun. Jika itu terjadi, akses kredit mungkin secara bertahap membaik. Belum pinjaman murah. Hanya yang tidak terlalu brutal.

3. Naira akan tetap relatif stabil

Salah satu perubahan terbesar dari 2023 adalah stabilitas FX. Pada 2025, kesenjangan antara nilai tukar resmi dan pasar paralel menyusut menjadi kurang dari 3 persen. Nilai tukar resmi rata-rata sekitar N1.504 per dolar, sementara pasar paralel sekitar N1.538.

Apa yang berubah? Nigeria menyatukan pasar FX dan menghentikan intervensi besar-besaran. Naira awalnya jatuh tetapi kemudian stabil.

Cadangan devisa juga melonjak menjadi $45,5 miliar pada 2025. Itu adalah tingkat tertinggi dalam tujuh tahun. Ini didorong oleh penjualan Eurobond yang kelebihan permintaan sebesar $13 miliar.

Apa artinya ini bagi startup sederhana. Lebih sedikit masalah FX. Mengimpor alat perangkat lunak, membayar vendor asing dan menerima pendapatan dolar akan lebih dapat diprediksi. Tidak ada lagi fluktuasi harian yang liar.

4. Pertumbuhan akan terjadi, tetapi tidak merata

PDB Nigeria tumbuh 3,8 persen pada tiga kuartal pertama 2025. Lebih baik dari 2024 tetapi masih di bawah target pemerintah sebesar 4,6 persen.

Layanan memimpin ekonomi. Ini menyumbang lebih dari 60 persen dari pertumbuhan. Industri mengikuti dengan sekitar 22 persen. Pertanian tertinggal di 18 persen.

Produksi minyak juga melonjak dengan pertumbuhan 9,4 persen. Manufaktur, bagaimanapun, hanya tumbuh 1,5 persen.

Apa artinya ini bagi startup? Jika Anda berada di fintech, logistik, media, SaaS atau layanan, angin ada di belakang Anda. Jika Anda berada di manufaktur atau agritech, pertumbuhan lebih lambat, tetapi dukungan kebijakan akan datang.

Laporan NESG secara eksplisit menargetkan pertumbuhan manufaktur hingga 8 persen setiap tahun dan produktivitas pertanian hingga 6 persen di bawah jalur konsolidasi optimal

Ini adalah sinyal. Lebih banyak insentif akan datang untuk startup sektor riil.

5. Investor akan terus datang ke ekonomi, tetapi dengan hati-hati

Arus masuk modal berlipat ganda pada 2025. Nigeria menarik $22 miliar antara Januari dan November. Pada 2024, hanya $10,8 miliar. Terdengar bagus, bukan?

Tetapi inilah masalahnya. 85 persen ($18,7 miliar) dari uang itu adalah investasi portofolio asing. Uang panas jangka pendek mengejar suku bunga tinggi. Hanya $0,8 miliar yang datang sebagai investasi asing langsung.

Jadi ya, kepercayaan meningkat. Nigeria bahkan mendapat peningkatan peringkat kredit dari S&P. Tetapi investor jangka panjang masih mengamati dari pinggir.

Bagi founder, ini berarti VC global belum akan bergegas kembali. Modal lokal dan kemitraan strategis akan lebih penting di 2026. Tetapi pintunya terbuka.

Cek realitas bonus

Pendapatan pemerintah meningkat pada 2025. Pajak non-minyak berkinerja baik di 93 persen dari target. Tetapi belanja modal runtuh. Belanja pembangunan 73 persen di bawah target karena pembayaran utang menelan anggaran.

Jadi jangan berharap kontrak pemerintah besar atau keajaiban infrastruktur dalam semalam. Negara bangkrut tetapi mencoba.

Kesimpulan sebenarnya

NESG mengatakan Nigeria berada di titik belok. Entah negara mengunci reformasi dan tumbuh berkelanjutan, atau semuanya runtuh lagi.

Bagi startup, 2026 adalah tahun optimisme yang hati-hati. Inflasi turun. FX stabil. Pertumbuhan lambat tetapi nyata. Investor mengamati. Kebijakan semakin jelas.

Ini bukan musim booming. Tetapi juga bukan lagi mode bertahan hidup.

Jika Anda bertahan dalam ekonomi di 2026 dan memposisikan diri dengan baik, Anda akan berdiri tepat ketika fase akselerasi dimulai.

Itulah permainan sebenarnya.

