Gedung Putih berencana memperkenalkan "Trump Card" dan reformasi terkait perumahan, serta meluncurkan program pembelian rumah 401(k).

2026/01/16 20:54
PANews melaporkan pada 16 Januari bahwa, menurut Jinshi Data, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Hassett menyatakan bahwa Gedung Putih sedang bekerja sama dengan bank-bank besar untuk meluncurkan produk kartu kredit baru yang disebut "Trump Card," dan juga sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk mengizinkan penggunaan rekening pensiun 401(k) untuk membayar uang muka rumah melalui perintah eksekutif, sambil membatasi investor institusi dari membeli rumah keluarga tunggal, guna meringankan masalah keterjangkauan perumahan. Trump diperkirakan akan mengumumkan kebijakan-kebijakan ini selama Davos.

