Guncangan Permintaan yang Akan Datang dan Efek Pengganda: Pasar Kripto Bersiap untuk Momentum Kuat, Kata CIO Sygnum Fabian Dori

Dalam wawancara dengan Cryptonews.com, Fabian Dori, CIO di bank aset digital Sygnum, membahas potensi guncangan permintaan jangka panjang, kekuatan "efek pengganda", menyusutnya pasokan likuid BTC, permintaan ETF yang meluas, efek pergeseran tersebut pada pasar kripto, dan lainnya.

Dalam email baru-baru ini, Dori berpendapat bahwa pasar kripto berpotensi mengalami guncangan permintaan jangka panjang, bukan arus spekulatif jangka pendek.

Ini mengikuti kemajuan regulasi yang signifikan, khususnya di AS, yang telah memudahkan peluncuran exchange-traded fund (ETF) kripto, meningkatkan partisipasi struktural yang lebih tinggi dari alokator institusional.

Menurut Dori, "pergeseran ini adalah bagian dari 'perdagangan debasement' yang lebih luas." Institusi sedang merealokasi ke aset langka dan non-dilutif, seperti kripto nomor satu di dunia, Bitcoin.

Selain itu, permintaan ETF "secara stabil menyerap pasokan yang beredar," dan bank-bank besar, termasuk Bank of America dan Morgan Stanley, sedang memperluas "akses ke ETF Bitcoin spot di tengah meningkatnya utang negara dan ketidakpastian inflasi yang persisten."

Cryptonews.com membahas pergeseran penting ini dengan Dori secara lebih rinci. Wawancara kami ada di bawah ini.

CN: Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut pendapat Anda bahwa ETF akan mengalami guncangan permintaan jangka panjang?

Seperti yang telah ditunjukkan dengan sangat jelas dalam putaran pertama ETF Bitcoin bersejarah, permintaan besar memiliki efek pengganda yang kuat, dengan setiap $1 permintaan menghasilkan hingga $20 atau $30 kapitalisasi pasar tambahan karena likuiditas mengering.

Saat uang baru memasuki pasar, pasokan yang terbatas memaksa eskalasi harga yang cepat. Tekanan ke atas ini diperkirakan akan semakin intensif karena arus masuk awal diserap, meninggalkan Bitcoin yang lebih sedikit tersedia untuk permintaan berikutnya. Itulah yang kami maksud dengan "guncangan permintaan" – ketika jumlah uang yang masuk ke pasar melebihi pasokan yang tersedia untuk dijual, harga terguncang ke atas.

Pasokan likuid selama beberapa bulan terakhir telah tertarik ke dua arah – di satu sisi, munculnya kendaraan akuisisi baru seperti (Micro)Strategy, Twenty One Capital, dan lainnya serta adopsi institusional yang berkembang telah mengurangi pasokan likuid, sementara di sisi lain kecenderungan pemegang jangka panjang untuk menjual sebagian dari eksposur mereka selama bull run terbaru berkontribusi pada peningkatan pasokan likuid.

Secara keseluruhan, pengurangan signifikan dalam saldo Bitcoin di bursa, bagaimanapun, membuktikan bahwa pasokan likuid menurun secara signifikan, menurut CryptoQuant, dari sekitar 1,5 juta BTC pada paruh pertama 2025 menjadi sekitar 1,1 juta BTC pada akhir tahun.

CN: Anda telah berpendapat bahwa "permintaan ETF yang berkelanjutan dapat mempengaruhi penemuan harga hingga 2026." Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak?

Seperti yang disebutkan di atas, ETF memiliki efek pengganda yang kuat dalam kasus apa pun. Yang membuat ini lebih signifikan adalah bagaimana kecepatan dan skala adopsi berubah. Secara tradisional, institusi keuangan cenderung bergerak lambat karena siklus investasi yang panjang, proses persetujuan internal yang kompleks, dan persyaratan untuk menyesuaikan prosedur operasional dan manajemen risiko secara patuh.

Dengan perkembangan regulasi baru-baru ini, termasuk hambatan yang lebih rendah untuk meluncurkan ETF kripto, kami melihat partisipasi dari alokator institusional dengan tingkat yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada arus masuk taktis sebelumnya.

Ini kemungkinan akan memiliki efek signifikan pada penemuan harga, karena pasar menyesuaikan diri dengan wilayah yang belum dipetakan.

CN: Apa artinya ini bagi pasar?

Bloomberg memperkirakan antara $15 miliar hingga $40 miliar dalam arus modal selama 2026 – dan ini kemungkinan akan lebih dekat ke ujung yang lebih tinggi jika, seperti yang diharapkan, Federal Reserve AS menurunkan suku bunga tahun ini. Jika CLARITY Act lolos di Senat AS, arus modal seharusnya semakin cepat.

Mengingat efek pengganda yang disebutkan di atas, kita dapat mengharapkan momentum yang kuat di pasar kripto. Tentu saja, ini hanya satu di antara sejumlah faktor yang menggerakkan jarum.

Melihat lebih luas, arus ETF kripto secara historis berkorelasi positif dengan kinerja pasar. Pasar yang kuat menarik arus masuk dan kreasi bersih, sementara penurunan memicu penebusan. Sementara itu, ada banyak bukti bahwa pemegang ETF Bitcoin memberikan dukungan jangka panjang – saksikan saja, misalnya, bagaimana mereka bertahan kuat selama penurunan terakhir.

Dengan berbagai faktor yang secara historis mendukung aset kripto – seperti akselerasi siklus bisnis, peningkatan kondisi likuiditas atau aktivitas on-chain yang solid, misalnya – dan adopsi institusional maupun negara yang berkembang, kami secara keseluruhan mengharapkan lintasan pertumbuhan untuk alokasi ke dalam ETF berbasis kripto di 2026.

CN: Apakah Anda mengharapkan permintaan akan berlanjut pada tingkat ini dalam jangka pendek dan menengah?

Tentu saja ada banyak variabel, termasuk indikator makro seperti inflasi dan angka pasar tenaga kerja yang dapat dan akan mempengaruhi permintaan. Tetapi banyak juga bergantung pada Clarity Act.

Jika dan ketika ini lolos, kami tentu akan mengharapkan pengajuan baru untuk berlanjut melampaui BTC dan ETH, dengan peningkatan permintaan untuk hasil staking lebih lanjut mendorong permintaan, dan produk indeks berbasis aturan atau keranjang mungkin muncul sebagai perbatasan baru.

Penting untuk diingat, bagaimanapun, bahwa token yang mendasarinya harus memenuhi likuiditas pasar, perdagangan, kustodi, pengawasan dan kondisi lain untuk memastikan permintaan ini berkelanjutan dalam jangka panjang.

CN: Apa yang dapat mempengaruhi permintaan?

Peningkatan permintaan dapat muncul dari berbagai sumber. Pemerintah negara bagian dan lokal yang mencari aset cadangan, alokasi dari investor institusional besar, dan berpotensi perbendaharaan korporat semuanya diharapkan berkontribusi pada permintaan bersih kumulatif yang mendorong efek pengganda ini, dalam bentuk stampede.

Untuk indikator masa depan, sangat penting untuk melihat melampaui kripto yang mendasarinya. Misalnya, kapitalisasi pasar stablecoin adalah sinyal proxy yang kuat, dengan kenaikan biasanya menunjukkan bahwa lebih banyak dana sedang disalurkan ke pasar kripto.

CN: Faktor-faktor utama apa yang bisa berperan di sini? Bagaimana itu akan tercermin di pasar?

Kami memasuki 2026 di tengah ketidakpastian geopolitik yang signifikan, yang menyoroti betapa sulitnya untuk mengantisipasi berbagai risiko politik global yang dapat mempengaruhi pasar. Bahkan titik api geopolitik yang teridentifikasi memiliki potensi untuk mengganggu permintaan dan sentimen investor dengan cara yang sulit diprediksi.

Di sisi ekonomi, AI akan kembali menjadi salah satu faktor penentu, berpotensi menarik ke sejumlah arah: dari tekanan ke bawah yang diberikan oleh (berpotensi) menurunnya permintaan tenaga kerja atau, seperti yang diprediksi beberapa orang, kecelakaan pasar besar, hingga sisi atas dari meningkatnya integrasi AI dengan kripto, membawa gelombang utilitas baru dan oleh karena itu nilai.