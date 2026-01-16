Angin Baru di SEC dan CFTC: Ketika "Deregulasi" Hukum Membentuk Kembali Posisi AS di Era Aset Digital

Tanggal 6 Januari yang lalu bukan hanya sebuah tonggak sejarah di kalender, tetapi mungkin akan dikenang sebagai "hari kemerdekaan" kedua bagi industri mata uang kripto di Amerika Serikat. Dengan perubahan personel tingkat tinggi di dua lembaga pengatur keuangan paling berpengaruh di dunia yaitu Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), lanskap regulasi global sedang menghadapi reformasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kemunculan para pemimpin pendukung kripto (pro-crypto) di bawah Ketua SEC yang baru Paul S. Atkins dan Ketua CFTC yang baru Michael Selig mengirimkan sinyal kuat: Era penindasan melalui perintah administratif telah berakhir, memberikan jalan bagi era kolaborasi dan inovasi.

Dari pandangan mendalam Gracy Chen, Chief Executive Officer (CEO) Bitget, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ini bukan hanya perubahan personel, tetapi peluang transformasi bersejarah bagi seluruh industri aset digital.

Mengakhiri Era "Regulasi Melalui Hukuman"

Selama bertahun-tahun, pasar mata uang kripto di Amerika telah terkekang oleh kurangnya kejelasan dan pendekatan yang terlalu keras (enforcement-heavy). Perusahaan blockchain sering menghadapi litigasi daripada menerima panduan spesifik untuk kepatuhan.

Namun, angin telah berubah arah. Dari pandangan Gracy Chen, mayoritas Partai Republik di kedua lembaga ini di bawah kepemimpinan Atkins dan Selig menandai awal yang baru. Beliau menekankan bahwa ini adalah pergeseran penting menuju lingkungan regulasi "yang lebih kolaboratif, lebih ramah terhadap inovasi, di mana pengawasan sejalan dengan realitas pasar daripada tindakan penghukuman."

Perubahan pola pikir ini sangat penting. Ketika regulator berhenti melihat teknologi sebagai "musuh" dan mulai melihatnya sebagai pendorong ekonomi, hambatan tak terlihat akan dihilangkan. Perusahaan tidak akan lagi hidup dalam ketakutan saat mengembangkan produk baru, dan aliran kreativitas akan terbuka.

Paul S. Atkins Dan Michael Selig: Pasangan Sempurna Transparansi

Untuk memahami pentingnya perubahan ini, kita perlu melihat rekam jejak dan pandangan kedua ketua yang baru.

Di SEC, Paul S. Atkins telah memberikan komitmen yang menggembirakan para investor. Beliau diharapkan akan memperkenalkan sistem klasifikasi token (token taxonomy) yang koheren dan kerangka regulasi yang adil berdasarkan prinsip ekonomi. Ini mengatasi "masalah" terbesar pasar: Ambiguitas antara "sekuritas" dan "utilitas". Ketika ada kejelasan dan konsistensi, proyek blockchain akan tahu persis apa yang perlu mereka lakukan untuk mematuhi, sehingga meminimalkan risiko hukum.

Sementara itu, di CFTC, penunjukan Michael Selig membawa optimisme besar. Dengan pengalaman sebagai kepala penasihat Crypto Task Force di bawah SEC, Selig adalah orang yang memahami "seluk-beluk" teknis industri lebih dari siapa pun. Menurut pengamatan Bitget, pengambilan alih Selig terjadi tepat ketika Kongres AS sedang mempertimbangkan perluasan kewenangan CFTC terhadap pasar kripto. Pandangannya tentang "regulasi berdasarkan akal sehat" (common-sense regulation) yang mengikuti kecepatan inovasi teknologi disambut hangat oleh para pelaku pasar.

Kolaborasi antara SEC dan CFTC – yang sering mengalami konflik yurisdiksi di masa lalu – kini menjanjikan akan mengurangi gesekan hukum, menciptakan dasar untuk aturan yang terkoordinasi dengan baik, yang melindungi investor sekaligus mendorong efisiensi pasar.

Dorongan Untuk Modal Institusional (Institutional Capital)

Dampak terbesar dari perubahan kepemimpinan ini bukan terletak pada pernyataan politik, tetapi pada reaksi aliran dana.

Dari pandangan CEO Gracy Chen, momen regulasi ini telah matang untuk "mempercepat aliran modal institusional". Ketidakpastian adalah musuh investasi besar. Ketika hedge funds, manajer aset, dan bank melihat panduan yang jelas tentang struktur pasar dan klasifikasi produk, mereka tidak akan memiliki alasan untuk ragu-ragu.

Kita dapat mengharapkan gelombang besar penyaluran modal ke dalam kendaraan investasi kripto yang diatur (regulated crypto vehicles). Ketika kepatuhan menjadi lebih dapat diprediksi (predictable), pasar akan menyaksikan peningkatan dramatis dalam likuiditas dan kedalaman (market depth). Ini adalah fondasi bagi pasar kripto untuk melepaskan label "spekulatif" dan menjadi kelas aset keuangan yang mainstream.

Visi 2026: Amerika Kembali Ke Jalur Global

Akhirnya, perubahan di Washington D.C. akan menciptakan efek domino secara global. Amerika yang terbuka dan jelas secara regulasi akan menarik talenta dan teknologi kembali, memposisikan negara ini sebagai pemimpin global dalam inovasi blockchain.

Bagi platform internasional seperti Bitget, perkembangan ini adalah sinyal positif yang menunjukkan bahwa tren kepatuhan adalah keniscayaan. Penetapan standar oleh Amerika akan mendorong negara-negara lain, termasuk pasar berkembang di Asia, untuk segera menyempurnakan kerangka regulasi mereka sendiri agar tidak tertinggal.

Mengakhiri komentar, Gracy Chen menegaskan: "Konvergensi tim kepemimpinan yang berpengalaman dan momentum legislatif ini dapat menjadi katalis yang menentukan pertumbuhan di seluruh pasar aset digital pada tahun 2026 dan seterusnya."

Tanggal 6 Januari mungkin hanya hari biasa bagi banyak orang, tetapi bagi sejarah keuangan digital, itu mungkin adalah fajar era kemakmuran baru. Ketika belenggu regulasi dilonggarkan, kekuatan sebenarnya dari teknologi blockchain akan dilepaskan, dan penerima manfaat akhir adalah jutaan investor di seluruh dunia.

Tentang Bitget: Didirikan pada tahun 2018, Bitget adalah bursa mata uang kripto dan perusahaan Web3 terkemuka di dunia. Melayani lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 100 negara dan wilayah, Bitget berkomitmen untuk membantu pengguna berdagang lebih cerdas dengan fitur copy trading yang perintis dan solusi kepatuhan regulasi yang standar.

Pelajari lebih lanjut tentang visi pasar Bitget di: Bitget.com

The post Làn Gió Mới Tại SEC Và CFTC: Khi Sự "Cởi Trói" Pháp Lý Định Hình Lại Vị Thế Của Mỹ Trong Kỷ Nguyên Tài Sản Số appeared first on vneconomics.com.