Untuk bisnis yang lelah menolak pembayaran kripto, CoinCircuit memiliki solusinya

Chidubem Ogbuefi, Chief Executive Officer (CEO) dan pendiri CoinCircuit, sebuah startup pembayaran kripto Nigeria, membawa lebih banyak uang dalam bentuk kripto daripada uang tunai.

Baginya, membayar dengan aset digital seringkali lebih sederhana daripada mengonversi ke naira, menunggu transfer bank, atau berurusan dengan penarikan point-of-sale (PoS).

Namun, 'kemudahan kripto' tersebut tidak diterjemahkan ke dalam kasus penggunaan dunia nyata.

Di toko-toko Lagos, restoran, dan gerai ritel, jawabannya biasanya sama ketika dia meminta untuk membayar dengan kripto: tidak. Hal ini membuatnya frustrasi.

"Gesekan itulah yang mendorong saya untuk membangun CoinCircuit," kata Ogbuefi. "Bukan karena orang tidak memiliki kripto, tetapi karena bisnis tidak mau berurusan dengannya."

CoinCircuit, yang diluncurkan pada Desember 2025, adalah startup Nigeria yang membangun infrastruktur pembayaran yang memungkinkan bisnis dan individu menerima pembayaran kripto tanpa menjadi bisnis kripto itu sendiri.

Produk ini berada di antara pelanggan yang ingin membayar dengan aset digital dan pedagang yang lebih suka menerima naira atau stablecoin tanpa khawatir tentang dompet, volatilitas, atau kepatuhan.

Ogbuefi menggambarkannya sebagai produk mirip Paystack jika raksasa pembayaran Nigeria tersebut fokus sepenuhnya pada aset digital. Paystack memungkinkan bisnis menerima pembayaran dari pelanggan dalam berbagai mata uang lokal.

Membawa kripto, hidup dengan fiat

Kebiasaan Ogbuefi menggunakan kripto tidak biasa di Nigeria, di mana naira fiat masih mendominasi transaksi harian.

Dia tidak membantah kenyataan itu. Yang dia argumenkan adalah bahwa cara kripto digunakan di Nigeria seringkali disalahpahami.

Volume besar aktivitas kripto sudah ada, tetapi jarang muncul di kasir supermarket atau konter restoran.

Pembayaran terjadi secara pribadi, peer-to-peer, atau di luar lingkungan pedagang formal. Ketika pelanggan ingin menggunakan kripto di ruang publik, infrastrukturnya tidak ada.

"Seringkali, orang masuk ke toko dan bertanya apakah mereka bisa membayar dengan kripto," kata Ogbuefi. "Ketika jawabannya tidak, mereka langsung pergi. Saya juga melakukan itu."

Masalahnya, dari sudut pandangnya, bukan permintaan. Ini adalah desain.

Sebagian besar alat pembayaran kripto yang ada baik mengecualikan Nigeria sama sekali atau mengasumsikan pedagang ingin menyimpan aset digital sendiri. Platform global seperti CoinPayments atau Binance Pay seringkali tidak mendukung negara-negara Afrika, atau mereka membatasi pembuatan faktur mata uang lokal.

"Anda tidak bisa menghasilkan faktur dalam naira atau cedi Ghana," katanya. "Jadi saya ingin menyelesaikan semuanya dalam satu produk."

Cara kerja CoinCircuit, tanpa memaksa pedagang masuk ke kripto

Desain CoinCircuit dimulai dengan pendekatan yang mengutamakan kepatuhan.

Setelah terdaftar, pengguna mengidentifikasi diri mereka sebagai individu—seperti solopreneur, freelancer, atau pembuat konten—atau sebagai pedagang dan bisnis terdaftar.

Pengguna bisnis diharuskan menyerahkan dokumen Corporate Affairs Commission (CAC) atau pengajuan regulasi yang setara. Individu menyerahkan identifikasi pribadi. Semua pengguna menyelesaikan pemeriksaan know-your-customer (KYC) untuk memungkinkan pemantauan transaksi.

Setelah disetujui, pengguna menghubungkan dua hal: rekening bank fiat lokal dan, secara opsional, dompet kripto. Kemudian CoinCircuit menjadi lapisan yang berada di antara pelanggan dan pedagang, menerjemahkan satu preferensi pembayaran ke yang lain.

Pedagang dapat membuat halaman pembayaran untuk digunakan di toko atau online. Halaman tersebut diberi merek dengan nama dan logo bisnis dan dapat diakses melalui tautan atau kode Quick Response (QR) yang dicetak. Ketika pelanggan memindai kode, mereka dibawa ke halaman checkout di mana mereka memasukkan jumlah yang ingin mereka bayar.

Yang penting adalah bagaimana jumlah dikutip. Pedagang dapat memilih untuk mengutip harga dalam naira atau dolar Amerika Serikat. Jika halaman diatur ke naira, pelanggan melihat naira. Jika diatur ke dolar, pelanggan melihat dolar. CoinCircuit menangani yang lainnya.

Bekerja dengan penyedia layanan, startup ini memungkinkan penyelesaian terjadi secara real-time. Jika pelanggan membayar menggunakan kripto atau stablecoin, pedagang dapat menerima naira langsung ke rekening bank atau menerima stablecoin seperti Tether (USDT) di dompet, tergantung pada preferensi mereka.

"Logika di balik ini adalah Anda mengutip pelanggan Anda dalam mata uang yang mereka pahami, sementara Anda menerima mata uang yang Anda pahami," kata Ogbuefi. "Kami akan menambahkan lebih banyak mata uang seperti cedi Ghana, shilling Kenya, dan rand Afrika Selatan, untuk membantu pedagang memperluas pengumpulan pembayaran mereka ke pasar yang lebih luas."

Selain penyelesaian mata uang lokal dan asing, CoinCircuit mendukung pembayaran dalam berbagai cryptocurrency dan stablecoin, termasuk Ether (ETH), Solana (SOL), TRON (TRX), Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), dan Tether (USDT).

Pedagang CoinCircuit dan bahkan kreator dapat membuat faktur dan mengirim ke pelanggan, yang dapat memilih untuk membayar dalam kripto atau mata uang fiat. Sumber Gambar: TechCabal.

Pembayaran ini berjalan di berbagai jaringan blockchain, termasuk Ethereum, Binance Chain, Solana, dan TRON, dengan biaya transaksi biasanya di bawah $1.

Ogbuefi mengatakan startup ini berencana untuk memperluas dukungan untuk aset kripto dan jaringan tambahan dari waktu ke waktu, karena menyesuaikan produk dengan preferensi pembayaran pasar yang berbeda.

Fleksibilitas produk ini bekerja untuk kedua belah pihak: Pedagang yang berorientasi kripto yang lebih suka memegang aset digital dapat mengutip pelanggan dalam naira atau dolar dan tetap menerima cryptocurrency atau stablecoin.

Pedagang dapat menerima pembayaran dari pelanggan yang membayar dengan kripto dan hanya menerima mata uang lokal.

CoinCircuit tidak menyimpan dana pelanggan, menurut Ogbuefi. Ketika pembayaran dilakukan, aset kripto secara otomatis ditukar melalui penyedia layanan keuangan kripto yang menyediakan likuiditas dan perlindungan regulasi. Penyedia layanan menghasilkan uang dari spread pertukaran, sementara CoinCircuit membebankan tarif 1% dari transaksi pelanggan.

Misalnya, ketika pelanggan menyelesaikan transaksi $10, CoinCircuit membebankan biaya $0,1.

Ogbuefi mengatakan struktur ini memungkinkan CoinCircuit beroperasi tanpa menyentuh deposit sambil tetap menawarkan penyelesaian segera, fitur yang dia anggap penting untuk kepercayaan.

"Pemilik bisnis tidak harus menunggu untuk mendapatkan uang mereka," katanya. "Begitu pelanggan Anda membayar dengan kripto, Anda mendapatkan uang Anda secara instan."

Kecepatan ini penting di pasar di mana penundaan dan pembayaran yang gagal memainkan peran besar dalam skeptisisme dan ketidakpercayaan dari pelanggan.

Dibangun ramping, dibangun sejak awal

CoinCircuit dimulai pada tahun 2025 dengan $2.000 dari tabungan pribadi pendiri. Ogbuefi, yang memulai perjalanan teknologinya sebagai insinyur perangkat lunak dan blockchain, memimpin perusahaan sebagai pendiri tunggal dan CEO teknis; startup ini menjalankan tim ramping yang terdiri dari lima orang, termasuk insinyur dan seorang pemasar.

Chidubem Ogbuefi, CEO dan pendiri CoinCircuit. Sumber Gambar: CoinCircuit.

Biaya operasional CoinCircuit tetap rendah, kata Ogbuefi, berkisar antara $100–$200 per bulan. Masih dalam tahap awal, Ogbuefi mengatakan dia saat ini membangun produk dari kantongnya sendiri dan belum menghasilkan dari bisnis tersebut.

Di balik layar, CoinCircuit berjalan pada arsitektur berbasis event yang dirancang untuk menangani beberapa mata uang dan blockchain secara bersamaan. Alamat pembayaran sementara dihasilkan untuk setiap transaksi dan kedaluwarsa setelah digunakan, mencerminkan bagaimana sesi pembayaran tradisional kedaluwarsa.

Ini juga mengoperasikan chatbot agentik, CoinCircuit AI, yang tertanam di dashboard pedagang. Pedagang dapat mengajukan pertanyaan tentang volume transaksi, perilaku pelanggan, atau kinerja bisnis, dan menerima tanggapan tentang kesehatan bisnis mereka.

"Kami membangun agen AI menggunakan ChatGPT," kata Ogbuefi. "Kami tidak perlu membangun model sendiri. Kami membangun daftar alat dan memberi [ChatGPT] akses ke semua yang dapat digunakan untuk melatih model, termasuk akses ke fungsi pencarian web. Di luar biaya pengembangan, tidak ada biaya [untuk menjalankan CoinCircuit], karena Anda hanya memberikan kemampuan kepada model yang ada untuk mengakses alat dan alur kerja Anda."

Pendekatan ini mencerminkan filosofi perusahaan yang lebih luas: bangun secara sempit, hindari infrastruktur yang tidak perlu, dan berbelanja hanya di mana itu secara langsung meningkatkan produk.

"Saya tidak ingin menyimpan kripto"

Sejak diluncurkan, CoinCircuit mengatakan telah memproses lebih dari ₦12 juta ($8.500) dalam transaksi, didorong sebagian besar oleh bisnis ritel, merek pakaian, restoran, hotel, gerai makanan cepat saji, dan bisnis clearing-and-forwarding.

Sebagian besar di-onboard melalui koneksi pribadi Ogbuefi dan pedagang lain yang dia tawarkan, dan yakinkan untuk mengadopsi produk.

Henry Paris, direktur kreatif di Vanityiisland Atelier, merek streetwear berbasis Lagos, adalah salah satunya. Bagi Paris, CoinCircuit menyelesaikan masalah yang telah dia hindari. Pelanggan—sebagian besar pria muda—terus meminta untuk membayar dengan kripto. Dia terus mengatakan tidak.

"Saya tidak berurusan dengan kripto," kata Paris. "Pada saat itu, saya tidak ingin menyimpan kripto atau khawatir tentang menjualnya."

Setelah berbicara dengan Ogbuefi, Paris setuju untuk mencoba CoinCircuit. Penyiapannya memakan waktu beberapa menit. Dia mencetak kode QR dan menempatkannya di tokonya.

"Setiap kali mereka membayar dengan kripto, itu masuk ke rekening bank saya dalam naira," katanya. "Itu yang membuat saya takjub."

Paris sekarang menggunakan CoinCircuit secara teratur untuk pembayaran di toko. Pelanggan memindai kode QR, membayar dalam kripto atau stablecoin, dan menerima naira langsung ke rekening bank lokal mereka. Sistem ini menghilangkan kebutuhan untuk mengelola dompet, volatilitas harga, atau melalui pertukaran kripto untuk mengonversi kripto kembali ke naira.

Selain kenyamanan, manfaat tak terduga dari penggunaan CoinCircuit, menurut Paris, adalah penetapan harga.

"Ketika orang membayar dengan kripto, saya biasanya mendapatkan sedikit lebih banyak dari harga ritel," kata Paris, menunjuk ke spread FX ketika pelanggan mengonversi harga naira ke stablecoin yang dipatok dolar seperti USDT. "Saya bahkan tidak memperhatikan biaya karena saya selalu mendapatkan lebih banyak."

Namun, Paris jelas tentang peran CoinCircuit untuk pedagang. Meskipun menyelesaikan masalah pinggiran, dia mengatakan pedagang yang menjalankan bisnis informal mungkin masih kesulitan untuk melihat manfaat nyata.

"Saya tidak akan mengatakan itu sangat penting," katanya. "Bisnis saya berjalan dengan uang tunai, transfer, dan PoS sebelumnya. Tapi senang memilikinya, terutama untuk pengguna kripto asli yang ingin membayar, dan untuk pedagang yang tidak ingin stres."

Produk seperti CoinCircuit, jika mencapai skala, dapat memudahkan pengeluaran kripto untuk pengguna asli yang lebih suka membawa aset digital. Ini juga memberi pemilik bisnis yang kurang berpengetahuan dan perusahaan menengah cara untuk memanfaatkan demografi yang lebih muda dan menggunakan kripto, tanpa mengekspos diri mereka pada risiko terkait kripto.

Membangun dengan incumbent yang lebih besar di sekitar

Beberapa gateway pembayaran kripto sudah ada di Nigeria. Ogbuefi mengatakan dia mencoba produk-produk tersebut dan menemukan mereka kurang dalam dua bidang: nilai produk dan kegunaan.

"Mereka tidak memberi saya apa yang saya inginkan," katanya. "Saya menginginkan sesuatu yang sederhana yang dapat diatur sendiri oleh orang yang tidak memahami kripto."

Fokus ini mempengaruhi bagaimana Ogbuefi dan tim kecilnya membangun CoinCircuit: untuk menyembunyikan kompleksitas UX penggunaan kripto dan membuatnya cukup sederhana dan intuitif bagi pemilik bisnis yang kurang canggih untuk memulai.

Ogbuefi juga sangat menyadari ancaman terhadap bisnisnya yang ada. Beberapa fintech Nigeria mengoperasikan gateway pembayaran fiat, seperti Paystack. Paystack dimiliki oleh Stripe, perusahaan pembayaran global yang memperkenalkan kembali pembayaran stablecoin pada tahun 2024. Dengan asosiasi, co-founder berteori bahwa tidak akan salah tempat bagi raksasa pembayaran untuk menyentuh mata uang digital.

Ketika ditanya apakah Paystack—atau Stripe sebagai perpanjangan—pada akhirnya dapat mengancam CoinCircuit dengan memungkinkan penyelesaian kripto, Ogbuefi tetap pragmatis. Pasar utama CoinCircuit adalah Nigeria, di mana setidaknya 25 juta orang menggunakan atau memegang kripto.

"Ini probabilitas yang sangat rendah karena regulator [Central Bank of Nigeria]," katanya. "Tetapi bahkan jika mereka [Paystack] melakukannya, CoinCircuit masih akan memiliki bisnis. Kami berfokus pada kripto, dan ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak masuk akal untuk generalis."

CoinCircuit tidak mencoba menggantikan pembayaran fiat atau mengubah pedagang menjadi penganut kripto. Ini hanya menambahkan rel lain, sehingga ketika pelanggan meminta untuk membayar dengan kripto, pedagang tidak lagi harus mengatakan tidak.