Bagaimana Investor AS Bisa Memicu Koreksi Dalam atau Lonjakan Bitcoin

Dengan Bitcoin (BTC) berada di dekat level tertinggi baru-baru ini setelah menyentuh sekitar $98.000 sehari sebelumnya, para trader sedang mempertimbangkan berita geopolitik terhadap tanda-tanda pergeseran permintaan dari investor besar AS.

Langkah selanjutnya bergantung pada apakah institusi Amerika kembali sebagai pembeli yang stabil atau tetap berhati-hati, keputusan yang dapat membuat harga tetap berada dalam kisaran tertentu atau mendorong volatilitas lebih tinggi.

Pasar Menanti Sinyal Institusional

Analis on-chain GugaOnChain menunjuk Coinbase Premium Index sebagai pengukur utama untuk sentimen institusional. Metrik ini membandingkan harga Bitcoin di bursa Coinbase yang berbasis di AS dengan rata-rata global. Pembacaan yang konsisten positif menunjukkan tekanan beli yang kuat dari institusi AS.

Menurut mereka, indeks ini akan menentukan salah satu dari tiga jalur. Pertama, kembalinya pembeli institusional AS secara kuat, yang ditandai oleh indeks positif, dapat mendorong reli melewati $100.000.

Namun, jika investor ini tetap netral, hal itu akan mengarah pada hasil jangka pendek kedua dan kemungkinan besar, yaitu konsolidasi lebih lanjut antara $90.000 dan $100.000.

GugaOnChain juga mendalilkan skenario risiko di mana koreksi mendalam dapat dipicu jika kejutan makro mendorong dana-dana besar ini untuk menjual secara massal. Pandangan ini menempatkan arus modal institusional sebagai faktor penentu untuk tren Bitcoin.

Aksi harga terbaru menunjukkan Bitcoin naik sekitar 6% selama seminggu terakhir dan 10% dalam sebulan terakhir. Bitcoin telah stabil menyusul perkembangan geopolitik, dengan laporan terbaru bahwa Presiden AS Donald Trump mengesampingkan serangan militer terhadap Iran yang menyebabkan sedikit volatilitas, karena harga bertahan di dekat $97.000. Stabilitas ini terjadi setelah penurunan awal bulan ketika AS melakukan operasi di Venezuela.

Sementara itu, sentimen pasar yang lebih luas telah bergeser, dengan Bitcoin Fear and Greed Index naik ke 61 pada 16 Januari, memasuki wilayah "keserakahan" untuk pertama kalinya sejak awal Oktober 2025.

Akumulasi Whale Kontras dengan Kehati-hatian Retail

Di tempat lain, riset yang dibagikan oleh XWIN Research Japan menggambarkan fase konsolidasi yang ditandai dengan aktivitas retail yang terbatas dan partisipasi yang stabil dari pemegang besar. Metrik CryptoQuant menunjukkan perdagangan spot dan futures yang redup dari akun-akun kecil, sementara pesanan besar masih muncul, menunjukkan bahwa pasokan sedang diserap tanpa ekspansi harga yang agresif.

Pandangan tersebut sesuai dengan data Santiment terbaru, yang menunjukkan dompet yang memegang antara 10 dan 10.000 BTC menambahkan lebih dari 32.000 koin sejak 10 Januari, meskipun pemegang terkecil mengurangi eksposur.

Meskipun demikian, masih ada kehati-hatian di pasar, dengan volume futures dan pembelian taker menunjukkan kantong leverage dan meningkatkan risiko penurunan tajam jika berita makro berubah merugikan. Namun saat ini, struktur Bitcoin mencerminkan pasar yang menunggu institusi AS, dengan whale aktif, retail mereda, dan harga berkonsolidasi di bawah level $100.000.

Postingan How US Investors Could Spark Bitcoin's Deep Correction or Surge muncul pertama kali di CryptoPotato.