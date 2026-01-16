Belarus menetapkan aturan untuk 'bank kripto': simak detailnya

Presiden Alexander Lukashenko menandatangani Dekrit No. 19 untuk menetapkan aturan operasional dan kondisi masuk pasar.

Cryptobank harus menjadi penduduk Hi-Tech Park dan terdaftar dalam daftar cryptobank yang dikelola bank sentral.

Model ini memperkenalkan pengawasan ganda melalui aturan keuangan dan keputusan dewan pengawas Hi-Tech Park.

Belarus menggerakkan aset digital lebih dekat ke inti sistem keuangannya setelah memperkenalkan kerangka hukum untuk "cryptobank".

Alih-alih memperlakukan kripto sebagai industri terpisah, negara ini membangun model di mana layanan terkait token berada di dalam struktur perbankan yang ada dan diawasi oleh negara.

Pada hari Jumat, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menandatangani Dekrit No. 19, yang mendefinisikan bagaimana cryptobank dapat beroperasi dan kondisi apa yang harus mereka penuhi untuk memasuki pasar.

Langkah ini memberikan Belarus jalur yang diatur untuk perbankan terkait kripto, sambil memperketat batasan tentang siapa yang diizinkan menyediakan layanan ini.

Apa yang diizinkan Dekrit No. 19 untuk dilakukan cryptobank

Berdasarkan dekrit tersebut, cryptobank didefinisikan sebagai perusahaan saham gabungan yang dapat menggabungkan aktivitas berbasis token dengan fungsi perbankan tradisional.

Ini termasuk layanan perbankan, pembayaran, dan layanan keuangan terkait, tetapi sekarang dalam struktur hukum formal.

Daripada menciptakan "sektor kripto" paralel, Belarus menghubungkan operasi aset digital dengan mekanisme pengawasan keuangan dan infrastruktur yang sama yang sudah mengatur institusi arus utama.

Pendekatan tersebut menandakan upaya untuk menjaga aktivitas kripto dalam sistem yang terkontrol dan dapat dilacak.

Cryptobank tidak akan terbuka untuk setiap pemain. Kerangka kerja membatasi partisipasi pada perusahaan yang setuju untuk beroperasi secara ketat dalam persyaratan regulasi negara.

Aturan Hi-Tech Park sekarang terikat dengan perbankan kripto

Bagian penting dari kerangka kerja baru adalah Hi-Tech Park, zona teknologi yang didukung negara yang sudah memainkan peran besar dalam strategi ekonomi digital Belarus.

Berdasarkan dekrit tersebut, cryptobank harus mendapatkan status penduduk di Hi-Tech Park sebelum memasuki pasar.

Selain itu, cryptobank harus ditambahkan ke daftar khusus yang akan dikelola oleh bank sentral negara.

Struktur ini secara efektif menempatkan akses pasar di balik persetujuan formal, memastikan negara dapat memantau siapa yang aktif dan berdasarkan aturan apa mereka beroperasi.

Cryptobank menghadapi pengawasan ganda dan kewajiban kepatuhan

Belarus menerapkan model pengawasan berlapis ke cryptobank, dengan persyaratan yang melampaui kepatuhan keuangan standar.

Menurut dekrit tersebut, cryptobank harus mengikuti aturan yang diterapkan pada lembaga kredit dan keuangan non-bank.

Mereka juga harus menerapkan keputusan yang dikeluarkan oleh dewan pengawas Hi-Tech Park.

Ini menetapkan pengawasan ganda yang menggabungkan regulasi keuangan dengan pengawasan teknologi.

Pejabat mengatakan pendekatan ini dirancang untuk mendukung produk inovatif yang menggabungkan layanan perbankan konvensional dengan efisiensi transaksi berbasis token.

Dalam praktiknya, ini memungkinkan layanan terkait kripto dikirimkan melalui entitas berlisensi yang sudah tertanam dalam lingkungan perbankan formal.

Aturan cryptobank baru sesuai dengan arah kebijakan yang lebih panjang di mana kripto hanya diizinkan dalam batasan yang jelas dan disetujui negara.

Postingan Belarus menetapkan aturan untuk 'crypto bank': lihat detailnya muncul pertama kali di CoinJournal.